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'PM मोदी से बड़े घर में रहते हैं सम्राट चौधरी', RJD का आरोप- राबड़ी आवास को एक अणे में मिलाने की प्लानिंग

आरजेडी का सम्राट सरकार पर आरोप ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में सरकारी आवास को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. सम्राट सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड 15 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कल प्रतिवाद किया गया है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कानून का भी सहारा लेंगे. इस बीच पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए. सरकार के फैसले पर उठे सवाल: राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी विधायक रणविजय साहू मौजूद थे. पार्टी नेताओं ने सरकार के फैसले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. पीएम से बड़े बंगले में रहते हैं मुख्यमंत्री: अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से भी बड़े बंगले में रहते हैं. सम्राट चौधरी वर्तमान में 15 एकड़ से अधिक जमीन वाले आवास में रहते हैं. पांच देश रत्न मार्ग को भी सम्राट चौधरी ने एक अणे मार्ग में मिला दिया है. नितिन नबीन और संजय झा को क्यों मिला बंगला?: राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया कि बिहार में सत्ताधारी दल के कई नेता सरकारी बंगले का दुरुपयोग कर रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को क्यों सरकारी बंगला मिला हुआ है? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सरकारी बंगला में कैसे रह रहे हैं? इसके अलावा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के पास सरकारी बंगला है.