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नदियों किनारे बेखौफ एंजॉय कर रहे टूरिस्ट! बेअसर प्रशासन की अपील, जानिये ग्राउंड रियलिटी

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि नदी- नालों के साथ ही वॉटर पर्यटक स्थलों से दूर रहे. बावजूद इसके पर्यटक बेखौफ नदियों के आसपास एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. जिसके चलते राहत बचाव दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर लोगों को कैसे समझाया जाए? आखिर क्या है मौजूदा स्थिति, आपदा प्रबंधन विभाग किस रोडमैप पर कर रहा है काम?

उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ. जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जनता से यह अपील की जा रही है की नदी नालों के किनारे जाने से बचे, ताकि वो सुरक्षित रह सके. बावजूद इसके प्रदेश के तमाम हिस्सों से लोगों के बहाने या नदी का जलस्तर बनने की वजह से नदी के बीच में फंसने जैसे मामले सामने आ रहे हैं.

झरनों के किनारे लोग (ETV Bharat)

ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 15 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में देखने को मिली. भारी बारिश और सहस्त्रधारा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड भी लगा दिए हैं. जिससे अंदर कोई व्यक्ति ना जा पाए. इसके बाद भी सहस्त्रधारा में लोगों की भीड़ उमड़ी है. यही नहीं, नदी के आसपास लोग इंजॉय करते और नदी के समीप मौजूद झरने में नहाते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से लगातार की जा रही अपील के बावजूद भी लोग क्यों जानबूझकर ऐसे स्थलों पर जा रहे हैं? जबकि 3 दिन पहले ही सहस्त्रधारा में एक व्यक्ति भी बह गया था. जिसको रेस्क्यू करना पड़ा था. बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं हैं.