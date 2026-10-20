रितु बराला मामले में FIR की मांग पर आज PCC का कमिश्नरेट कूच का आह्वान, रामधुनी गाकर कांग्रेस नेताओं ने गुजारी रात
प्रदेश कांग्रेस ने आज सुबह कार्यकर्ताओं से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर पहुंचने का आह्वान किया है.
Published : October 20, 2026 at 7:23 AM IST
जयपुर : NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर धरना रातभर जारी रहा. सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कमिश्नरेट परिसर में डटे रहे और रामधुनी गाकर अपना विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रितु बराला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि उनकी मांग है कि शिकायत दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो.
रात करीब डेढ़ बजे तक कांग्रेस नेता धरनास्थल पर मौजूद रहे. देर रात करीब डेढ़ बजे तक भी रितु बराला के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध जारी था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने रातभर कमिश्नरेट में ही रुककर धरना जारी रखने का फैसला किया.
इसे भी पढे़ें : Ritu Barala Assault Case: जयपुर में FIR दर्ज न होने पर भड़की कांग्रेस, रातभर चला धरना, आज कमिश्नरेट घेराव की चेतावनी
FIR दर्ज नहीं हुई तो आज होगा कमिश्नरेट का घेराव : धरने के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार को रितु बराला के मामले में FIR दर्ज नहीं की गई, तो मंगलवार, 20 अक्टूबर को कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचेंगे और उसका घेराव करेंगे. डोटासरा ने स्पष्ट किया कि जब तक शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग पूरी नहीं होती, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉ्र्म एक्स पर डोटासरा ने लिखा है कि राजस्थान की बेटी रितु बराला की न्याय लड़ाई में राजस्थान पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने के खिलाफ अब निर्णायक आवाज बुलंद करने का समय है. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आज 20 अक्टूबर को जयपुर पहुंचें और भाजपा सरकार से जवाब मांगें.
🚨अत्यंत आवश्यक सूचना🚨 जयपुर कूच करें राजस्थान की बेटी रितु बराला की न्याय लड़ाई में राजस्थान पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने के खिलाफ अब निर्णायक आवाज बुलंद करने का समय है। महिला सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आज 20 अक्टूबर को जयपुर पहुंचें और भाजपा सरकार से जवाब मांगें। न्याय के अधिकार को दबाने वाली हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। आइए, रितु बराला को न्याय दिलाने, दोषियों की जवाबदेही तय कराने और कानून के राज की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। @RajCMO @PoliceRajasthan @Rajeev_ips— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 20, 2026
डोटासरा बोले कि न्याय के अधिकार को दबाने वाली हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा. आइए, रितु बराला को न्याय दिलाने, दोषियों की जवाबदेही तय कराने और कानून के राज की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें. इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के धरने पर बैठने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि शिकायत दर्ज कराना किसी भी नागरिक का अधिकार है और पुलिस को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए.
धरनास्थल पर पहुंचे अशोक गहलोत, अनिवार्य FIR का मुद्दा उठाया : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देर रात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे. उन्होंने रितु बराला की जीरो FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि यदि शिकायत दर्ज कराने के लिए केरल में जीरो FIR दर्ज की जा सकती है, तो राजस्थान में भी ऐसा किया जा सकता है.
NSUI छात्र नेता रितु बराला की जीरो एफआईआर दर्ज न करने पर प्रतिक्रिया : सवाल : सर डोटासरा जी धरने पर बैठे हैं,एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जयपुर कमिश्नरेट में : जवाब : वो बैठे हैं, सोच समझ के बैठे हैं। अगर पुलिस को उन्होंने कहा जीरो-आधारित एफआईआर आप दर्ज करो, केरल में तो हो गई है यहाँ भी आप कर देते । मेरे वक्त में मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया था कंपल्सरी FIR, का , इतना बड़ा फायदा होगा जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, उनको थाने में जा के FIR दर्ज करवाने की कोई तकलीफ नहीं आई थी। और थानेदार नहीं करेगा तो एसपी करता , एसपी ऑफिस करता। इतना बड़ा हमने निर्णय किया, इनको पूछो कि तुमने वो हटाया क्यों? हटाने से अब क्या हुआ है? हटाने के बाद में ऐसी स्थिति बन गई है, धक्के खा रहे हैं वहां पर! जिसका रेप हुआ है, उसको कह रहे हैं तुम समझौता कर लो, जिससे रेप किया उससे। तो यह जो स्थिति बनी है, उसी कारण से तमाम तरह से यह गड़बड़ हो रही है। अगर कंपल्सरी FIR की होती, यह नौबत ही नहीं आती, ना धरना देते, FIR दर्ज हो जाती। तफ्तीश तो पुलिस को करनी होती है ना, FIR दर्ज करने में क्या तकलीफ है? कोई किसी को प्रॉब्लम है, अब कर लीजिए, अगर आपको लगे भई इस FIR में कोई दम नहीं, तफ्तीश आप कर रहे हो, FR लगानी है या चार्जशीट बन सकती है, चार्जशीट पेश करनी है ये बाद की बातें हैं। तो क्यों आपने प्रेस्टीज पॉइंट बनाया और यह स्थिति बनी कि हमें धरना देना पड़ा कांग्रेस वालों को? वो भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको खुद को धरने बैठना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? सरकार के दिलों-दिमाग के अंदर विपक्ष के प्रति कोई सम्मान नहीं है! केंद्र में यही हो रहा है, मोदी जी के राज में। अगर सम्मान होता तो राहुल गांधी को, खड़गे साहब को सम्मान मिलता पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। आप देख रहे हो क्या स्थिति है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 19, 2026
इसे भी पढे़ें : Ritu Barala Assault Case : राहुल गांधी का डोटासरा को निर्देश, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करवाएं
गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लागू की गई अनिवार्य FIR की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि इस फैसले से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को काफी फायदा हुआ था. उनके अनुसार, इस व्यवस्था के तहत थाने में FIR दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्तर पर भी कार्रवाई का रास्ता उपलब्ध था. उन्होंने सवाल उठाया कि अनिवार्य FIR की व्यवस्था को हटाने से क्या फायदा हुआ. गहलोत ने कहा कि यदि FIR दर्ज करने की व्यवस्था प्रभावी रहती, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह धरने पर बैठने की नौबत नहीं आती.
'FIR दर्ज करने में क्या परेशानी है, जांच तो पुलिस को करनी है' : अशोक गहलोत ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद मामले की जांच करना पुलिस का काम है. जांच में आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं, आरोपपत्र पेश किया जाना चाहिए या अंतिम रिपोर्ट लगाई जानी चाहिए, यह सब जांच के बाद तय किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने के मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए था. गहलोत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खुद पुलिस कमिश्नरेट में धरने पर बैठना पड़ा. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार के भीतर विपक्ष के प्रति सम्मान की कमी दिखाई दे रही है. गहलोत ने इस मामले को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं का सम्मान होना चाहिए और संसद के भीतर तथा बाहर विपक्ष को उचित महत्व दिया जाना चाहिए.
इसे भी पढे़ें : NSUI नेता रितु बराला से पुलिस मारपीट, गहलोत, डोटासरा और जूली की कड़ी निंदा, राहुल गांधी बोले- यह शेरनी है
सचिन पायलट ने भी उठाए सवाल : रितु बराला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर घटना पर चिंता जताई. पायलट ने लिखा कि राजस्थान की बेटी और NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में पुलिस बर्बरता का वीडियो बेहद चिंताजनक है.
राजस्थान की बेटी और NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में पुलिस बर्बरता का वीडियो बेहद चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष @RahulGandhi जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने साथ हुई ज्यादती और शिकायत दर्ज कराने के लिए किए गए संघर्ष को साझा किया। राहुल गांधी जी के सुझाव पर रितु बराला राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने पहुँचीं, लेकिन यहाँ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष @GovindDotasra जी, @RafeekKhanInc जी, @I_SunilSharma जी, @AminKagziINC जी, @VinodJakharIN सहित प्रदेश पदाधिकारियों को धरने पर बैठना पड़े, तो सवाल उठेंगे। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान के दावे करती है, दूसरी तरफ एक छात्रनेता को अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर किसके दबाव में शिकायत दर्ज नहीं हो रही है? FIR दर्ज कराना अधिकार है। मेरी मांग है कि शिकायत पर FIR दर्ज हो, जाँच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। @priyankagandhi @kcvenugopalmp @INCIndia @INCRajasthan— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 19, 2026
पायलट के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान रितु बराला ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती और शिकायत दर्ज कराने के लिए किए गए संघर्ष की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के सुझाव पर रितु बराला राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने पहुंचीं, लेकिन यहां भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है. पायलट ने सवाल उठाया कि यदि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान, सुनील शर्मा, अमीन कागजी, विनोद जाखड़ सहित प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठना पड़े, तो यह गंभीर विषय है. उन्होंने पूछा कि आखिर किसके दबाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है.
महिला सम्मान के दावों पर भी उठाए सवाल : सचिन पायलट ने अपनी पोस्ट में भाजपा के महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जबकि दूसरी तरफ एक छात्रनेता को अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. पायलट ने मांग की कि रितु बराला की शिकायत पर FIR दर्ज की जाए, मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने FIR दर्ज कराने को अधिकार बताते हुए कहा कि शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.
इसे भी पढे़ें : राहुल का दावा, 'हिरासत में की गई पिटाई', बोले- बांसुरी से करेंगे डंडे का मुकाबला
मंगलवार को कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर : रितु बराला मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना मंगलवार सुबह भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की ओर से सोमवार को FIR दर्ज नहीं होने पर मंगलवार को कमिश्नरेट घेराव की चेतावनी दिए जाने के बाद अब सबकी नजर कांग्रेस के अगले कदम और पुलिस की कार्रवाई पर है. फिलहाल कांग्रेस नेताओं की प्रमुख मांग रितु बराला की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कराने की है. इस मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और FIR दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की तस्वीर सामने आएगी.