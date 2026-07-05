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'राजद सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं..' स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है. 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी का निर्माण किया था. हालांकि पार्टी ने इस बार स्थापना दिवस 1 जुलाई को ही मना लिया था, लेकिन आज इस विशेष मौके पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है.

लालू यादव का जनता के नाम संदेश: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि 5 जुलाई का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज ही के दिन अनेक वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर हमने गरीबों, शोषितों, दबे-कुचले वर्गों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई शुरू की थी.

कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सलाम: लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए राजद के असंख्य कार्यकर्ताओं ने त्याग और बलिदान की अनूठी मिसाल कायम की है. पार्टी के प्रति समर्पित इन कार्यकर्ताओं के खून-पसीने से ही संगठन का विस्तार संभव हुआ है. मैं ऐसे तमाम समर्पित नेताओं और साथियों को सलाम करता हूं.

विकास का हमारा असली मॉडल: हमारी राजनीति हमेशा सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी के खिलाफ रही है. हमारे विकास का मॉडल सिर्फ चमकते हवाई अड्डे, आलीशान मॉल और चमचमाते होटलों तक सीमित नहीं रहता है. हम विकास के हरेक पहलू में समाज के गरीब और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की समान भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं.

लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता: हमने सामाजिक और राजनीतिक संरचना में व्याप्त असमानता के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर अपने लोकतंत्र को समावेशी बनाया है. लोहिया, जेपी, कर्पूरी और अंबेडकर के मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है. हमने वह मंजिल हासिल की है जहां से अब वंचितों के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सबलीकरण की लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाना है.