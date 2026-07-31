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नदियों किनारे बेखौफ एंजॉय कर रहे टूरिस्ट! बेअसर प्रशासन की अपील, जानिये ग्राउंड रियलिटी

आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा इस मामले में शासन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है. साथ ही जागरुक भी किया जा रहा है.

RIVERS WATER LEVELS IN UTTARAKHAND
नदियों किनारे बेखौफ एंजॉय कर रहे टूरिस्ट! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि नदी- नालों के साथ ही वॉटर पर्यटक स्थलों से दूर रहे. बावजूद इसके पर्यटक बेखौफ नदियों के आसपास एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. जिसके चलते राहत बचाव दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर लोगों को कैसे समझाया जाए? आखिर क्या है मौजूदा स्थिति, आपदा प्रबंधन विभाग किस रोडमैप पर कर रहा है काम?

उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ. जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जनता से यह अपील की जा रही है की नदी नालों के किनारे जाने से बचे, ताकि वो सुरक्षित रह सके. बावजूद इसके प्रदेश के तमाम हिस्सों से लोगों के बहाने या नदी का जलस्तर बनने की वजह से नदी के बीच में फंसने जैसे मामले सामने आ रहे हैं.

rivers Water levels in Uttarakhand
झरनों के किनारे लोग (ETV Bharat)

ऐसा ही कुछ हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 15 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में देखने को मिली. भारी बारिश और सहस्त्रधारा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड भी लगा दिए हैं. जिससे अंदर कोई व्यक्ति ना जा पाए. इसके बाद भी सहस्त्रधारा में लोगों की भीड़ उमड़ी है. यही नहीं, नदी के आसपास लोग इंजॉय करते और नदी के समीप मौजूद झरने में नहाते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से लगातार की जा रही अपील के बावजूद भी लोग क्यों जानबूझकर ऐसे स्थलों पर जा रहे हैं? जबकि 3 दिन पहले ही सहस्त्रधारा में एक व्यक्ति भी बह गया था. जिसको रेस्क्यू करना पड़ा था. बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं हैं.

rivers Water levels in Uttarakhand
नदियों किनारे बेखौफ एंजॉय कर रहे लोग! (ETV Bharat)

इस पूरे मामले पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा जब डैम का पानी छोड़ा जाता है या फिर कही अचानक पानी आने की संभावना रहती है तो संबंधित आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन, ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जब लोग ऐसी जगह जाकर बैठ जाते हैं और जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो उस दौरान वो फंस जाते हैं. ऐसे में लोगों को चाहिए कि जिस जगह पर पानी की धारा आने की संभावना हो या बाढ़ आने की संभावना हो ऐसे स्थान पर बरसात के समय जाने से बचें. इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में अनावश्यक कहीं ऐसी जगह न जाए जहां खतरा हो सकता है.

rivers Water levels in Uttarakhand
उफनते नाले बर रहे आफत (ETV Bharat)

उन्होंने कहा लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. इस तरह के मामले में सिर्फ लोगों को जागरूक ही किया जा सकता है. नदी का क्षेत्र काफी अधिक बड़ा है. ऐसे में हर जगह रुकना संभव नहीं है. लिहाजा लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा. उन्होंने कहा लोग थ्रिल, रील या फिर वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे स्थानों पर जाते हैं. जिससे न सिर्फ उनको दिक्कत होती है बल्कि उनकी फैमिली और सरकार भी परेशानी में आ जाती है.

rivers Water levels in Uttarakhand
बेअसर प्रशासन की अपील (ETV Bharat)

गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है. पर्वतीय क्षेत्रों में किस नदी में कब और कितना पानी आ जाएगा, इसका अंदाजा नहीं रहता है. ऐसे में सभी लोग सुरक्षित रहें और वर्षा कल के दौरान, नदियों और नदियों के किनारे ना जाएं. कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में कई बार लोग फंस भी जाते हैं.

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नदियों में फंसे लोग
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