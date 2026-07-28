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अबूझमाड़ में बारिश से बिगड़े हालात, उफनती नदी को पार कर रहे गांववाले, सालों से कर रहे पुल की मांग

बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए ईटीवी भारत की टीम भी सोनपुर पहुंची. लोगों ने बताया कि गांव से होकर बहने वाली नदी पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है. बारिश शुरू होते ही नदी उफान पर आ जाती है और सोनपुर से अबूझमाड़ के कई गांवों का संपर्क टूट जाता है. अबूझमाड़ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कई ग्रामों के ग्रामीण रोजाना अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर तैरते हुए नदी पार करते नजर आए. कई लोग सिर पर वनोपज और जरूरी सामान रखकर तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश में जुटे भी दिखाई पड़े.

यहां नदी पर पुल नहीं होने के कारण दस से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट जाता है, लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी तैरकर पार करने को मजबूर हैं. वहीं सालों से ग्रामीण इस नदी को जान जोखिम में डालकर पर कर रहे हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने उक्त नदी पर एक पुल प्रस्तावित किया है, साथ नारायणपुर के सोनपुर से अबूझमाड़ के ग्राम सरगीपाल तक सड़क निमार्ण का कार्य जारी है.

नारायणपुर: 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ को सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया. इस घोषणा के बाद पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों ने गति पकड़ी. नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सड़क, पुल-पुलिया और मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. लेकिन जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सोनपुर आज भी एक ऐसी बुनियादी सुविधा से वंचित है, जिसका अभाव हर बारिश में ग्रामीणों की जिंदगी को दांव पर लगा देता है.

उफनती नदी को पार कर रहे गांववाले

ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय में वे जंगलों से महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता, कोसम बीज, शहद सहित अन्य वनोपज का संग्रहण कर नजदीकी बाजार में बेचते हैं. इसी आय से उनके परिवार का गुजारा चलता है और वे राशन सहित अन्य आवश्यक सामग्री खरीदते हैं. यह सामग्री ग्रीष्म काल में संग्रहित की जाती और उसे बारिश के आरंभ में बाजार लाकर बेच दी जाती जिससे मिलने वाले पैसे से दैनिक उपयोग की सामग्री खरीदकर बारिश के दौरान उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस दौरान मार्ग बंद हो जाते हैं और महीनों तक कोई भी सुविधा अबूझमाड़ के ग्रामीण इनलको तक नहीं पहुंचती है. लेकिन सामग्री क्रय और वनोपज बिक्री की यह प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं होती क्योंकि बारिश के मौसम में बाजार तक पहुंचने के लिए उन्हें उफनती नदी पार करनी पड़ती है.

सालों से कर रहे पुल की मांग

गांव वालों ने बताया कि वनोपज का भार सिर पर लेकर तेज बहाव वाली नदी में उतरना उनकी मजबूरी बन जाती है. यदि बाजार नहीं पहुंचे तो परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दौरान यदि किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसे भी इसी नदी के सहारे दूसरे किनारे पहुंचाया जाता है. कई बार ग्रामीण मिलकर मरीज को कंधे पर उठाकर अथवा सहारा देकर नदी पार कराते हैं, ताकि आगे वाहन से जिला अस्पताल भेजा जा सके. ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

हादसे में कई लोगों की जा चुकी है जान

ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में कई लोग नदी पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आ चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है. बारिश के मौसम में अबूझमाड़ क्षेत्र के अधिकांश नदी-नाले उफान पर रहते हैं. ऐसे में लगभग दो महीने तक सामान्य आवागमन प्रभावित रहता है. कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंचना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. नक्सल उन्मूलन के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने से ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि अब उनकी वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होगी. उनका कहना है कि यदि सोनपुर नदी पर पुल का निर्माण हो जाए तो दर्जनों गांवों को सालभर सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी और हर बारिश में जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आएगी.

नारायणपुर कलेक्टर का बयान

नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि "सोनपुर-सरगीपाल मार्ग है, वो मार्ग भी स्वीकृत हो गया है और अभी पुल की स्वीकृति भी मिल गई है. और टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और कार्य जल्दी शुरू कराया जाएगा. साथ ही साथ, जो वहां पे अभी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए बोट की व्यवस्था करवा दी जाएगी. जिससे सुरक्षित आवागम तय हो पाए".

जिस स्थान पर रोजाना सैकड़ों ग्रामीण उफनती नदी पार करते हैं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई विशेष व्यवस्था नजर नहीं आती. नदी किनारे न तो किसी प्रकार की अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था है और न ही किसी आपदा राहत दल या सुरक्षा बल की नियमित तैनाती दिखाई देती है. ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल राहत मिलना भी कठिन हो सकता है.