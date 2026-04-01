मेरठ की रितु सिंह ने 4 बार असफलता के बाद क्रैक किया UPPCS, हौसला नहीं हारने का जज्बा, ऐसे की जीत की तैयारी
जानिए रितु की सफलता के पीछे छिपे संघर्ष की कहानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 4:44 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बीते दिन परिणाम घोषित हुआ है, मेरठ की रहने वाली रितु सिंह ने इस परीक्षा में सफलता पाई है. रितु नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) बन गई हैं. कई असफलताओं के बाद रितु को ये सफलता मिली है, खास बात ये है कि इस बेटी ने बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश जारी रखीं जिसका परिणाम ये हुआ कि अब ये बिटिया अफसर बिटिया बन गई है. ईटीवी भारत ने रितु से खास बातचीत कर जानी उनके संघर्ष की कहानी...
दादा जी और माता-पिता ने बढ़ाया हौसला: बता दें, मेरठ के आनंद निकेतन की रहने वाली छात्रा रितु सिंह को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. इस बार कल जब पीसीएस परीक्षा के परिणाम सामने आए तो रितु नायब तहसीलदार बनने में सफल रहीं. वह बताती हैं कि जब ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह भी तैयारी करेंगी और परिवार को कुछ बनकर दिखाएंगी. परिवार का साथ मिला और दादा जी और पिता ने भी उनका हौसला बढ़ाया. मां ने हर कदम पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया.
P.hd स्कॉलर भी हैं रितु: वह बताती हैं कि जब ये तय किया कि सिविल सर्विस में जाना है, तो कई चुनौतियां भी रहीं, वह बताती हैं कि उनके पिता स्वदेश कुमार मुजफ्फरनगर में स्पेशल ज्यूडिशियल अधिकारी हैं, जबकि दादा जी भी सरकारी सेवा में रहे थे, ऐसे में दोनों की तरह सरकारी सेवा में जाने का निश्चय किया.
उन्होंने 10वीं 2012 में और 12वीं 2014 में मेरठ के कॉलेज से ही किया. उसके बाद बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से किया. शुरुआत में उन्होंने 2018 में UPSC की पहली बार परीक्षा दी. उनका प्री भी नहीं निकला, जिससे उन्हें बेहद दुःख हुआ. 2019 में UPSC की परीक्षा उन्होनें फिर से दी, लेकिन सफलता नहीं मिली. 2022 में समाजशास्त्र विषय में पीएचडी शुरु की और अपने लिए एक और विकल्प भी बनाने की दिशा में काम किया.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर की पढ़ाई: रितु ने 2023 से किशन सिंह विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का रुख किया. सुबह सुबह घर से लाइब्रेरी के लिए चली जातीं और शाम तक वहीं पढ़ाई करती. साथ ही उन्होंने एक कोचिंग भी ज्वॉइन की जिससे उन्हें अपनी तैयारी को लेकर काफी मार्गदर्शन भी मिला. रितु रहती हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया को यूटिलाइज किया. तमाम कंटेंट उन्हें यूट्यूब के जरिए और डिजिटल मीडिया से मिला. इसके उन्होंने नोट्स बनाए और फिर नियमित पढ़ाई की.
यूपी PCS में तीसरी बार में मिली सफलता: रूटीन के बारे में रितु ने बताया कि दिन निकलते ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में उन्होंने तैयारी की. हालांकी इसकी कोई रूल बुक तो नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी औसतन 8 घंटे पढ़ाई की, कभी ये समय घटा तो कभी बढ़ा भी. लगातार मॉक टेस्ट दिए. पढ़ाई पर और तैयारी पर फोकस रखा. NCERT की किताबों को पढ़ा, करंट अफेयर को लेकर हर दिन न्यूजपेपर पढ़ा, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती हैं, धैर्य, समर्पण और अपनी तैयारी को लेकर नियमित अभ्यास से ये सफलता मिली है.
रितु की मां राजेश्वरी ने बताया कि बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर रितु गंभीर रही हैं, हालांकी उन्हें सफलता देर से मिली है लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि बेटी आगे अब अधिक उत्साह से अपने लक्ष्य को लेकर काम करेंगी.
रितु के छोटे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते हैं, साथ ही खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वह कहते हैं कि अपनी बहन पर गर्व है. आज लोग जब बधाइयां देने आ रहे हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हो रही है.
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