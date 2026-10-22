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Ritu Barala FIR Controversy : आंदोलन में उलझे वरिष्ठ नेता, पहले चरण के प्रचार के लिए धरे रह गए नेताओं के दौरे

पुलिस कमिश्नरेट परिसर में प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला कांस्टेबल की ओर से मारपीट का मामला जहां एक ओर सुर्खियों में है तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के तीन दिन इस मामले में उलझने के चलते पार्टी पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार में पूरी ताकत नहीं झोंक पाई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कैंपेन कमेटी के कई प्रमुख चेहरे पंचायत चुनाव के पहले चरण के अंतिम दौर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की बजाय रितु बराला की जीरो एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में ही रात दिन धरने पर बैठ गए.

पार्टी नेतृत्व के इस कदम की चर्चाएं कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी खूब है. पार्टी गलियारों में चर्चा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के बीच प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को रितु बराला मामले में धरने प्रदर्शनों का स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी.