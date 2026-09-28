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झांसी में लावारिस मृतकों का तर्पण-पिंडदान; समाजसेवी की पहल पर आयोजित कार्यक्रम

परिजनों ने अपने पूर्वजों के नाम एवं गोत्र के साथ पिंड पूजन कर उन्हें गयाजी में पिंडदान के लिए समर्पित किया.

झांसी में लावारिस मृतकों का तर्पण-पिंडदान.
झांसी में लावारिस मृतकों का तर्पण-पिंडदान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 11:50 AM IST

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झांसी: पितृपक्ष के दौरान झांसी के समाजसेवी ने अज्ञात लोगों या लावारिस दिवगंत आत्माओं के लिए तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया. समाजसेवी डॉ. जितेंद्र तिवारी ने सीपरी बाजार के निकट पहूज नदी तट पर अज्ञात, अनाथ और लावारिस दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तर्पण किया. गयाजी नहीं पहुंच पाने वाले परिवारों के पूर्वजों के सामूहिक तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम हुआ.

धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक और अन्य लोगों ने विधि-विधान के साथ पिंड पूजन कराया. यह लोग पिंड लेकर चंबल एक्सप्रेस से गयाजी प्रस्थान कर गए. कार्यक्रम में ऐसे परिवारों के पूर्वजों के पिंड पूजन भी किए गए, जो शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, समयाभाव अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण तीर्थराज गया जी नहीं पहुंच पा रहे.

समाजसेवी जितेंद्र तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

इन परिजनों ने अपने पूर्वजों के नाम एवं गोत्र के साथ पिंड पूजन कर उन्हें गयाजी में पिंडदान के लिए समर्पित किया. पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं. अपने पूर्वजों के लिए कर्मकांड करते हुए तो आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन किसी लावारिस मृतक के लिए पिंडदान करने वाला व्यक्ति आपने शायद ही देखा होगा.

झांसी के रहने वाले जितेंद्र तिवारी ने वह काम कर दिखाया है जो शायद ही किसी और शख्स ने किया होगा. झांसी के पहुज नदी तट पर बने तर्पण स्थल पर जितेंद्र तिवारी ने लावारिस मृतकों के लिए पिंडदान, तर्पण और कर्मकांड किया.

उन्होंने बताया कि आज उन सभी लोगों के लिए पिंडदान किया जो किसी रेल दुर्घटना और रोड एक्सिडेंट में मृत हो गए और कोई उनके शव को लेने नहीं आया. ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता कि उनके परिजन का देहांत हो चुका है. वह सालों तक अपने परिजन को खोज नहीं पाते. कई लोगों की दो पीढ़ियां भी खत्म हो गईं. इन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया है.

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