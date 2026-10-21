रितु बराला FIR विवाद: पुलिस कमिश्नर मित्तल ने गिनाई वजह कि क्यों नहीं ली प्राथमिकी...कांग्रेस पर कार्रवाई का संकेत
पुलिस कमिश्नर मित्तल ने कहा-दिल्ली पुलिस पहले ही कर रही है शिकायत पर कार्रवाई. कांग्रेस को लिखित में दिया जवाब.
Published : October 21, 2026 at 5:41 PM IST
जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस और जयपुर पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है. पुलिस की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के लिखित में जबाव देने के बाद बुधवार को जहां कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और धरना समाप्त करने का ऐलान किया. वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए और कहा, की जीरो एफआईआर को लेकर कोई कानूनी आधार नहीं था.
दिल्ली में कार्रवाई जारी: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बुधवार को पुलिस का पक्ष रखा एवं कहा कि 19 अक्टूबर को रितु बराला मोतीडूंगरी थाने आई थीं. वो अपने साथ 13 अक्टूबर को दिल्ली में हुई घटना की शिकायत की कॉपी लाई थीं. हमने वो कॉपी उनसे ली और दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में क्या चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है. मित्तल ने कहा कि कनॉट प्लेस संबंधित थाना था. उसमें परिवादी ने घटना की सूचना दी इसलिए अब जीरो एफआईआर जयपुर में दर्ज करना कानूनन सही नहीं था. हमने दो दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं को इस बारे में बता दिया था.
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कमिश्नर ने बताए कारण: जयपुर पुलिस कमिश्नर मित्तल ने कहा कि आज भी कांग्रेस प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें यह बात लिख कर दीजिए. हमने वही बात उन्हें लिखकर दे दी है. मित्तल ने कहा, जीरो एफआईआर तब की जाती है, जब परिवादी थाने में जाने में असमर्थ हो या उसे किसी का डर हो, लेकिन यहां परिवादी ने पहले ही संबंधित थाने में परिवाद दे दिया था. लिहाजा जयपुर में जीरो एफआईआर कानून के हिसाब से नहीं बनती है. पुलिस कमिश्नर ने केरल के मामले में कहा, वहां किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने रितु मामले में दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी थी. उस आधार पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दे दी.
कांग्रेस के धरने पर कार्रवाई: इस बीच, कमिश्नर सचिन मित्तल ने पिछले तीन दिन से पुलिस कमिश्नरेट में कांग्रेस के धरने पर भी कार्रवाई किए जाने का संकेत दिया. वे बोले, इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया एवं कहा, हमने उन्हें पहले दिन जानकारी दे दी थी. हमारे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिले थे इसलिए हमारे तरफ से कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था.
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