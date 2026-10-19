Ritu Barala Assault Case: कमिश्नर से डोटासरा बोले- जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, यहां से नहीं जाएंगे
दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने को लेकर लीगल टीम के साथ कमिश्नरेट में बैठे डोटासरा.
Published : October 19, 2026 at 8:17 PM IST
जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में हुए वोट प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के द्वारा कथित मारपीट के मामले को लेकर सियासत गर्म है. सोमवार शाम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रितु बराला को लेकर अचानक पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे.
डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के लीगल टीम के साथ पहुंचे थे. प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा और स्वयं रितु बराला भी मौजूदरही. हालांकि, इस दौरान पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उन्हें कमिश्नरेट में नहीं मिले, जिस पर डोटासरा ने फोन पर कमिश्नर से बात की और जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
बेटी के सम्मान और न्याय की लड़ाई में हम एक क़दम पीछे नहीं हटेंगे! राजस्थान की बेटी रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता के बाद भी राजस्थान पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ये किस कानून का राज है? आज पुलिस कमिश्नरेट में हमने दो टूक कहा कि FIR दर्ज कराना रितु बराला का अधिकार है, पुलिस की मेहरबानी नहीं! जब दूसरे राज्य में FIR दर्ज हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? क्या सत्ता के दबाव में पुलिस अपने कानूनी दायित्व से मुंह मोड़ लेगी? अगर जरूरत पड़ी तो हम DGP तक जाएंगे, लेकिन न्याय की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। मोदी और शाह की सत्ता की मनमानी राजस्थान में नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाली बेटियों पर पहले जुल्म और फिर न्याय की प्रक्रिया में बाधा.. ये अन्याय राजस्थान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। FIR दर्ज होने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय होने तक @RahulGandhi जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध और संघर्ष करेगी।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 19, 2026
पीसीसी अध्यक्ष ने कमिश्नर से फोन पर कहा कि रितु बराला के साथ मारपीट हुई है. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने कहा कि आप इसे पर्सनल मुद्दा मत बनाओ. जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं हैं.
मोती डूंगरी थाने से पहुंचे थे कमिश्नरेट : इससे पहले कांग्रेस की लीगल टीम रितु बराला के साथ मोती डूंगरी थाने पहुंची थी जहां पर कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और लीगल टीम ने थाना इंचार्ज को एफ़आईआर दर्ज करने के लिए लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन थाना इंचार्ज ने उन्हें पुलिस कमिश्नरेट जाने की बात कही. जिस पर तमाम लोग पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए.
राजस्थान की बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे रितु की FIR नहीं तो संघर्ष और तेज होगा न्याय मिलने तक हर मोर्चे पर मुकाबला होगा https://t.co/8NmXw8YhzV— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 19, 2026
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या तो हमारी FIR दर्ज होगी या हम पर एफआईआर दर्ज होगी : वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रितु बराला मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट आए हैं. एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की है. उससे मारपीट की गई है. उसका गला दबाया गया है, वह कई दिन अस्पताल में भर्ती रही है. आज वो जयपुर आई है तो हम उसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं. या तो हमारी FIR दर्ज होगी या फिर हम पर एफआईआर दर्ज होगी.
राहुल गांधी ने दिए थे निर्देश : इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फोन कर रितु बराला मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे.