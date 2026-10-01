धनगांव में शहीद जवानों का तर्पण कार्यक्रम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल
बेमेतरा के धनगांव में छत्तीसगढ़ में शहीद जवानों का डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में तर्पण किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 1:04 PM IST
बेमेतरा : बेमेतरा जिला के ग्राम धनगांव में स्वर्ण जयंती एवं राज्यस्तरीय रामधुनी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिसमें भक्ति एवं आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए टोलियों ने भक्ति , धर्म एवं प्रदेश की सांस्कृतिक छटा को प्रस्तुत किया.
सीएम की धर्मपत्नी ने बजाया मंजीरा
कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी भक्ति की रंग में दिखी. रामधुनि और भजनों की गूंज के बीच कौशल्या देवी साय पूरी तरह से रामधुनि के रंग में रंगी नजर आईं. भक्ति भाव में लीन होकर उन्होंने स्वयं हाथों में मंजीरा लेकर भजन मंडली के साथ संगत की. उनका यह सहज और भक्तिमय रूप देखकर वहां मौजूद ग्रामीण भावविभोर हो गए.
उपमुख्यमंत्री ने 20 लाख के विकास कार्य की दी सौगात
कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गांव पहुंच कर प्रदेश से आए रामधुनी टोलियों से सौजन्य मुलाकात की. वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्म एवं सांस्कृतिक के मेल वाले इस कार्यक्रम की खुले मंच से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सबसे ज्यादा टोली कबीरधाम जिले से आई है.
नक्सल अभियान में शहीद जवानों को तर्पण को जवानो को श्रद्धा सुमन अर्पण किया गया .जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाता हूं तो ग्रामीण बोलते हैं अब असल में हम आजाद हुए हैं. अब बस्तर मानपुर मोहला कवर्धा में नक्सलवाद की समाप्त हुई है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
शहीद जवानों को किया गया तर्पण
कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोचार के माध्यम से प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं उपस्थित अतिथियों ने प्रदेश में नक्सल मुक्ति अभियान ने शहीद हुए जवानों को पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में तर्पण किया.
राजस्तरीय रामधुनि प्रतियोगिता के विजेता
प्रथम स्थान-कबीरधाम का पेंड्रीतराई
द्वितीय स्थान- मुंगेली का कन्हारपुर गांव
तीसरा स्थान-बेमेतरा जिला का कटई गांव
चौथा स्थान- धमतरी जिला का पोड़ी गांव
पांचवां स्थान- मुंगेली जिला का पीड़ा गांव
कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशिल्या देवी साय, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद विजय बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, छग राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य दयावंत बांधे समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस अवसर पर छग गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं संत राजीव लोचन दास महाराज और समस्त ग्रामवासियों ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और पुष्पमाला भेंट कर अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन किया है.
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