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गहलोत बोले, दबाव में काम कर रहे हैं पुलिस महानिदेशक, कहीं भी दर्ज हो सकती है जीरो FIR

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकर्ता द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में सोमवार शाम जीरो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सोमवार देर रात अपना जोधपुर दौरा रद्द करके सीधे पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस को निशाने पर लिया.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस और डीजीपी दबाव में काम कर रहे हैं, यह राजस्थान के लिए अच्छी बात नहीं है. गहलोत ने देर रात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नौकरी अलग तरह की होती हैं, सरकार का उन पर विश्वास होता है सरकारी बदलती रहती है लेकिन अधिकारी वहीं रहते हैं लेकिन जिस तरह से इस बार आईएएस और आईपीएस दबाव में काम कर रहे हैं वो प्रदेश के लिए सुखद नहीं है. गलत काम करने की बजाय उन अधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महानिदेशक दबाव में काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी दबाव में काम कर रहा है. राजस्थान पुलिस ने किस तरह के गुंडागर्दी की थी. वो निकाय चुनाव में देखने को मिला है. ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस कानून व्यवस्था संभालने की बजाय पार्षदों को उठाने में लगी हुई थी.