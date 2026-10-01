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धनगांव में शहीद जवानों का तर्पण कार्यक्रम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल

धनगांव में शहीद जवानों का तर्पण कार्यक्रम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा : बेमेतरा जिला के ग्राम धनगांव में स्वर्ण जयंती एवं राज्यस्तरीय रामधुनी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें भक्ति एवं आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए टोलियों ने भक्ति , धर्म एवं प्रदेश की सांस्कृतिक छटा को प्रस्तुत किया.



