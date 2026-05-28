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कानपुर में सिकुड़ती जा रही गंगा की जलधारा; जहां तक नजर जाए दिख रहे रेत के टीले ही टीले

कानपुर में सिकुड़ती जा रही गंगा की जलधारा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: जहां गंगा नदी में पानी का तेज प्रवाह देखकर लोग सहम जाते थे, वहां आज रेत ही रेत दिख रही है. कानपुर में गंगा बैराज से लेकर शुक्लागंज और पीछे बिल्हौर तक गंगा का जलस्तर तेजी से घट गया है. 45 डिग्री की गर्मी में गंगा की धार सिकुड़ती जा रही है. यह भविष्य की भयावह तस्वीर दिखा रही है. कानपुर जलकल विभाग की मानें तो इस समय गंगा का जलस्तर 356 फीट है. यह 355 से नीचे जाएगा तो शहर की 50 लाख आबादी के सामने पानी का संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि गंगा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जलकल विभाग के अफसरों ने भैरवघाट पर बनने वाले अस्थायी बंधा की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जलस्तर नीचे जाएगा तो बंधा तैयार कर ड्रेजिंग मशीन से पानी की पूर्ति की जाएगी. कानपुर में सिकुड़ती जा रही गंगा की जलधारा. (Video Credit: ETV Bharat) कैसी है गंगा की स्थिति: ETV भारत की टीम ने मौजूदा हालात का जायजा लिया. टीम ने गंगा बैराज पर गंगा की हकीकत देखने के लिए कल्लूपुरवा घाट का रुख किया. दोपहर करीब 3 बजे पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था. वहीं, दूर-दूर तक केवल रेत के टापू और रेत पर किसानों द्वारा उगाई गईं सब्जियों की फसलें नजर आ रही थीं. गंगा बैराज के पुल की शुरुआत होते ही नीचे की ओर गंगा का पानी बहता दिखा. हालांकि, रेतीला भाग इस तरह से दिख रहा था मानों यहां कभी गंगा नदी का पानी आता ही न हो. गंगा बैराज से लेकर शुक्लागंज तक केवल रेत का अंबार है. सूरज की तपिश के चलते लोगों का आवागमन भी पूरी तरह से बंद है. चिलचिलाती धूप में दूर-दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी दिखाई नहीं दिए.