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रितु बराला मामले में FIR की मांग पर आज PCC का कमिश्नरेट कूच का आह्वान, रामधुनी गाकर कांग्रेस नेताओं ने गुजारी रात

जयपुर कमिश्नरेट में रातभर डटे रहे कांग्रेसी दिग्गज ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर धरना रातभर जारी रहा. सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कमिश्नरेट परिसर में डटे रहे और रामधुनी गाकर अपना विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रितु बराला की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि उनकी मांग है कि शिकायत दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो.