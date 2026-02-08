ETV Bharat / state

यूपी में हिंदू सम्मेलन; मथुरा में रितेश्वर महाराज बोले- हिंदुत्व का छत रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे

उन्होंने कहा कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब आप सबको एकजुट होने की जरूरत है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं को जागरूक करने के लिए 100 वर्ष से निरंतर काम कर रहा है.

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब समाप्त हो गए. पाकिस्तान में मंदिरों में पूजा होती थी, लेकिन धीरे-धीरे करके तोड़ दिए गए. अब वही स्थिति बांग्लादेश में है. हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है.

उन्होंने कहा कि देश के अंदर फैल रही विभाजित करने की गतिविधियों को तोड़ना होगा. अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि सबसे पावरफुल अपने आप को कहता है अमेरिका, उसके 90 फीसदी लोग मेंटल एंजाइटी का शिकार हैं. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागृत करने के लिए सम्मेलन करने पड़ते हैं.

वृंदावन कस्बे में आयोजित हिंदू सम्मेलन में पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि हिंदू समाज को जागृत करने के लिए युवा वर्ग आगे आए. उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, परिवार सुरक्षित रहना है तो देश को सुरक्षित रखना होगा.

मथुरा/फिरोजाबाद : यूपी के वृंदावन और फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद शहर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. वृंदावन में पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज और महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान समेत के अन्य लोग पहुंचे. वहीं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने शिकोहाबाद शहर में विशाल हिन्दू सम्मेलन को संबोधित किया.

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रितेश्वर महाराज ने कहा कि हिंदुत्व का छत रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र को संबोधित किया है. युवाओं से कहा है कि आप संस्कार और संस्कृति की तरफ वापस लौटें.

यूजीसी पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी गलत होता हुआ दिख रहा है, उसका विरोध होना चाहिए. मुझे विश्वास है जो लोग शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं, वह लोग सुनेंगे भी और त्रुटियों को दूर भी किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे समाज में वर्ग भेद बढ़े. हम हिन्दू एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इसका समाधान जरूर होगा. उन्होंने कहा कि हमें जगना होगा. अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिये 140 करोड़ सनातनियों को जगना होगा.

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजन : फिरोजाबाद के शिकोहाबाद शहर में विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि 'धर्मो रक्षति, रक्षितः' संस्कृत के इस शब्द को हर सनातनी को याद रखना चाहिए, क्योंकि इस शब्द का अर्थ होता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है.

उन्होंने कहा कि हर सनातनी का धर्म है कि वह अपने बच्चों को धनवान बनाने की बजाय चरित्रवान बनाएं. हर बच्चे को रामायण का ज्ञान हो. उन्होंने कहा कि वेद-पुराणों के पढ़ने से ही सनातनियों का कल्याण हो सकता है.

उन्होंने कहा कि समय आ गया है, सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को संस्कारी बनाने की है, ताकि वह अपना परिवार चला सकें.

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत बच्चियों को संस्कारी बनाने की है, जिससे वह 'लव जिहाद' की शिकार न हों. बच्चे और बच्चियों को रामायण, गीता पढ़ाने की जरूरत है.

यूजीसी बिल को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी बिल हो वह सनातनियों को एकजुट करने वाला हो न कि उन्हें अलग करने वाला. उन्होंने मथुरा में मंदिर निर्माण पर भी जोर दिया और कहा कि सनातनियों को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है.

