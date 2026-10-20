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जयपुर में जीरो FIR पर रार: मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले- कानून नहीं जानते नेता, त्योहार खराब करना ठीक नहीं

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: रितु बराला के साथ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले को लेकर अब राजस्थान की सियासत का पारा गरमाने लगा है. दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है. वहीं, कमिश्नरेट के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं. अब इस मामले में भाजपा का बयान भी सामने आया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर आश्चर्य होता है.

कांग्रेस नेता नहीं जानते कानून: मदन राठौड़ ने आज मंगलवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पर आश्चर्य होता है. जहां घटना होती है, एफआईआर भी वहीं दर्ज की जाती है. अगर किसी कारणवश वहां के अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो एफआईआर दर्ज करवाने के कई अन्य विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में लगता है कि कांग्रेस नेता कानून नहीं जानते हैं."