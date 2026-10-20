रितु बराला केस: Zero FIR की मांग पर जयपुर कमिश्नरेट में रातभर डटी रही कांग्रेस, डोटासरा बोले- सरकार के अहंकार का करेंगे दहन
एनएसयूआई नेता रितु बराला से मारपीट मामले में जीरो एफआईआर दर्ज न होने पर कांग्रेस नेता डोटासरा ने आर-पार की लड़ाई का एलान किया है.
Published : October 20, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 8:16 AM IST
जयपुर : दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितू बराला के साथ महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारपीट की घटना की जीरो एफआईआर दर्ज नहीं होने से गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने रातभर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर धरना दिया. देर रात तक कांग्रेस नेताओं ने रामधुनी की. अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर सरकार से आरपार की लड़ाई का एलान किया है. उनका कहना है कि आज विजयादशमी पर रावण के साथ-साथ डबल इंजन की सरकार के अहंकार का भी दहन होगा. उनका कहना है कि पहले मोती डूंगरी थाने में एफआईआर नहीं हुई. वे कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नरेट पहुंचे तो अधिकारी पिछले रास्ते से निकल गए. इसके बाद कोई कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है. कमिश्नरेट में धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया.
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मारपीट : प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल चंचल यादव ने बर्बरता से मारपीट की. पुलिस स्टेशन ले जाकर भी मारपीट की गई. दो दिन अस्पताल रहने के बाद वह जयपुर आई. उन्होंने बताया, सोमवार को कांग्रेस नेता जीरो एफआईआर दर्ज करवाने मोती डूंगरी थाने पहुंचे. जहां कमिश्नर से बात करने को कहा गया.
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पुलिस अधिकारियों पर लगाए आरोप : डोटासरा ने आरोप लगाया कि वे कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नरेट आए तो कमिश्नर ऑफिस में नहीं थे. वे एडिशनल कमिश्नर से मिले. जिन्होंने उन्हें कमरा नंबर 9 में बैठने को कहा और उच्चाधिकारियों से बातचीत के बाद एक्शन लेने की बात कही. इसके बाद से पुलिस के आलाधिकारी गायब हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे है. सीएमओ के अधिकारी भी बात नहीं कर रहे हैं. ऐसे में वे कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नरेट में ही सो गए.
🚨अत्यंत आवश्यक सूचना🚨 कल जयपुर कूच करें.. राजस्थान की बेटी रितु बराला को न्याय दिलाकर रहेंगे। https://t.co/FbpsoiMOdw— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 19, 2026
सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस : उन्होंने कहा, मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए आपराधिक कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 (1) की धारा में प्रावधान है कि जीरो एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है. रितु बराला जयपुर की बेटी है. उसकी एफआईआर जयपुर में दर्ज होनी चाहिए. पुलिस पर सरकार का दबाव है और सरकार अहंकार में चूर है. आज विजयदशमी पर अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया जाएगा. कांग्रेस डबल इंजन की सरकार के अहंकार का दहन करेगी.
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कार्यकर्ताओं से जयपुर पहुंचने का आह्वान : कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने आज प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने का आह्वान किया है. इस पर डोटासरा का कहना है कि जब न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष करना पड़ेगा. हम रातभर से कमिश्नरेट में बैठे हैं. पुलिस या तो यह समझा दे कि जीरो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है. उनका कहना है कि कोई भी रास्ता संवाद से ही निकल सकता है लेकिन पुलिस के अधिकारी संवाद नहीं करना चाह रहे हैं.
केरल में एफआईआर, राजस्थान में क्यों नहीं : वहीं, एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला का कहना है कि उनकी एक साथी केरल की है. जिसके साथ भी दिल्ली में मारपीट हुई और केरल में उनकी एफआईआर दर्ज हुई. जब देशभर में कानून एक है तो जयपुर में एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है. उनका कहना है कि पहले दिल्ली में एफआईआर के लिए भटकना पड़ा. अब जयपुर में थाने से लेकर कमिश्नरेट तक चक्कर लगाने के बाद एफआईआर नहीं हुई. इसके लिए कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है. एफआईआर दर्ज होने तक लड़ाई जारी रहेगी.