डोंगरिया घाट पर शिवभक्तों का हुजूम, अमरकंटक से भोरमदेव तक पैदल यात्रा
पंडरिया के डोंगरिया घाट पर शिवभक्तों की आस्था उमड़ी. अमरकंटक से जल लेकर कावड़िएं डोंगरिया घाट में पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:00 PM IST
पंडरिया : डोंगरिया घाट में सावन के दूसरे सोमवार में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी. सुबह से जलेश्वर महादेव मंदिर में हजारों शिवभक्त भगवान जलेश्वर महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पैदल यात्रा कर डोगरिया जलेश्वर महादेव धाम पहुंचे. स्थानीय विधायक ने इस दौरान शिवभक्तों के लिए भोजन व्यवस्था और ठहरने का प्रबंध भी किया.
अमरकंटक से भोरमदेव तक यात्रा
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि की कामना के साथ कांवड़िए मां नर्मदा मंदिर अमरकंटक (मध्यप्रदेश) से डोंगरिया महादेव होते हुए भोरमदेव मंदिर तक की कांवड़ पदयात्रा करते हैं.इस दौरान घने जंगल, पगडंडियों, दुर्गम पर्वतीय मार्ग और उफनती नदियों को शिवभक्त पार करते हैं. पावन महीने में कांवड़ यात्रा कर डोगरिया घाट पहुंचकर शिवभक्त पूजन करते हैं.
नदी के बीच स्वयंभू शिवलिंग
यह मंदिर कवर्धा-पंडरिया आमार्ग के पास फोंक नदी के बीचों-बीच स्थित है.यहां का अनोखा स्वयंभू शिवलिंग शैल खंडों के बीच नदी की सतह से लगभग 50 फीट की गहराई पर विराजमान है. जो भक्तों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है. यहां हर साल माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है.
150 किलोमीटर तक की यात्रा
बोल बम कांवरिया ने बताया कि सावन के महीने में अमरकंटक से पवित्र नर्मदा जल लेकर 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके आने वाले कांवड़ियों का दल फोंक नदी के बीच स्थित इस दिव्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैंॉ
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वहीं महिला कांवरिया ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार बच्चों के द्वारा 25 किलोमीटर पदयात्रा कर यहां आकर जल अभिषेक करते हैं.सावन मास के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डोंगरिया आगमन पर ग्राम डोंगरिया स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर परिसर और क्षेत्र के लिए 50 लाख के विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है,इस राशि से मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
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