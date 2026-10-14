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NSUI नेता रितु बराला से पुलिस मारपीट, गहलोत, डोटासरा और जूली की कड़ी निंदा, राहुल गांधी बोले- यह शेरनी है

राहुल गांधी के साथ रितु बराला ( Photo Source- Congress )

जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई NSUI की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ बस में महिला पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. रितु बराला झुंझुनू की रहने वाली हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही हैं.