ETV Bharat / state

9 बेटियों के बाद हुआ बेटा, दिल हुआ इतना खुश कि अब नाम रखेंगे "दिलखुश"

हरियाणा के जींद के सुरेंद्र की पत्नी ने 9 बेटियों के बाद बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम दिलखुश रखा गया है.

Ritu wife of Surendra of Uchana Kalan Jind gave birth to a son after nine daughters
9 बेटियों के बाद हुआ बेटा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद : उचाना कलां के सुरेंद्र के परिवार की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें सूचना मिली कि 9 बेटियों के बाद बेटे ने जन्म लिया है. नागरिक अस्पताल में करीब चार बजे गर्भवति रीतू पहुंची. रीतू को पहले से नौ बेटियां थी. ऐसे में सभी भगवान से दुआ कर रहे थे कि इस बार बेटा हो ताकि 9 बेटियों को भाई मिले. सुरेंद्र के दूसरे भाई के भी तीन बेटी है और उनका भी भाई नहीं है. ऐसे में 12 बहनों को आखिरकार भाई मिला है जिसकी पूरे परिवार को खुशी है.

9 बेटियों के बाद हुआ बेटा : पिता सुरेंद्र ने कहा कि भगवान की कृपा से 9 लड़कियों के बाद बेटा हुआ है. भगवान की कृपा से बेटा हुआ है जिससे सभी को खुशी हुई है. जिस तरह से बेटियों के बाद बेटा मेरे को दिया है, बेटियों को भाई मिल गया है. दो लड़कियों की शादी बीते साल नवंबर में हुई थी. सबसे छोटी बेटी की उम्र 3 साल की है जबकि सबसे बड़ी बेटी की उम्र 21 साल की है. कल्पना, आरती, भारती, खुशी, मानसू, रजनी, रजीव, काफी, माफी बेटियों के नाम है. सभी की दुआ से बेटा हुआ है.

Ritu wife of Surendra of Uchana Kalan Jind gave birth to a son after nine daughters
9 बेटियों के बाद हुआ बेटा (Etv Bharat)

परिवार में जश्न का माहौल : मां रीतू ने कहा कि भगवान ने नौ बेटियों के बाद बेटा दिया है. 24 साल शादी को हो चुके हैं. मौसी वीना ने बताया कि बेटा होने पर मौसी, मामा सभी को खुशी हुई है. चचेरी बहन कल्पना ने कहा कि वे बहुत खुश हैं. 23 साल के बाद हमारे घर में छोटा बाबू आया है. बहुत खुश है जिसको बयां नहीं कर सकते हैं. बुआ वीना ने कहा कि आज सारी दुनिया की खुशी हमें मिल गई है. 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ है. मेरे ताऊ के तीन बेटे थे. बड़ा भाई गुजर चुका है जिसके तीन बेटी है. उसका भी कोई बेटा नहीं है. अब 12 बेटियों को भाई मिल गया है. बेटे के जन्म के बाद हमारा दिल खुश हो गया है, इसलिए बेटे का नाम दिलखुश रखेंगे. परिवार की सदस्य प्रवीण देवी ने कहा कि डिलीवरी अच्छे से हुई है. 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ है. इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती. वहीं डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि शाम चार बजे के करीब महिला रीतू आई थी, जिसको डिलीवरी होनी थी. पहले ही उसको 9 डिलीवरी हो चुकी है, सब बेटियां थी. 10वां लड़का हुआ है.

Ritu wife of Surendra of Uchana Kalan Jind gave birth to a son after nine daughters
उचाना कलां के सुरेंंद्र की पत्नी रीतू (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में HCS भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, प्रीलिम्स 26 अप्रैल और मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून तक

ये भी पढ़ें : पानीपत में घर में मिली युवक की गर्दन कटी लाश, एफएसएल ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सिरसा में हनी ट्रैप, महिला समेत 3 गिरफ्तार, कपड़े उतरवाकर वीडियो बनवाया, फिर की जबरन वसूली

TAGGED:

JIND SON BORN AFTER 9 DAUGHTERS
JIND NEWS
9 बेटियों के बाद हुआ बेटा
उचाना कलां के सुरेंद्र
JIND SON BORN AFTER 9 DAUGHTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.