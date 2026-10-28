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गोमती में ‘रिवर रैंचिंग‘; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 50 हजार मछली के बच्चे नदी में छोड़े

गोमती में ‘रिवर रैंचिंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉ. संजय कुमार निषाद ने लखनऊ की गोमती नदी के तट पर ‘रिवर रैंचिंग‘ कार्यक्रम का आयोजन किया. प्राकृतिक नदियों और जल निकायों में वैज्ञानिक पद्धति से गुणवत्तायुक्त 80-100 एमएम आकार की 50,000 मत्स्य बीज गोमती नदी में छोड़े गए. पहल का उद्देश्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्य संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, स्थानीय और देशज मछली प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना है.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि नदी पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए ‘रिवर रैंचिंग‘ प्रक्रिया महत्वपूर्ण है. इसके माध्यम से नदी संरक्षण और मत्स्य विकास कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी. नदियों में मछलियों के ‘रिवर रैंचिंग‘ जलीय जैव विविधता के संरक्षण, मत्स्य संसाधनों के सम्वर्द्धन और मछुआ समुदाय की आजिविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.