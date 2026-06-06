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पिंडर नदी में पोकलैंड से रिवर ड्रेजिंग पर उठे सवाल, फिर विवादों में आया अभ्युदय स्टोन क्रशर

ग्रामीणों का कहना है कि रिवर ड्रेजिंग कार्यों में सामान्यत भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है.

CHAMOLI NEWS
चमोली न्यूज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 7:50 PM IST

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चमोली: थराली विकासखंड के चेपड़ों गांव के नीचे पिंडर नदी में चल रहे रिवर ड्रेजिंग कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्थानीय लोगों ने नदी में भारी भरकम पोकलैंड मशीनों के उपयोग पर सवाल खड़े किये हैं. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी कर खनन कार्य किया जा रहा है. प्रशासन को गुमराह किया गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि रिवर ड्रेजिंग कार्यों में सामान्यत भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है, लेकिन चेपड़ों क्षेत्र में ऐसी कोई असाधारण स्थिति दिखाई नहीं देती. इसके बावजूद पिंडर नदी के बीचों-बीच पोकलैंड मशीनों से खनन और सामग्री निकासी का कार्य जारी है. जिससे नदी के स्वरूप और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी आरोप लगाया कि ड्रेजिंग से निकाली जा रही आईबीएम सामग्री के परिवहन में लगे भारी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे आड़े-तिरछे खड़े किए जा रहे हैं. जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. उनका कहना है कि संबंधित विभागों और प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए.

इससे पहले थराली और आसपास के क्षेत्रों में हुए रिवर ड्रेजिंग कार्यों में भारी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध रहा है, लेकिन इस बार अधिकारी नियमावली का हवाला देकर पोकलैंड मशीनों के इस्तेमाल को उचित ठहरा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मशीनों के उपयोग के लिए निर्धारित मानकों और शर्तों का पालन किया गया है.

इस पूरे मामले में जिला खान अधिकारी अंकित चंद्र ने बताया चेपड़ों गांव के नीचे चल रहे रिवर ड्रेजिंग कार्य में मशीनों के उपयोग की अनुमति प्रदेश खनन मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कार्य स्वीकृत नियमों और शर्तों के तहत किया जा रहा है.

फिर विवादों में अभ्युदय स्टोन क्रशर: थराली विकासखंड अंतर्गत सुनला में संचालित अभ्युदय स्टोन क्रशर एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है. ग्राम प्रधान सुनला ने स्टोन क्रशर के संचालन में पर्यावरणीय मानकों और खनन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग उठाई है. इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में उपजिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जांच की संस्तुति कर दी है.

सुनला ग्राम प्रधान भगवती प्रसाद जोशी ने आरोप लगाया है कि अभ्युदय स्टोन क्रेशर का संचालन खनिज अधिनियम 1957 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के विपरीत किया जा रहा है. शिकायत में कहा गया है कि क्रेशर स्थापना के समय ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.

शिकायतकर्ता के अनुसार स्टोन क्रशर से निकलने वाले दूषित पानी को सीधे पिंडर नदी में छोड़ा जा रहा है. जिससे नदी के प्रदूषित होने की आशंका बनी हुई है. इसके अलावा संचालन के दौरान अत्यधिक धूल उड़ने से आसपास के पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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