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NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों ने सरकार को दिया कड़ा संदेश, ऋतेश्वर महाराज ने दी नसीहत

ऋतेश्वर महाराज ने कहा कि मोदी सरकार काफी संवेदनशील है और सनातन धर्म के प्रति काम भी कर रही है लेकिन आज भी हम ना तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव कर पाए हैं और ना ही शिक्षा व्यवस्था में. अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा व्यवस्था... स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई गई थी हम उसी पर चल रहे हैं. भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है. हमें सरकार से उम्मीद है कि वह कुछ अच्छा करेगी.

छिंदवाड़ा: आनंद धाम ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु ऋतेश्वर जी महाराज ने कहा कि जेन जी (Gen Z) का आंदोलन सही था लेकिन सरकार ने भी उनको उम्मीदों से बेहतर दिया है. सरकार भले ही देर आई लेकिन दुरुस्त आई. नकल को लेकर काफी कड़े कानून बनाए जा रहे हैं. देश को ऐसे आंदोलनों की जरूरत होती है. ऋतेश्वर महाराज ने छिंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें कहीं.

जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले में हुए आंदोलन को लेकर श्रतेश्वर महाराज ने कहा कि आंदोलन जरूरी था. किसी के भी सपनों को ऐसे चूर-चूर नहीं होने दिया जा सकता. लेकिन भारत सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए बेहतर कदम उठाए हैं. पेपर लीक रोकने के लिए ज्यादा कड़े कानून बनाए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि सही छात्रों के पीछे कई राष्ट्रद्रोही भी थे जिन्होंने इस आंदोलन को खराब किया और देश की छवि धूमिल की है.

संतों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं पर राष्ट्रहित में एक होना जरूरी

उन्होंने कहा कि देश में सभी संतों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जहां पर सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्रहित की बात हो तो सभी एकजुट होते हैं. सभी संतों का एक उद्देश्य होता है.. सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना और राष्ट्रीय हित में काम करना. जो संत राष्ट्रहित में एक नहीं होते उन्हें विचार करना चाहिए.

अयोध्या की चंदा चोरी पर कहा, कुछ लोगों को चोरी भी भगवा में जाकर करना पड़ता है

राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन या संस्था कई लोगों से मिलकर बनी होती है. उसमें से कुछ लोग गलत निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा, जब सीता जी का हरण हुआ था तो उस समय भी रावण ने भगवा वस्त्र धारण किया था क्योंकि सबको पता है कि बुरे काम करने के लिए भी अच्छे का सहारा लेना होता है. राम मंदिर चंदा चोरी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. अच्छे काम के पीछे कुछ बुरे लोग शामिल हो गए थे. जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.