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रिवर योग 2026 : लखनऊ में स्वास्थ्य और नदी संरक्षण का अनूठा संगम, गोमती को पुनर्जीवित करने के लिए सेना की पहल

गोमती नदी के कुड़िया घाट पर 10 दिवसीय रिवर योग शिविर 21 जून तक चलेगा.

गोमती नदी के तट पर योग शिविर.
गोमती नदी के तट पर योग शिविर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 2:36 PM IST

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लखनऊ : गोमती टास्क फोर्स, 137 कम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन (प्रादेशिक सेना) 39 गोरखा राइफल्स, लखनऊ नगर निगम (LMC) और डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) के सहयोग से 12 जून से 21 जून तक गोमती नदी के कुड़िया घाट पर 10 दिवसीय रिवर योग 2026 अभियान का आयोजन कर रही है. इससे पहले पिछले साल 60 दिवसीय रिवर योग अभियान सफल रहा था.


गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर
गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर (Photo Credit : ETV Bharat)

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ गोमती के लिए योग” विषय पर आधारित यह अभियान व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है. दैनिक योग सत्रों और जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अभियान का उद्देश्य गोमती नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सतत प्रबंधन के प्रति जनभागीदारी को बढ़ावा देना है.

गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर
गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर (Photo Credit : ETV Bharat)

कुड़िया घाट के प्राकृतिक और मनोहारी परिवेश में आयोजित यह पहल स्थानीय समुदायों, विद्यार्थियों, बच्चों, पर्यावरण प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाकर स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ कर रही है.

गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर
गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर (Photo Credit : ETV Bharat)

गोमती टास्क फोर्स के मेजर कंवरदीप सिंह नागी ने कहा कि वर्ष 2025 के 60 दिवसीय रिवर योग अभियान से प्राप्त जनसमर्थन और उत्साह को आगे बढ़ाते हुए रिवर योग 2026 लोगों और नदी के बीच संबंध को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास है. योग और जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से हम समाज को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और गोमती नदी के संरक्षण व पुनर्जीवन के लिए सामूहिक रूप से आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. समय के साथ रिवर योग एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है. जो मानव स्वास्थ्य और नदियों के स्वास्थ्य के बीच अटूट संबंध को रेखांकित करता है.

गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर
गोमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर (Photo Credit : ETV Bharat)
इस अवसर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता ने कहा कि नदियां जीवंत पारिस्थितिक तंत्र हैं और उनका संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है. रिवर योग व्यक्तिगत स्वास्थ्य को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जोड़ने वाली अभिनव पहल है, जो नागरिकों को गोमती नदी के पुनर्जीवन और उसके सतत प्रबंधन में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है.

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