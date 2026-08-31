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वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर; मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार

बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 0.94 मीटर बढ़ा है. अब यह जलस्तर 69.44 मीटर दर्ज किया गया है.

वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर.
वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:22 AM IST

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वाराणसी: गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है. शनिवार से ही जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. रविवार देर रात गंगा का जलस्तर बढ़ा और सोमवार सुबह से अच्छी बारिश भी हो रही है. गंगा का पानी बढ़ने से घाटों के बीच का संपर्क टूट गया है. वहीं, घाट किनारे रहने वालों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं.

बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 0.94 मीटर बढ़ा है. अब यह जलस्तर 69.44 मीटर दर्ज किया गया है. यह चेतावनी बिंदु से केवल 0.82 मीटर नीचे है. पुराने अस्सी घाट के रास्ते और गलियों में पानी घुसने लगा है. सुबह-ए-बनारस का मंच दोबारा पानी में डूब गया है.

वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर. (Video Credit: ETV Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से दर्ज की जा रही है. वाराणसी में चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 की तरफ जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है.

इससे बाढ़ की चिंता बढ़ गई है. बुंदेलखंड की तरफ बहाने वाली केन, बेतवा, बेलन नदी भी उफान पर है. इन्हीं नदियों का पानी यमुना के रास्ते प्रयागराज संगम में मिल रही है. इसका असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है.

सबसे ज्यादा दिक्कत तीर्थ पुरोहित और अंतिम संस्कार करने वालो को हो रहा है. मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की गलियों में पानी पूरा आ गया है. जल पुलिस के थाने में भी बाढ़ का पानी घुस गया है. मणिकर्णिका घाट के ऊपरी हिस्से में जिसे छत का हिस्सा माना जाता है, अब वहां दाह संस्कार किया जा रहा है.

स्थानीय निवासी विनोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें अपनी चौकी को वापस ले जाना पड़ रहा है. पूजा पाठ में भी परेशानी हो रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही जलस्तर कम होगा.

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