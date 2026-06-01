'PM मोदी से बड़े घर में रहते हैं सम्राट चौधरी', RJD का आरोप- राबड़ी आवास को एक अणे में मिलाने की प्लानिंग
आरजेडी ने सरकार पर 'राजनीतिक विद्वेष' का आरोप लगाया है. दावा किया कि सम्राट चौधरी का घर पीएम मोदी के आवास से भी बड़ा है.
Published : June 1, 2026 at 4:27 PM IST
पटना: बिहार में सरकारी आवास को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. सम्राट सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड 15 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कल प्रतिवाद किया गया है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कानून का भी सहारा लेंगे. इस बीच पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए.
सरकार के फैसले पर उठे सवाल: राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी विधायक रणविजय साहू मौजूद थे. पार्टी नेताओं ने सरकार के फैसले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.
पीएम से बड़े बंगले में रहते हैं मुख्यमंत्री: अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से भी बड़े बंगले में रहते हैं. सम्राट चौधरी वर्तमान में 15 एकड़ से अधिक जमीन वाले आवास में रहते हैं. पांच देश रत्न मार्ग को भी सम्राट चौधरी ने एक अणे मार्ग में मिला दिया है.
नितिन नबीन और संजय झा को क्यों मिला बंगला?: राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया कि बिहार में सत्ताधारी दल के कई नेता सरकारी बंगले का दुरुपयोग कर रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को क्यों सरकारी बंगला मिला हुआ है? जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सरकारी बंगला में कैसे रह रहे हैं? इसके अलावा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के पास सरकारी बंगला है.
"देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत वाला दल होता है. वो सरकार चलाता है. विपक्ष का दायित्व सरकार की कमियों को उजागर करना है. पहले विपक्ष के नेता विरोधी दल का जो कदर होती थी आज उसको दुहराना भी गलत होगा क्यूंकि वो मान सम्मान नहीं है. सत्ताधारी दल विपक्ष को टारगेट करके विपक्ष को रोकना चाहती है. सरकार के द्वारा गलती होने पर कान अमेठना विपक्ष का काम है. कान ऐंठना का मतलब कान खींचना नहीं मतलब गलती को उजागर करना है."- अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रधान महासचिव, आरजेडी
राबड़ी देवी के बंगले को सीएम हाउस में मिलाने की मंशा: आरजेडी नेताओं ने कहा कि हमें तो लगता है कि 10 सर्कुलर रोड के मकान को पहले मंत्री और बाद में इसको भी मुख्यमंत्री आवास में मिला लेंगे. ये सोच रहे हैं कि लालू-तेजस्वी राबड़ी को हम टारगेट करेंगे तो हम लोग सत्ता में बने रहेंगे. सत्ता किसी की बपौती नहीं है. सत्ता आती है और जाती है.
कानून का सहारा ले सकती है आरजेडी: राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि 2005 में सरकार ने राबड़ी देवी को आवास आवंटित किया गया था, तब वह आवास मांगने नहीं गईं थीं. आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनसे आवास छीना जा रहा है. उन्होंने कहा, 'सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर काम कर रही हैं और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है. हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं हम एक और कानून का सहारा लेने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आंदोलन की भी तैयारी है.'
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