गहलोत बोले, दबाव में काम कर रहे हैं पुलिस महानिदेशक, कहीं भी दर्ज हो सकती है जीरो FIR
रितु बराला विवाद मामले में आधी रात को पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे पूर्व CM गहलोत ने राजस्थान सरकार और पुलिस को घेरा.
Published : October 20, 2026 at 8:43 AM IST
जयपुर : दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कार्यकर्ता द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में सोमवार शाम जीरो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सोमवार देर रात अपना जोधपुर दौरा रद्द करके सीधे पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस को निशाने पर लिया.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस और डीजीपी दबाव में काम कर रहे हैं, यह राजस्थान के लिए अच्छी बात नहीं है. गहलोत ने देर रात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नौकरी अलग तरह की होती हैं, सरकार का उन पर विश्वास होता है सरकारी बदलती रहती है लेकिन अधिकारी वहीं रहते हैं लेकिन जिस तरह से इस बार आईएएस और आईपीएस दबाव में काम कर रहे हैं वो प्रदेश के लिए सुखद नहीं है. गलत काम करने की बजाय उन अधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महानिदेशक दबाव में काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो का डीजी दबाव में काम कर रहा है. राजस्थान पुलिस ने किस तरह के गुंडागर्दी की थी. वो निकाय चुनाव में देखने को मिला है. ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस कानून व्यवस्था संभालने की बजाय पार्षदों को उठाने में लगी हुई थी.
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कहीं पर भी दर्ज हो सकती है जीरो एफआईआर : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में प्रावधान है कि जीरो FIR देश में कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है. घटना दूसरे राज्य की होने के बावजूद शिकायत देश के किसी भी थाने में दर्ज की सकती है. बाद में उसके संबंधित राज्य के पुलिस को भेजा जाता है वहां की पुलिस मामले की जांच करती है. उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर को एनडीए सरकार ने ही लागू किया था लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की भाजपा सरकार की पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पुलिस कमिश्नरेट आए हैं. परिवादी खुद यहां मौजूद है. उसके बावजूद भी जीरो FIR नहीं ली जा रही है.
हमारी सरकार में अनिवार्य था FIR : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के समय FIR दर्ज कराना अनिवार्य किया गया था. यदि थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता था तो पुलिस अधीक्षक स्तर पर कार्रवाई और FIR दर्ज करने की व्यवस्था थी उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में भी कानून में विशेष प्रावधान है. ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को FIR दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरो एफआईआर का उद्देश्य ही यही है की घटना स्थल या क्षेत्राधिकार की विवाद के कारण पीड़ित को FIR दर्ज करने के लिए भटकना न पड़े. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद संबंधित राज्य के पुलिस को मामला भेजा जा सकता है. गहलोत ने कहा कि आखिर सरकार चाहती क्या है और जनता को इस मामले में क्या जवाब देगी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बड़ा बनाया जा रहा है जबकि किसी भी थाने में शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है.
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दौरा रद्द करके पहुंचे जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मंगलवार को भी जोधपुर जिले के दौरे पर रहना था लेकिन जैसे ही उन्हें इस मामले का पता चला तो वे तुरंत अपना दौरा रद्द करके जयपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार जो संविधान बचाओ की बात करते हैं यह उसी का नमूना है कि किस तरह से देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कमिश्नरेट में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की और इस मामले को लेकर कांग्रेस की लीगल टीम के सदस्यों से भी चर्चा की.