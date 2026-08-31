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वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर; मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार

वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर. ( Photo Credit: ETV Bharat )