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रितु बराला FIR विवाद: पुलिस कमिश्नर मित्तल ने गिनाई वजह कि क्यों नहीं ली प्राथमिकी...कांग्रेस पर कार्रवाई का संकेत

पुलिस कमिश्नरेट में मीडिया से बातचीत करते कमिश्नर सचिन मित्तल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस और जयपुर पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है. पुलिस की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के लिखित में जबाव देने के बाद बुधवार को जहां कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और धरना समाप्त करने का ऐलान किया. वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए और कहा, की जीरो एफआईआर को लेकर कोई कानूनी आधार नहीं था.

दिल्ली में कार्रवाई जारी: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बुधवार को पुलिस का पक्ष रखा एवं कहा कि 19 अक्टूबर को रितु बराला मोतीडूंगरी थाने आई थीं. वो अपने साथ 13 अक्टूबर को दिल्ली में हुई घटना की शिकायत की कॉपी लाई थीं. हमने वो कॉपी उनसे ली और दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में क्या चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है. मित्तल ने कहा कि कनॉट प्लेस संबंधित थाना था. उसमें परिवादी ने घटना की सूचना दी इसलिए अब जीरो एफआईआर जयपुर में दर्ज करना कानूनन सही नहीं था. हमने दो दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं को इस बारे में बता दिया था.