'कांग्रेस या बीजेपी नहीं देश के लिए खेलती हूं', हिमाचल सरकार से इनामी राशि ना मिलने पर फूटा गोल्ड मेडलिस्ट रितु नेगी का गुस्सा
रितु नेगी ने कहा 2023 में पुरस्कार मिला तो इस बार क्यों नहीं. ईटीवी संवाददाता आशू वर्मा ने उनसे फोन पर बात की
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 3:24 PM IST
सिरमौर: जापान में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही रितु नेगी का नाम राज्य सरकार की 1-1 करोड़ रुपये की नकद इनाम सूची से गायब है. जिसके बाद से प्रदेश के नेता और सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता टीम की तीन अन्य हिमाचली महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था. जबकि रितु नेगी का नाम इस सूची में शामिल नहीं था. जिसके बाद अब हिमाचल के सिरमौर जिले की बेटी रितु नेगी का बयान आया है. दरअसल रितु नेगी की शादी हरियाणा में हुई है.
कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है. उन्होंने कहा कि 'मैं न तो भाजपा के लिए खेलती हूं और न ही कांग्रेस के लिए, बल्कि देश की आन-बान-शान और तिरंगे के गौरव के लिए खेलती हूं.'
इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत से बातचीत में रितु नेगी ने कहा कि 'मुझे पुरस्कार राशि का कोई लालच नहीं है, लेकिन हरियाणा में शादी होने का हवाला देकर सम्मान राशि से वंचित रखना मेरी समझ से परे है. अन्य खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है, जबकि मेरे मामले में शादी हरियाणा में होने की बात कही जा रही है. इससे मैं और मेरा परिवार खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं.'
ईटीवी से बातचीत में रितु नेगी ने कहा कि 'जब मैं मैदान में उतरती हूं तो हिमाचल की बेटी या हरियाणा की बहू के रूप में नहीं खेलती. मेरा एकमात्र उद्देश्य देश के लिए खेलना और तिरंगे का मान बढ़ाना होता है. मैं तीन एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हूं. इतनी उपलब्धियों के बावजूद इस बार मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है.'
'2023 में भी कांग्रेस सरकार थी, तब सम्मान राशि मिली थी'
रितु नेगी ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2022 में हुआ था. इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी करते हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. उस समय भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ही थे. तब उन्हें पुरस्कार राशि दी गई थी. जब 2023 में शादी के बाद भी मुझे सम्मान राशि दी गई थी, तो अब ऐसा क्या बदल गया कि अन्य खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा हुई, लेकिन मेरे मामले में हरियाणा में शादी होने का हवाला दिया जा रहा है?
रितु नेगी ने कहा कि 'वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी मुझे पुरस्कार राशि दी थी. हिमाचल से संबंध रखने वाले कई खिलाड़ी रेलवे या अन्य संस्थाओं की ओर से खेलते हैं. मेरे मामले में अलग आधार क्यों अपनाया जा रहा है?'
'अर्जुन अवार्ड मिला तो हिमाचल की बेटी बताकर दी गई बधाई'
रितु नेगी ने कहा कि जब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, तब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उन्हें हिमाचल की बेटी बताकर बधाई दी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी हर उपलब्धि को हिमाचल के गौरव से जोड़कर देखा जाता रहा है. उन्होंने सवाल किया कि जब वो देश के लिए पदक जीतती हैं तो हिमाचल की बेटी कहलाती हैं, लेकिन अब पुरस्कार राशि की बात आने पर उनकी शादी हरियाणा में होने का हवाला क्यों दिया जा रहा है?
रितु नेगी ने कहा कि इस मामले के पीछे राजनीति है या कोई अन्य कारण, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़कर नहीं, बल्कि अपने देश के लिए खेलती हूं. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से वो खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि इस स्थिति पर क्या जवाब दें. रितु नेगी ने दोहराया कि उन्हें इनाम की राशि का कोई लालच नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए उसका सम्मान बहुत मायने रखता है. शादी हरियाणा में होने से क्या हिमाचल से रिश्ता खत्म हो गया?
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के शोरंग गांव की बेटी रीतू नेगी की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश को अंतराष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया है। इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स में 100 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रदेश की यह बेटी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। आपके उत्कृष्ट एवं अद्भुत प्रदर्शन के लिए बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। #AsianGamesHangzhou #IndianWomenKabaddiTeam #GoldMedalWinner #IndiaAtAsianGames #TeamIndia #ProudMoment #IssBaar100Paar— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 7, 2023
पिता ने भी जताई नाराजगी
नेगी के पिता भवान सिंह ने बेटी को सम्मान राशि नहीं दिए जाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बेटी की शादी हरियाणा में हो गई है, तो क्या इससे हिमाचल प्रदेश के साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है? हिमाचल के लिए कई मेडल जीते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. तीन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. जब बेटी देश का नाम रोशन करती है, तब उसे हिमाचल की बेटी कहकर बधाई दी जाती है, लेकिन जब एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा होती है, तो उसकी शादी हरियाणा में होने का हवाला दिया जाता है.
ऐतिहासिक एवं गौरवान्वित क्षण। देवभूमि हिमाचल की बेटी रितु नेगी की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित किया है। इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स में 100 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस उत्कृष्ट एवं अद्भुत प्रदर्शन के लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Mukesh Agnihotri (@Agnihotriinc) October 7, 2023
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता रितु की उपलब्धियों पर उसे हिमाचल की बेटी बताकर बधाई देते रहे हैं. ऐसे में पुरस्कार राशि के मामले में शादी का हवाला देकर उसे अलग रखना उनके लिए हैरान करने वाली बात है. उनका उद्देश्य पुरस्कार राशि के लिए लालच करना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश और हिमाचल का मान बढ़ाया है. ऐसे में उसकी उपलब्धियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए.
कौन हैं रितु नेगी
रितु नेगी हिमाचल के सिरमौर की रहने वाली हैं. 2022 में उनकी शादी हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुलिया से हुई थी. रितु फिलहाल भारतीय रेलवे में नौकरी कर रही हैं. वो भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं. 2026 में जापान में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रहने से पहले रितु नेगी 2011 में जूनियर महिला एशियन गेम्स में बतौर कप्तान भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं. टीम की रेडर के रूप में साल 2018 में जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने रजत पदक जीता था. वहीं, नेपाल में 2019 में खेली गई साउथ एशियन गेम्स में वह गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. 2023 में उनकी कप्तानी में टीम ने चीन में खेले गए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था. इसके बाद रितु नेगी को देश की राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था. रितु नेगी ने कबड्डी का प्रशिक्षण बिलासपुर स्थित होस्टल से लिया. साल 2014 से वह प्रदेश से बाहर हैं और रेलवे की ओर से खेलती आ रही हैं.
🏆#NationalSportsAwards🏆 President Droupadi Murmu confers #Arjuna Award, 2023 on Ritu Negi for her achievements in #Kabaddi @YASMinistry @rashtrapatibhvn— PIB India (@PIB_India) January 9, 2024
पूर्व विधायक ने भी उठाए सवाल
रितु नेगी को पुरस्कार राशि ना दिए जाने के फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. सिरमौर जिले की शिलाई विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने हिमाचल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है.
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