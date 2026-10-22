Ritu Barala FIR Controversy : आंदोलन में उलझे वरिष्ठ नेता, पहले चरण के प्रचार के लिए धरे रह गए नेताओं के दौरे
रितु बराला मामले में धरने प्रदर्शनों के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने निर्धारित दौरों पर नहीं जा पाए.
Published : October 22, 2026 at 3:10 PM IST
जयपुर: एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिला कांस्टेबल की ओर से मारपीट का मामला जहां एक ओर सुर्खियों में है तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के तीन दिन इस मामले में उलझने के चलते पार्टी पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार में पूरी ताकत नहीं झोंक पाई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कैंपेन कमेटी के कई प्रमुख चेहरे पंचायत चुनाव के पहले चरण के अंतिम दौर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की बजाय रितु बराला की जीरो एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में ही रात दिन धरने पर बैठ गए.
पार्टी नेतृत्व के इस कदम की चर्चाएं कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी खूब है. पार्टी गलियारों में चर्चा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार के बीच प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को रितु बराला मामले में धरने प्रदर्शनों का स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी.
गहलोत-जूली भी दौरा छोड़ कर आए : वहीं, दिलचस्प ये भी है कि रितु बराला मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं की ओर से पुलिस कमिश्नरेट में धरना दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अपने प्रचार का दौरा बीच में ही छोड़कर जयपुर लौट आए और धरने में शामिल हुए. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अक्टूबर को जोधपुर और फलोदी तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर और खैरथल के दौरे पर थे. गहलोत जहां 19 अक्टूबर की रात ही दौरा बीच में रद्द कर सीधे कांग्रेस के धरने में शामिल हुए तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम भी 20 अक्टूबर की सुबह सीधे धरने में शामिल हुए थे.
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20 और 21 अक्टूबर का दिन धरने प्रदर्शनों में बीता : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से 20 अक्टूबर को पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय का घेराव करने के लिए प्रदेश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को जयपुर आने का आह्वान किया गया था. पार्टी अध्यक्ष के निर्देश के बाद पहले चरण के ही प्रचार में जुटे अधिकांश कार्यकर्ता और नेता जयपुर पहुंचे थे और पुलिस कमिश्नरेट के बाद धरना और प्रदर्शन किया था. जबकि 20 अक्टूबर पहले चरण के चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था.
इसी तरह 21 अक्टूबर को भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से दोबारा पुलिस कमिश्नरेट के घेराव के लिए कार्यकर्ताओं को जयपुर आने के लिए कहा गया था. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पुलिस मुख्यालय का घेराव करने पहुंच गए थे, लेकिन दोपहर 2 बजे पुलिस कमिश्नर की ओर से लिखित में जवाब दिए जाने के बाद कांग्रेस ने अपना धरना समाप्त कर दिया था. हालांकि, इस कवायद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का 21 अक्टूबर का दिन पूरी तरह से बेकार ही रहा वो अपने क्षेत्र में मतदान से एक दिन पहले डोर टू डोर कैंपेन भी नहीं कर पाए.
इधर पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दबी जबान में असहमति तो व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब पहले ही दिन पुलिस ने नियमों का हवाला देखकर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था तो फिर उसके लिए 2 दिन और क्यों इंतजार किया. 19 अक्टूबर को ही पुलिस से लिखित में जवाब लेकर अगले दिन कोर्ट चले जाना चाहिए था. इससे पंचायत चुनाव के प्रचार का समय भी बर्बाद नहीं होता.
तमाम नेताओं के दौरे थे तय : सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख नेताओं जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सीपी जोशी, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, शकुंतला रावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं के दौरे प्रचार में तय हुए थे कि किस नेता को कहां पर प्रचार के लिए जाना है, लेकिन अचानक से पुलिस कमिश्नरेट में धरने प्रदर्शनों के चलते तमाम नेताओं ने अपने दौरे रद्द करके सीधे कमिश्नरेट चले गए.
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डोटासरा ने बताया था भाजपा की साजिश : वहीं, कांग्रेस नेताओं के तीन दिन पुलिस कमिश्नरेट में चले धरने को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को धरना समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इसे भाजपा का षड्यंत्र करार दिया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार से दूर रखने के लिए ही भाजपा ने इस तरह का षड्यंत्र रचा की कांग्रेस कार्यकर्ता जीरो एफआईआर मामले में धरने प्रदर्शनों में ही उलझ कर रह जाए. जो बात पुलिस ने पुलिस ने 3 दिन बाद लिख कर दी है वो बात पहले दिन लिखकर दे देते तो हमारा समय बर्बाद नहीं होता. पुलिस अधिकारियों ने यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर किया है.
रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होकर रहेगा ज़ुल्म का हर दौर एक दिन ख़त्म होकर रहेगा #JusticeForRituBarala 📍 पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर https://t.co/0PMVofBvSI— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 20, 2026
टाइमिंग गलत चुनी गई : वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि रितु बराला मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने टाइमिंग गलत चुनी थी, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर पहले चरण के प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन थे और दोनों दिन पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करने में उलझा कर रख दिया जिससे कि वो अपने क्षेत्र में प्रचार पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को निर्देश दिए तो उन्होंने निर्देशों की पालना कर दी, लेकिन इस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा को राहुल गांधी या पार्टी हाई कमान से बात करनी चाहिए थी.
इसका दूसरा पहलू यह भी है की पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भाजपा के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए. भाजपा के शीर्ष नेता और सरकार भी यही चाहती थी कि कांग्रेस को रितु बराला मामले में उलझा कर रख दिया जाए, जिससे कि उनके बड़े नेता प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाल पाएं और हुआ भी यही. जूली, डोटासरा और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की बजाय पुलिस कमिश्नरेट के धरने प्रदर्शन में व्यस्त रहे.
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कांग्रेस के लिए दोनों ही काम जरूरी थे : प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस के लिए दोनों ही काम जरूरी थे. एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना देना भी जरूरी था तो वहीं पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करना भी जरूरी था. यह बात सही है कि इससे थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, क्योंकि 20 और 21 अक्टूबर को पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रचार छोड़कर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जयपुर जाकर धरना देना पड़ा.
इस मामले में भाजपा पूरे देश और प्रदेश के लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है कि कैसे एक बेटी को इंसाफ के लिए भटकना पड़ा है. उसे धरने पर बैठना पड़ रहा है. पुलिस भाजपा के दबाव में काम कर रही थी. जो बात पुलिस ने तीन दिन बाद लिख करके दी है वो बात पहले दिन ही लिख करके दे देते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहले चरण में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया है और एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ाई भा लड़ी है.