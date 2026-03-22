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केरल की तर्ज पर धमतरी में रिवर बोट चैंपियनशिप, ग्राम तिर्रा की टीम बनी विजेता, लोगों का जोश हाई

धमतरी के गंगरेल में रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. इसमें टीमों ने जबरदस्त बोटिंग की.

Boating Competition at Gangrel
गंगरेल में नौकायन प्रतियोगिता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 10:52 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ में पहली बार धमतरी जिले के गंगरेल बांध पर नौकायन उत्सव का आयोजन किया गया. इस उत्सव के तहत पहली बार बोटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई. यह आयोजन केरल की तर्ज पर किया गया था.जिसे देखने प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग गंगरेल बांध पहुंचे. प्रतियोगिता में कुल 52 टीमों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें 3 महिला टीमें भी शामिल रहीं. इस रेस में ग्राम तिर्रा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए 1 लाख रुपये का पुरस्कार अपने नाम किया.

बोटिंग रेस में लोगों का दिखा जोश

कार्यक्रम का शुभारंभ धमतरी विधायक, महापौर और कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया. आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं प्रशासन द्वारा भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थीं. इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य गंगरेल बांध को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना, जल पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना रहा. सफल आयोजन के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है.

धमतरी में रिवर बोट चैंपियनशिप (ETV BHARAT)

विजेताओं ने क्या कहा ?

प्रथम विजेता डोमार सिंह निषाद और जितेंद्र निषाद ने बताया कि रिवर बोर्ड चैंपियनशिप में प्रथम पुरस्कार मिलने से टीम में खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें एक ही गांव तिर्रा की हैं और सभी प्रतिभागी रोजाना अभ्यास करते हैं. गंगरेल बांध में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ, जिसे लेकर सभी में उत्साह है. विजेता टीम ने प्रशासन से अनुरोध किया कि यह प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जानी चाहिए.

River Boat Championship at Gangrel Dam
गंगरेल बांध पर रिवर बोट चैंपियनशिप (ETV BHARAT)

लोगों ने आयोजन की तारीफ की

कार्यक्रम देखने पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि आयोजन बेहद आकर्षक रहा और ऐसे कार्यक्रम हर साल होने चाहिए. प्रशासन ने क्षेत्रवासियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर दिया है, जिसमें गंगरेल बांध की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

People watching the river boat championship
रिवर बोट चैंपियनशिप देखते लोग (ETV BHARAT)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि गंगरेल बांध में पहली बार बोटिंग रेस का आयोजन किया गया, जो केरल की तर्ज पर धमतरी में आयोजित हुआ. इस रिवर बोट चैंपियनशिप में 52 टीमों ने भाग लिया, जिनमें धमतरी जिले के अलावा बालोद, गरियाबंद सहित आसपास के जिलों के प्रतिभागी शामिल रहे.

River Boat Championship in Dhamtari
धमतरी में रिवर बोट चैंपियनशिप (ETV BHARAT)

गंगरेल पर्यटन को बढ़ावा देने में मछुआरा समितियां दिन-रात नाव संचालन का कार्य करती हैं, उनके उत्साहवर्धन के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया. आगे भी इस तरह के आयोजन की योजना है और दिसंबर माह में पुनः प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उस समय गंगरेल बांध में जल स्तर अधिक रहता है, जिससे अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल हो सकेंगे- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

Winners of the River Boat Championship
रिवर बोट चैंपियनशिप के विजेता (ETV BHARAT)

कई सप्ताह से की गई तैयारियां

ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवंत महिलांग ने बताया कि यह सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा आयोजन गंगरेल बांध में आयोजित किया गया. इसके लिए पिछले एक सप्ताह से तैयारियां की जा रही थीं और प्रतियोगिता के लिए प्रॉपर मार्किंग भी की गई थी. खास तौर पर मछुआरा समुदाय के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके पेशे को बढ़ावा मिलेगा. इस तरह के आयोजन हर दो-चार महीने में होने चाहिए. इस आयोजन में गंगरेल ब्लू एडवेंचर एसोसिएशन की भी सहभागिता रही.

People gather at Gangrel Dam in Dhamtari
धमतरी गंगरेल बांध पर जुटे लोग (ETV BHARAT)

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