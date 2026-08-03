सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर के बाद चर्चा में पत्नी रिया, वो भी है खतरनाक! जानें, क्या है कहानी
झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया. अब उसकी पत्नी एक बार फिर से चर्चा में आ गयी है.
Published : August 3, 2026 at 1:27 AM IST
रांचीः झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब उसकी पत्नी रिया सिन्हा एक बार फिर चर्चा में है. रिया फिलहाल झारखंड के चाईबासा जेल में बंद है. रिया सिन्हा पर प्रिंस खान के साथ मिलकर काम कर रही थी, इसी मामले में उसे रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था.
सुजीत सिन्हा की पत्नी भी खतरनाक!
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सुजीत सिन्हा पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं के 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें सबसे अधिक मामले पलामू जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं. उसके खिलाफ पलामू, लातेहार, रांची, चतरा, हजारीबाग सहित कई जिलों में हत्या, रंगदारी, फायरिंग, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध से जुड़े 60 से अधिक मामले दर्ज थे.
वहीं सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा पर भी करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस जांच में सामने आया था कि रिया केवल गैंगस्टर की पत्नी भर नहीं थी, बल्कि वह सुजीत सिन्हा और धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम कर रही थी. इसी आरोप में रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
प्रिंस खान गिरोह से थी साठगांठ
रांची पुलिस ने अक्टूबर 2025 में प्रिंस खान गिरोह से जुड़े कई अपराधियों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह आपस में मिलकर काम कर रहे थे. दोनों गिरोहों के बीच संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी रिया सिन्हा निभा रही थी.
रिया के माध्यम से दोनों गिरोहों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान, हथियारों की व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों के समन्वय का काम किया जाता था. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए और कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
हथियार तस्करी और आपराधिक गतिविधियों का आरोप
रिया सिन्हा पर हथियार तस्करी, आपराधिक साजिश और संगठित अपराध में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप लगाए गए थे. पुलिस का दावा था कि वह गिरोह के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न जिलों में आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने में भी भूमिका निभा रही थी. जांच में यह भी सामने आया था कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह रंगदारी, हथियारों की आपूर्ति और अन्य संगठित अपराधों में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे थे. रिया इस गठजोड़ की महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई.
जेल में था सुजीत, विदेश से प्रिंस खान चला रहा था गैंग
रांची पुलिस की जांच के अनुसार सुजीत सिन्हा जेल में बंद था, जबकि कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान विदेश में रहकर अपने गिरोह का संचालन कर रहा था. पुलिस का दावा है कि जेल के बाहर पूरे नेटवर्क की कमान सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा ने संभाल रखी थी.
जांच में सामने आया कि राजधानी रांची में हाल के दिनों में प्रिंस खान के नाम पर कारोबारियों और ठेकेदारों से की गई रंगदारी की अधिकांश कॉल इसी गठजोड़ का हिस्सा थी. पुलिस के मुताबिक कोयलांचल क्षेत्र में सक्रिय तथाकथित "शांति सेना" का संचालन भी रिया सिन्हा के माध्यम से किया जा रहा था. रांची के एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए रिया सिन्हा सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
पूछताछ में पाकिस्तान से जुड़े हथियार नेटवर्क का दावा
इस मामले का खुलासा करते हुए तत्कालीन सिटी एसपी पारस राणा ने बताया था कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के गिरोह के लिए हथियार और गोलियां पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के मोगा इलाके तक पहुंचाई जाती थीं. वहां से इन्हें विभिन्न माध्यमों से झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाता था. पुलिस का दावा है कि इन्हीं हथियारों के बल पर बड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों में दहशत पैदा कर रंगदारी वसूली जाती थी.
इनामुल हक उर्फ बबलू खान करता था लेवी वसूली
जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि रांची में इनामुल हक उर्फ बबलू खान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के लिए लेवी वसूलने का काम करता था. वसूली गई रकम को सुजीत सिन्हा के गुर्गों के माध्यम से प्रिंस खान तक पहुंचाया जाता था. पुलिस के अनुसार इसके बाद यह राशि यूएई के रास्ते पाकिस्तान भेजी जाती थी, जहां कथित रूप से इसका इस्तेमाल अवैध हथियार खरीदने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाता था.
यूएपीए और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस
इस पूरे मामले में सदर थाना (बीआईटी मेसरा ओपी) में कांड संख्या 512/2025 दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस के अनुसार डोरंडा थाना क्षेत्र के सत्यभामा अपार्टमेंट के बाहर हुई हवाई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी इसी नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे.
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