लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली; हालत नाजुक, सामने आयी ये वजह
डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जे में लिया गया है. प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक दत्त की हालत नाजुक है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 10:01 PM IST
लखनऊ: गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की. रिवर व्यू अपार्टमेंट के रहने वाले अभिषेक दत्त ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली. गंभीर रूप से घायल अभिषेक को परिजनों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. वहां उनकी हालत चिंताजनक बतायी जा रही है.
ऑफिस में खुद को गोली मारी: डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4 बजे प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक दत्त अपने ऑफिस में मौजूद थे. तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई. आवाज सुनकर अभिषेक का साला वैभव मौके पर पहुंचा, तो देखा कि अभिषेक खून से लथपथ पड़े थे. उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी. वैभव ने अभिषेक को हेल्थ सिटी अस्पताल में भर्ती कराया. उनकी हालत नाजुक बतायी जा रही है.
आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या की कोशिश: डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के प्रयास का मुख्य कारण आर्थिक तंगी सामने आ रही है. अभिषेक लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े थे, बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद-फरोख्त में उनका करोड़ों रुपया कई जगह फंसा हुआ था, बाजार में रुपये फंसने के कारण अभिषेक पर लेनदारों का भारी दबाव था. लगातार हो रहे तकाजे से वे मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे.
परिवार के सदस्यों और ऑफिस स्टाफ से पूछताछ: इसके चलते उन्होंने ऑफिस में यह आत्मघाती कदम उठाया. डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही गोमती नगर विस्तार पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर को कब्जे में ले लिया है. फॉरेंसिक टीम ने भी ऑफिस से साक्ष्य एकत्र किए हैं. पुलिस परिवार के सदस्यों और ऑफिस स्टाफ से पूछताछ कर रही है, ताकि सुसाइड के प्रयास की सही वजह सामने आ सके.
