Exclusive : रितु बराला बोली, 'FIR दर्ज नहीं होगी, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे'
रितु बराला ने पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए हैं. देखें फिरोज सैफी के साथ बातचीत..
Published : October 20, 2026 at 2:46 PM IST
जयपुर : एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ हिरासत में दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से कथित मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है. रितु बराला का दावा है कि कनॉट प्लेस पुलिस थाने में भी उनके साथ जमकर मारपीट की गई. उनका दावा है कि राजस्थान और दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को घटना घटी थी, लेकिन 20 अक्टूबर तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. रितु बराला ने अपने साथ हुई कथित मारपीट और कई अन्य मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल: उस दिन ऐसा क्या हुआ था?
जवाब: हम लोग 13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस पर SIR के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. तब प्रदर्शन के दौरान हमें डिटेन करके बस में बैठाया गया, वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी ने बस में हमारे साथ बर्बरता की. वो वीडियो तो तमाम देश के सामने आ चुका है, लेकिन उसके बाद जब हमें छतरपुर थाने में डिटेन करके ले जाया जा रहा था, हमें रास्ते में कनॉट प्लेस थाने में उतारा गया और अन्य लोगों को दूसरे थाने में ले जाया गया. हम दो महिला कार्यकर्ताओं को कनॉट प्लेस थाने में बंद करके महिला पुलिसकर्मियों ने शरीर पर डंडे मारे, मुक्के मारे, शरीर के कई अंगों को नोचा गया. ऐसा दुर्व्यवहार पहली बार दिल्ली पुलिस का देखा, हम दिल्ली में कई बार आंदोलन करते हैं. लेकिन पहली बार पुलिस की बर्बरता देखी. इतना होने के बाद भी हम दिल्ली और राजस्थान पुलिस से केवल एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं ताकि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकें.
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सवाल: 20 घंटे से ज्यादा हो चुके, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है?
जवाब: आप 20 घंटे की बात कर रहे हैं. 13 अक्टूबर को घटना हुई थी और आज 20 अक्टूबर है. अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में भी 2 दिन लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं करी. तब मैं अपने स्टेट में आई हूं. यहां भी नहीं हो रही है. मेरी एक साथी ने केरल में एफआईआर दर्ज करवाई है. मैं अपने गृह राज्य में आई हूं, लेकिन यहां पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम नेता पुलिस कमिश्नरेट में धरना दे रहे हैं. यह इसलिए है कि तमाम महिलाओं को, बहन-बेटियों को दिखाना चाहते हैं कि 13 से 20 अक्टूबर तक एक छोटी सी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं. अगर हम गलत हैं या सही? इसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन आप FIR तो दर्ज करें.
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सवाल:-क्या राजस्थान पुलिस दबाव में काम कर रही है?
जवाब: राजस्थान पुलिस दबाव में काम कर रही है, सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है. प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र की पुलिस भी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है. हमें तो लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडे पुलिस प्रशासन में भर्ती कर दिए गए हैं जो उन्हें प्रमोट करते हैं. उनकी सेफ्टी करते हैं. आम महिलाएं के न्याय की बात मत करिए, मैं एक एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर होते हुए मेरे साथ ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर आम बेटी और आम महिला के साथ क्या नहीं करते होंगे.
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सवाल: लेकिन, भाजपा तो नारी वंदन की बात करती है?
जबाव: यही हम देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि यही इनका नारी वंदन है. यह ऐसे ही नारियों का मान सम्मान करते हैं, जब नारियों के हक की लड़ाई होती है तब यह 10 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं. हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ की बात करती है, क्या यह आपका बेटी बचाओ का नारा है. आपकी पुलिस हमें मारती है, फिर हमारे ऊपर ही कार्रवाई करती है. ताकि हम देश में अपनी आवाज नहीं उठाएं, लोकतंत्र में बोलने और लड़ने का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है.
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सवाल: अगर FIR दर्ज नहीं होती तो क्या कोर्ट जाएंगे?
जवाब: बिल्कुल अगर FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जाएंगे. जहां भी होगी वहां एफआईआर दर्ज करवाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे. जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे. कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इसीलिए आंदोलरत हैं ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सके और महिलाओं को न्याय दिला सकें. आगे से किसी बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं हो.
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