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Exclusive : रितु बराला बोली, 'FIR दर्ज नहीं होगी, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे'

ईटीवी भारत से बात करती रितु बराला ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ हिरासत में दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से कथित मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है. रितु बराला का दावा है कि कनॉट प्लेस पुलिस थाने में भी उनके साथ जमकर मारपीट की गई. उनका दावा है कि राजस्थान और दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को घटना घटी थी, लेकिन 20 अक्टूबर तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. रितु बराला ने अपने साथ हुई कथित मारपीट और कई अन्य मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश: