गोमती में ‘रिवर रैंचिंग‘; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 50 हजार मछली के बच्चे नदी में छोड़े
कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉ. संजय कुमार निषाद भी रहे साथ, नदी संरक्षण को मिलेगी मजबूती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:15 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉ. संजय कुमार निषाद ने लखनऊ की गोमती नदी के तट पर ‘रिवर रैंचिंग‘ कार्यक्रम का आयोजन किया. प्राकृतिक नदियों और जल निकायों में वैज्ञानिक पद्धति से गुणवत्तायुक्त 80-100 एमएम आकार की 50,000 मत्स्य बीज गोमती नदी में छोड़े गए. पहल का उद्देश्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्य संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना, स्थानीय और देशज मछली प्रजातियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में योगदान देना है.
ब्रजेश पाठक ने कहा कि नदी पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए ‘रिवर रैंचिंग‘ प्रक्रिया महत्वपूर्ण है. इसके माध्यम से नदी संरक्षण और मत्स्य विकास कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी. नदियों में मछलियों के ‘रिवर रैंचिंग‘ जलीय जैव विविधता के संरक्षण, मत्स्य संसाधनों के सम्वर्द्धन और मछुआ समुदाय की आजिविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
प्रदेश मत्स्य उत्पादन में और मछुआ समुदाय के चहुमुखी विकास में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कहा कि वैज्ञानिक मत्स्य प्रबन्धन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जन सहभागिता के समन्वित प्रयासों से प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र नई सम्भावनाओं की ओर अग्रसर हो रहा है. मत्स्य पालकों के मान सम्मान, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार बेहतर कदम उठा रही है. वर्तमान में मछुआ समुदाय अपने पारम्परिक पेशों के साथ योजनाओं का लाभ उठाकर खुशहाल बन रहा है.
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि ‘रिवर रैंचिंग‘ प्राकृतिक जल संसाधनों में मत्स्य संपदा की निरंतरता बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है. इसके माध्यम से प्रजातियों की गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज अंगुलिकाओं को प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे अनुकूल परिस्थितियों में मछलियों की प्राकृतिक आबादी में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है. यह पहल नदियों के जैविक संसाधनों के संरक्षण, जलीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
कार्यक्रम में विशेष सचिव मत्स्य सुशील कुमार, उप निदेशक पुनीत कुमार, उप निदेशक उग्रसेन सिंह, उपनिदेशक सृष्टि यादव समेत मत्स्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित रहे.
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