जयपुर में जीरो FIR पर रार: मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले- कानून नहीं जानते नेता, त्योहार खराब करना ठीक नहीं
रितु बराला मारपीट मामले में जयपुर में जीरो FIR दर्ज कराने की कांग्रेस की मांग पर राठौड़ ने इसे सियासी नाटक करार दिया.
Published : October 20, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: रितु बराला के साथ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले को लेकर अब राजस्थान की सियासत का पारा गरमाने लगा है. दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है. वहीं, कमिश्नरेट के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं. अब इस मामले में भाजपा का बयान भी सामने आया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर आश्चर्य होता है.
कांग्रेस नेता नहीं जानते कानून: मदन राठौड़ ने आज मंगलवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि पर आश्चर्य होता है. जहां घटना होती है, एफआईआर भी वहीं दर्ज की जाती है. अगर किसी कारणवश वहां के अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो एफआईआर दर्ज करवाने के कई अन्य विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में लगता है कि कांग्रेस नेता कानून नहीं जानते हैं."
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त्योहार खराब करना ठीक नहीं: मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर राजस्थान में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजस्थान में अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान कांग्रेस के नेता बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए, आलाकमान से मिले निर्देशों पर नाटक कर रहे हैं. यह सब श्रेय बटोरने के लिए किया जा रहा नाटक है. ये लोग त्योहार खराब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है.
पुलिस की ओर से भी बयान जारी: इस पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में 13 अक्टूबर, 2026 को हुई घटना को लेकर कांग्रेस नेता जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने जब दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, तो सामने आया कि रितु बराला ने 13 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. वहां जांच के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को लेकर यहां जीरो एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की जा रही है, जबकि दिल्ली में पहले से ही शिकायत दर्ज है और मामला कनॉट प्लेस थाना पुलिस के संज्ञान में आ चुका है. ऐसे में जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करवाना न्यायसंगत या विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि कनॉट प्लेस थाना पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है.
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