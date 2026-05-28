कानपुर में सिकुड़ती जा रही गंगा की जलधारा; जहां तक नजर जाए दिख रहे रेत के टीले ही टीले
जलकल जीएम आनंद त्रिपाठी ने बताया कि गंगा की मौजूदा स्थिति ठीक है. हर साल गंगा का जलस्तर नीचे जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:01 AM IST
कानपुर: जहां गंगा नदी में पानी का तेज प्रवाह देखकर लोग सहम जाते थे, वहां आज रेत ही रेत दिख रही है. कानपुर में गंगा बैराज से लेकर शुक्लागंज और पीछे बिल्हौर तक गंगा का जलस्तर तेजी से घट गया है. 45 डिग्री की गर्मी में गंगा की धार सिकुड़ती जा रही है. यह भविष्य की भयावह तस्वीर दिखा रही है.
कानपुर जलकल विभाग की मानें तो इस समय गंगा का जलस्तर 356 फीट है. यह 355 से नीचे जाएगा तो शहर की 50 लाख आबादी के सामने पानी का संकट खड़ा हो सकता है.
हालांकि गंगा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जलकल विभाग के अफसरों ने भैरवघाट पर बनने वाले अस्थायी बंधा की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जलस्तर नीचे जाएगा तो बंधा तैयार कर ड्रेजिंग मशीन से पानी की पूर्ति की जाएगी.
कैसी है गंगा की स्थिति: ETV भारत की टीम ने मौजूदा हालात का जायजा लिया. टीम ने गंगा बैराज पर गंगा की हकीकत देखने के लिए कल्लूपुरवा घाट का रुख किया. दोपहर करीब 3 बजे पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था.
वहीं, दूर-दूर तक केवल रेत के टापू और रेत पर किसानों द्वारा उगाई गईं सब्जियों की फसलें नजर आ रही थीं. गंगा बैराज के पुल की शुरुआत होते ही नीचे की ओर गंगा का पानी बहता दिखा.
हालांकि, रेतीला भाग इस तरह से दिख रहा था मानों यहां कभी गंगा नदी का पानी आता ही न हो. गंगा बैराज से लेकर शुक्लागंज तक केवल रेत का अंबार है. सूरज की तपिश के चलते लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से बंद है. चिलचिलाती धूप में दूर-दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी दिखाई नहीं दिए.
क्यों सिकुड़ रही गंगा की धारा: मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि यूपी में तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होने के साथ ही गंगा का पानी कम होने की मुख्य वजह तेजी से बढ़ता वाष्पीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन और सहायक नदियों का सूखना है.
कुछ दिनों पहले जो शोध इस दिशा में हुए उनके मुताबिक, गंगा नदी अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रही है. उन्होंने बताया, गंगा अकेले नहीं बहती हैं. कई छोटी नदियां, जलधाराएं और झरने मिलकर पानी का योगदान देते हैं.
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जंगलों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण के कारण लगभग 37 प्रतिशत प्राकृतिक जलस्रोत सूख चुके हैं या मौसमी हो गए हैं. इसके कारण गर्मियों में मुख्य गंगा नदी तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है.
क्या है जलकल विभाग की व्यवस्था: जलकल जीएम आनंद त्रिपाठी ने बताया कि गंगा की मौजूदा स्थिति ठीक है. हर साल गंगा का जलस्तर निर्धारित जलस्तर से नीचे पहुंच जाता है. ऐसे में हम भैरवघाट पर अस्थायी बंधा तैयार कराते हैं. स्थानीय दिक्कतों को दूर करने के लिए 65 टैंकर्स व 170 ट्यूबवेल तैयार हैं.
इसके अलावा गुजैनी में दो, गंगा बैराज पर दो और बेनाझाबर में जलापूर्ति के लिए एक प्लांट संचालित हो रहा है. रॉ वाटर की समस्या आने पर हमारी टीमें मुस्तैदी से काम करेंगी. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर गर्मी का कहर है. इसलिए लोग भी पानी को बर्बाद न करें.
50 लाख की आबादी को चाहिए 510 MLD पानी: शहर में 50 लाख की आबादी के लिए रोजाना जलकल विभाग से 510 MLD पानी की सप्लाई होनी चाहिए. हालांकि, दक्षिण क्षेत्र में जलापूर्ति का संकट बहुत अधिक है.
यहां पर कई ऐसे मोहल्ले हैं, जहां समय से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. इससे हजारों की आबादी प्रभावित होती है. इसके लिए समय-समय पर क्षेत्रीय पार्षद अपनी समस्याएं जलकल विभाग के अफसरों तक पहुंचा रहे हैं.
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