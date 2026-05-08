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HPV Vaccination : सरकार बालिकाओं को लगा रही मुफ्त टीका, बांझपन की भ्रांति ने रोकी रफ्तार

लक्ष्य का 6 प्रतिशत ही हुआ टीकाकरण : सीएमएचओ शर्मा ने बताया कि एचपीवी टीकाकरण अभियान में अलवर की कुल जनसंख्या 25 लाख के अनुसार 1 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य मिला है. इसके तहत अलवर जिले में 14 से 15 साल आयु की 25 हजार बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण किया जाना है. उन्होंने बताया कि 7 मई 2026 तक अलवर जिले में 1300 बालिकाओं को ही एचपीवी टीके लग पाए हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में अब तक लक्ष्य की तुलना में करीब 6 प्रतिशत ही टीकाकरण हो पाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टीकाकरण अभियान की रफ्तार को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

अब सरकार ने एचपीवी वैक्सीनेशन को सरकारी स्तर पर नि:शुल्क शुरू किया है. उन्होंने बताया कि एचपीवी टीकाकरण को लेकर अब तक न तो सरकारी और न ही निजी क्षेत्र से शिकायत आई है. उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की समस्या 35-55 वर्ष तक की महिलाओं को होता है.

उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी ही भ्रांतियों का निराकरण वैक्सीनेशन सेंटर कार्मिकों द्वारा किया जाता है. सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि एचपीवी वैक्सीनेशन का बालिकाओं व महिलाओं में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण नया प्रयोग नहीं है, बल्कि यह टीका पिछले कई सालों से निजी क्षेत्र में बालिकाओं को लगाया जा रहा है.

अलवर के सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक प्रचार व लोगों में भ्रातियां हैं. उन्होंने बताया कि लोगों में भ्रांति है कि एचपीवी वैक्सीनेशन के बाद महिलाओं में जन्म दर कम हो जाती है, यानी बांझपन की समस्या बढ़ जाती है. वहीं, महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ ही वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट होने की भ्रांति भी रहती है.

महिलाओं में बढ़ती भ्रांतियों का ही नतीजा है कि अलवर जिले में अब करीब 1300 बालिकाओं ने एचपीवी टीका लगवाया है, जो कि लक्ष्य का करीब मात्र 6 फीसदी है. टीकाकरण की धीमी रफ्तार का नतीजा है कि एचपीवी वैक्सीनेशन में अलवर जिला प्रदेश में 27वें स्थान पर है.

अलवर: महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के खतरे पर काबू पाने के लिए सरकार ने बालिकाओं में एचपीवी टीकाकरण का अभियान शुरू किया, लेकिन मुफ्त वैक्सीनेशन के बाद भी बालिकाएं टीका लगवाने से कतरा रही हैं. सरकार ने अलवर जिले में 25 हजार बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण का लक्ष्य दिया है, लेकिन एचपीवी वैक्सीनेशन से महिलाओं में बांझपन की भ्रांति ने जिले में टीकाकरण की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.

8 से 10 सालों से निजी क्षेत्रों में लगा रहा : अलवर सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीनेशन से (ह्यूमन पेपिल्लोमा वायरस) महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की संभावना 95 से 100 प्रतिशत रहती है. वहीं, एचपीवी वैक्सीनेशन बालिकाओं के जीवन को सुरक्षित करता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जिले में बालिकाएं एचपीवी वैक्सीनेशन से डरे नहीं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराएं.

इस अभियान का उद्वेश्य ज्यादा से ज्यादा परिवारों की बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि एचपीवी वैक्सीन पिछले 8-10 सालों से निजी क्षेत्र में लगाई जा रही है. उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में तीन डोज का खर्च करीब 25 से 27 हजार रुपए तक रहता है. वहीं, वर्तमान में भारत सरकार की ओर से यह टीकाकरण नि:शुल्क किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह टीकाकरण अभियान 14 से 15 साल तक की बच्चियों के लिए है.

अलवर जिले में पर्याप्त मात्रा में डोज उपलब्ध : सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान के लिए जिले में प्रथम चरण के लिए 10 हजार से ज्यादा डोज भेजी गई है, जिनकी कोल्ड चेन मैंटेन की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अलवर शहर के काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल, सीएचसी शिवाजी पार्क, पीएचसी एनईबी, जगन्नाथ मंदिर, मूंगसका सहित सभी सीएचसी व पीएचसी, उप जिला अस्पताल रामगढ़ में भी एचपीवी टीके नि:शुल्क लगवाए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में अभियान के लिए वैक्सीन की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

सरकारी विभागों के कार्मिकों से की अपील : सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए शुरू किए गए एचपीवी टीकाकरण में सरकारी व निजी विभाग के कार्मिक अपने परिवार में 14-15 साल उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा सके.

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उन्होंने बताया कि अभी लोगों में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते लोग टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. सीएचएमओ शर्मा ने निजी क्षेत्र में संचालित स्कूलों व शिक्षण संस्थानों से अपने यहां पढ़ने वाली 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियों में एचपीवी टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और उनमें टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील की, जिससे अधिकाधिक संख्या में बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण किया जा सके.

अलवर में अभियान की रफ्तार धीमी : सीएमएचओ योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की गति अपेक्षाकृत कम है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के भीलवाड़ा, डीग सहित अन्य कुछ जिलों में अच्छा टीकाकरण कार्य हुआ है. इस टीकाकरण अभियान में अलवर जिला वर्तमान में प्रदेश में 27वें नंबर पर है. उन्होंने बताया कि आगामी समय में 200 बच्चियों के टीकाकरण का लक्ष्य लेकर चले, जिससे कि इस लक्ष्य को ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत से पहले ही पूरा किया जा सके. सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग समन्वय कर इस लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में जुटे हैं.

पीएम मोदी ने अजमेर से की थी अभियान की शुरुआत : सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत गत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से की गई थी. उन्होंने बताया कि उसी दिन से अलवर शहर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत की गई थी. इसके बाद से अलवर में 10-15 सेशन साइट पर 14 से 15 साल तक की बच्चियों को लाकर टीकाकरण करवाया जा रहा है.

बालिकाएं भी कर रहीं प्रेरित : अलवर शहर के एक निजी स्कूलों की बालिका काव्या व चारु ने कहा कि उन्होंने एचपीवी की वैक्सीन लगवाया है. इसके बाद उन्हें केंद्र पर आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया. उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई रिएक्शन जैसी समस्या नहीं हुई. काव्या ने बालिकाओं को प्रेरित किया कि केंद्र पर जाकर एचपीवी का टीकाकरण करवाकर अपने आप को सुरक्षित करें. केंद्र पर आकर उन्हें जानकारी मिली कि यह वैक्सीन उनके भविष्य के लिए लाभकारी है.