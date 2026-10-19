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Ritu Barala Assault Case: कमिश्नर से डोटासरा बोले- जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, यहां से नहीं जाएंगे

पुलिस कमिश्नरेट में मौजूद पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और अन्य नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में हुए वोट प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के द्वारा कथित मारपीट के मामले को लेकर सियासत गर्म है. सोमवार शाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रितु बराला को लेकर अचानक पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे.

डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के लीगल टीम के साथ पहुंचे थे. प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा और स्वयं रितु बराला भी मौजूदरही. हालांकि, इस दौरान पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उन्हें कमिश्नरेट में नहीं मिले, जिस पर डोटासरा ने फोन पर कमिश्नर से बात की और जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

पीसीसी अध्यक्ष ने कमिश्नर से फोन पर कहा कि रितु बराला के साथ मारपीट हुई है. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने कहा कि आप इसे पर्सनल मुद्दा मत बनाओ. जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं हैं. मोती डूंगरी थाने से पहुंचे थे कमिश्नरेट : इससे पहले कांग्रेस की लीगल टीम रितु बराला के साथ मोती डूंगरी थाने पहुंची थी जहां पर कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और लीगल टीम ने थाना इंचार्ज को एफ़आईआर दर्ज करने के लिए लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन थाना इंचार्ज ने उन्हें पुलिस कमिश्नरेट जाने की बात कही. जिस पर तमाम लोग पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए.