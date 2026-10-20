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रितु बराला केस: Zero FIR की मांग पर जयपुर कमिश्नरेट में रातभर डटी रही कांग्रेस, डोटासरा बोले- सरकार के अहंकार का करेंगे दहन

कमिश्नरेट में सुबह धरने पर बैठे कांग्रेस नेता. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितू बराला के साथ महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारपीट की घटना की जीरो एफआईआर दर्ज नहीं होने से गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने रातभर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर धरना दिया. देर रात तक कांग्रेस नेताओं ने रामधुनी की. अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर सरकार से आरपार की लड़ाई का एलान किया है. उनका कहना है कि आज विजयादशमी पर रावण के साथ-साथ डबल इंजन की सरकार के अहंकार का भी दहन होगा. उनका कहना है कि पहले मोती डूंगरी थाने में एफआईआर नहीं हुई. वे कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नरेट पहुंचे तो अधिकारी पिछले रास्ते से निकल गए. इसके बाद कोई कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा है. कमिश्नरेट में धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया.

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मारपीट : प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल चंचल यादव ने बर्बरता से मारपीट की. पुलिस स्टेशन ले जाकर भी मारपीट की गई. दो दिन अस्पताल रहने के बाद वह जयपुर आई. उन्होंने बताया, सोमवार को कांग्रेस नेता जीरो एफआईआर दर्ज करवाने मोती डूंगरी थाने पहुंचे. जहां कमिश्नर से बात करने को कहा गया.