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'कांग्रेस या बीजेपी नहीं देश के लिए खेलती हूं', हिमाचल सरकार से इनामी राशि ना मिलने पर फूटा गोल्ड मेडलिस्ट रितु नेगी का गुस्सा

कबड्डी खिलाड़ी रितू नेगी ( INSTA@RITY-NEGI )

सिरमौर: जापान में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही रितु नेगी का नाम राज्य सरकार की 1-1 करोड़ रुपये की नकद इनाम सूची से गायब है. जिसके बाद से प्रदेश के नेता और सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता टीम की तीन अन्य हिमाचली महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था. जबकि रितु नेगी का नाम इस सूची में शामिल नहीं था. जिसके बाद अब हिमाचल के सिरमौर जिले की बेटी रितु नेगी का बयान आया है. दरअसल रितु नेगी की शादी हरियाणा में हुई है.

कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है. उन्होंने कहा कि 'मैं न तो भाजपा के लिए खेलती हूं और न ही कांग्रेस के लिए, बल्कि देश की आन-बान-शान और तिरंगे के गौरव के लिए खेलती हूं.'

सीएम ने खिलाड़ियों से की थी मुलाकात (ETV Bharat) इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत से बातचीत में रितु नेगी ने कहा कि 'मुझे पुरस्कार राशि का कोई लालच नहीं है, लेकिन हरियाणा में शादी होने का हवाला देकर सम्मान राशि से वंचित रखना मेरी समझ से परे है. अन्य खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है, जबकि मेरे मामले में शादी हरियाणा में होने की बात कही जा रही है. इससे मैं और मेरा परिवार खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं.' कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी (FILE PHOTO) ईटीवी से बातचीत में रितु नेगी ने कहा कि 'जब मैं मैदान में उतरती हूं तो हिमाचल की बेटी या हरियाणा की बहू के रूप में नहीं खेलती. मेरा एकमात्र उद्देश्य देश के लिए खेलना और तिरंगे का मान बढ़ाना होता है. मैं तीन एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हूं. इतनी उपलब्धियों के बावजूद इस बार मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है.' '2023 में भी कांग्रेस सरकार थी, तब सम्मान राशि मिली थी' रितु नेगी ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2022 में हुआ था. इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी करते हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. उस समय भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ही थे. तब उन्हें पुरस्कार राशि दी गई थी. जब 2023 में शादी के बाद भी मुझे सम्मान राशि दी गई थी, तो अब ऐसा क्या बदल गया कि अन्य खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा हुई, लेकिन मेरे मामले में हरियाणा में शादी होने का हवाला दिया जा रहा है? रितु नेगी ने कहा कि 'वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी मुझे पुरस्कार राशि दी थी. हिमाचल से संबंध रखने वाले कई खिलाड़ी रेलवे या अन्य संस्थाओं की ओर से खेलते हैं. मेरे मामले में अलग आधार क्यों अपनाया जा रहा है?' 2023 में स्वर्ण जीतने के बाद रितु नेगी (FILE PHOTO) 'अर्जुन अवार्ड मिला तो हिमाचल की बेटी बताकर दी गई बधाई' रितु नेगी ने कहा कि जब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, तब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उन्हें हिमाचल की बेटी बताकर बधाई दी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी हर उपलब्धि को हिमाचल के गौरव से जोड़कर देखा जाता रहा है. उन्होंने सवाल किया कि जब वो देश के लिए पदक जीतती हैं तो हिमाचल की बेटी कहलाती हैं, लेकिन अब पुरस्कार राशि की बात आने पर उनकी शादी हरियाणा में होने का हवाला क्यों दिया जा रहा है?