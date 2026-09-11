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रूसी महिला ने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी में कराया श्राद्ध कर्म; जानें क्या है इसका महत्व

वाराणसी के पिशाच मोचन पर रूस निवासी नीना वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे 5 घंटे तक पूजा में शामिल हुईं

रूसी महिला ने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी में कराया श्राद्ध कर्म.
रूसी महिला ने पिता की आत्मा की शांति के लिए काशी में कराया श्राद्ध कर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:10 AM IST

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वाराणसी: रूस की राजधानी मास्को में रहने वाली नीना ने अपने दिवंगत पिता एंड्री की आत्मा की शांति के लिए काशी में श्राद्ध कर्म कराया. पुरोहितों ने विधिविधान से त्रिपिंडी पूजा और नारायण बलि पूजन कार्य संपन्न कराया. इस दौरान नीना 5 घंटे तक ऑनलाइन पूजन से जुड़ी रहीं. यह विशेष पूजन अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए कराया जाता है. वाराणसी के पिशाच मोचन पर इस पूजन का विशेष महत्व है.

पुरोहित संजय उपाध्याय ने बताया कि पूजा पद्धति में इसे नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है. रूस निवासी एंड्री की आत्मा की शांति के लिए प्रेत पूजा कराई गई है. वाराणसी के पिशाच मोचन पर रूस निवासी नीना वीडियो कॉल के माध्यम से पूरे 5 घंटे तक पूजा में शामिल हुईं. प्रतिनिधि के तौर पर यहां आचार्य को बैठाया गया जो नीना के नाम से संकल्प लिए और नीना रूस में बैठ कर मंत्रोच्चार करती हुईं मोबाइल पर मौजूद रहीं.

काशी में कराया श्राद्ध कर्म. (Video Credit: ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार नीना के पिता एंड्री और उसके भाई की अकाल मृत्य हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार में अशांति और कुछ व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका हुई. इसके बाद नीना ने वाराणसी में अपने गुरु आशापति त्रिपाठी से संपर्क किया. इनके द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि करवाने उपाय बताया गया. इस दौरान नीना ने रूस में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से यह पूजा संपन्न की.

एंड्री की प्रतिकात्मक तस्वीर रखकर पूजन.
एंड्री की प्रतिकात्मक तस्वीर रखकर पूजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुरोहित संजय उपाध्याय ने बताया कि,पिशाच मोचन घाट पर नीना के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि पूजा तीन ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराई गई. इस पूजा के जरिए अकाल मृत्यु पाने वाले व्यक्ति की मृत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है. जिसकी किसी दुर्घटना या असमय बीमारी के चलते मौत होती है, उसे नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाई जाती है. पिशाच मोचन पर इस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

पूजन के दौरान ऑनलाइन जुड़े यजमान.
पूजन के दौरान ऑनलाइन जुड़े यजमान. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस पूजा के दौरान पूरे समय नीना मोबाइल द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ी रहीं और पूरी पूजा संपन्न कराया. हमारे शास्त्रों में श्राद्ध क्रम की अलग-अलग पूजा पद्धति है. इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि भी शामिल है. विदेशी नागरिकों द्वारा इस पूजन के जरिए शांति मिलना और पूजा में प्रति श्रद्धा यह दर्शाता है कि सनातन संस्कृति और पूजा-पाठ सात समुंदर पार बैठे विदेशी नागरिकों को भी लाभ देता है.

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