शास्त्रीय गायक मेवुंडी ने बंदिश, ठुमरी और भजन से मोहा मन, शिल्पग्राम में 'ऋतु वसंत' उत्सव का समापन

उदयपुर: पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर की ओर से शिल्पग्राम में आयोजित तीन दिवसीय ऋतु वसंत उत्सव के अंतिम दिन रविवार को प्रख्यात शास्त्रीय गायक जयतीर्थ मेवुंडी की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं उत्सव की अंतिम प्रस्तुति के रूप में विभिन्न क्लासिकल डांस के संगम नृत्य प्रवाह ने दर्शकों को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए झूमने और वाहवाही करने को मजबूर कर दिया. कार्यक्रम के दौरान केंद्र के निदेशक फुरकान खान व अतिथियों ने कलाकारों का स्वागत किया.

मशहूर क्लासिकल सिंगर जयतीर्थ मेवुंडी ने कार्यक्रम का शुभारंभ राग यमन कल्याण झपताल की बंदिश 'पिया बिन रतिया..' से किया. उन्होंने इस पहली पेशकश से ही श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया. उन्होंने राग की गंभीरता एवं माधुर्य को स्वर विस्तार और सुगठित आलाप के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया. मेवुंडी की तीनताल में बंदिश 'श्याम बजाए आज मुरलिया...' ने वातावरण को कृष्णमय बना दिया. उनके सुर और लय के सुंदर संतुलन तथा प्रभावशाली तानों ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया. वहीं, उन्होंने राग सोहनी में तीनताल का तराना 'रंग ना डारो श्यामजी...' पेश कर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया.

इसके बाद मेवुंडी ने राग मिश्र तिलंग में पेश ठुमरी 'नैनों में जादू...' से श्रृंगार रस से शिल्पग्राम में मनोहारी माहौल बना दिया. उन्होंने भजन 'ठुमक ठुमक पग...' और राग वसंत में 'केतकी गुलाब ...' में भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम पेश कर वातावरण को भक्तिरस से सराबोर कर दिया. उनके साथ तबले पर पंडित अभिषेक मिश्रा और हारमोनियम पर तरुण जोशी ने संगत की.