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रूसी महिला ने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी में कराया श्राद्ध कर्म; जानें क्या है इसका महत्व

रूसी महिला ने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी में कराया श्राद्ध कर्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: रूस की राजधानी मास्को में रहने वाली नीना ने अपने दिवंगत पिता एंड्री की आत्मा की शांति के लिए काशी में श्राद्ध कर्म कराया. पुरोहितों ने विधिविधान से त्रिपिंडी पूजा और नारायण बलि पूजन कार्य संपन्न कराया. इस दौरान नीना 5 घंटे तक ऑनलाइन पूजन से जुड़ी रहीं. यह विशेष पूजन अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कराया जाता है. वाराणसी के पिशाच मोचन पर इस पूजन का विशेष महत्व है. पुरोहित संजय उपाध्याय ने बताया कि पूजा पद्धति में इसे नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है. रूस निवासी एंड्री की आत्मा की शांति के लिए प्रेत पूजा कराई गई है. वाराणसी के पिशाच मोचन पर रूस निवासी नीना वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे 5 घंटे तक पूजा में शामिल हुईं. प्रतिनिधि के तौर पर यहां आचार्य को बैठाया गया जो नीना के नाम से संकल्प लिए और नीना रूस में बैठ कर मंत्रोच्चार करती हुईं मोबाइल पर मौजूद रहीं. काशी में कराया श्राद्ध कर्म. (Video Credit: ETV Bharat)