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हाई बीपी छीन रहा आंखों की रोशनी; ये लक्षण हैं खतरनाक, जानिए बचाव के उपाय

क्या है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, पढ़िए गोपाल मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट...

हाई बीपी से बढ़ा आंखों की रोशनी जाने का खतरा
हाई बीपी से बढ़ा आंखों की रोशनी जाने का खतरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:27 PM IST

6 Min Read
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वाराणसी: भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित लाइफ स्टाइल और बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों ने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की तरफ धकेल दिया है. चिंताजनक बात यह कि स्वास्थ्य की यह समस्या दूसरी बीमारियों को बुलावा दे रही है. इनकी चपेट में आने वाला हर उम्र का व्यक्ति है. चाहे वह 15 साल का किशोर हो या फिर 25 साल का युवा. हाईपर टेंशन लाइलाज मर्ज देने के साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर रही है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में ऐसे मामले रोज आ रहे हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों की नसें डैमेज हो गईं या ब्लाइंडनेस की समस्या उत्पन्न हो गई. पड़ोसी राज्य बिहार के साथ ही पूर्वांचल के कई हिस्सों से यहां ऐसे मरीज आ रहे हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, और इसी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी जा रही है.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मौर्या (Video Credit; ETV Bharat)

कितना खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर

बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के हेड और बीएचयू आई बैंक के चेयरमैन डॉ. राजेंद्र प्रसाद मौर्या हाई ब्लड प्रेशर से होने वाली शारीरिक समस्या पर प्रकाश डालते हैं. कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर अब हार्ट ही नहीं, आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. आंखों की नसों में खून का प्रवाह बंद होना, नसों का फटना और जलन, ये परेशानियां लेकर मरीज उनके पास आ रहे हैं. इस समस्या को चिकित्सा की भाषा में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहा जाता है.

मरीजों की संख्या बढ़ी
मरीजों की संख्या बढ़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

आंखों पर कैसे पड़ता है असर?

प्रो. राजेंद्र प्रसाद मौर्या ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर का असर हार्ट, किडनी सहित शरीर के अन्य भागों की तुलना में आंखों पर ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है. इससे आंखों से जुड़ीं नसों में खून की नलियों का प्रवाह पहले कम होता है और फिर नसों में खून जम जाता है. जिसके बाद नसें फटने खतरा बन जाता है. मरीज ओपीडी में आंखों में तेज दर्द, सिर में दर्द, सही रोशनी न होने की समस्या लेकर आते हैं, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा है.

चिंताजनक हैं हालात
चिंताजनक हैं हालात (Photo Credit; ETV Bharat)

सिकुड़ जाती हैं रेटिना की नलियां

प्रो. मौर्या बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से रेटिना की नलियां सिकुड़ जाती हैं. सूजन आ जाती है और खून का रिसाव होता है. इन नसों से खून नलियों के बाहर आने लगता है और आंखों की नसों को पर्याप्त रक्त न मिलने से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है. इससे व्यक्ति के देखने की क्षमता कम हो जाती है, रोशनी जाने का खतरा भी रहता है. कहना है कि यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना रहता है और इसकी निगरानी नहीं होती. आंखों की तकलीफ होने पर लोग यही समझते हैं कि ज्यादा मोबाइल, टीवी देखने या स्ट्रेस के कारण ऐसी दिक्कत आ रही है, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवाते. जिसका नतीजा बाद में बहुत खतरनाक होता है. इसकी वजह से रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियों में रुकावट होने लगती है और रेटिना से ब्लड को दूर ले जाने वाली नसों में भी रुकावट आ जाती है. इससे आंखों की नसें फटने लगती हैं.

ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान
ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्लाइंडनेस की समस्या

डॉक्टरों का मानना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है. लोग आंखों से जुड़ी समस्या को कई बार हलके में लेते हैं, जबकि इसके पीछे गंभीर कारण हो सकता है. प्रो. मौर्या ने बताया कि कुछ मरीज ऐसे हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के नुकसान का पता ही नहीं चला. जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक देर हो जाती है. ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन पैदा होने लगती है, जिनका ऑपरेशन से भी इलाज संभव नहीं होता है.

इन बातों का रखें ख्याल
इन बातों का रखें ख्याल (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी

हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हाईब्लड प्रेशर के कारण रेटिना की छोटी ब्लड वाहिकाओं में परिवर्तन होने से होता है. बीपी बढ़ने से मैक्युला के आसपास कठोर स्राव दिखाई देता है. इसके अलावा ऑप्टिक तंत्रिका और मैक्युला में सूजन आ सकती है. इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि पहले आंखों की रोशनी कमजोर होती है, फिर पूरी तरह खराब हो जाती है.

नेत्र संस्थान में आंखों की जांच
नेत्र संस्थान में आंखों की जांच (Photo Credit; ETV Bharat)

किस तरह समस्याएं लेकर आते हैं मरीज

मरीज सिर में दर्द और रोशनी कम होने की समस्या लेकर ओपीडी में आते हैं. हर ओपीडी में ऐसे 5 मरीजों को रोज देखा जाता है. मेडिसिन विभाग, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी ऐसे मरीजों को नेत्र रोग विभाग भेज देते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है. जब जांच की जाती है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की पुष्टि होती है. नेत्र संस्थान में प्रतिदिन 400 से ज्यादा मरीज ओपीडी में देखे जाते हैं.
इनमें प्रतिदिन ब्लड प्रेशर की वजह से प्रभावित मरीजों की संख्या 10 होती है.

नेत्र संस्थान में आंखों की जांच
नेत्र संस्थान में आंखों की जांच (Photo Credit; ETV Bharat)

जरूरत सिर्फ आंखों की देखभाल की नहीं है, अत्यधिक तनाव में रहना ही इन सभी समस्याओं की जड़ है. हाई ब्लड प्रेशर आंखों के साथ ही शरीर के दूसरे अंगों को भी तेजी से नुकसान पहुंचाता है. डॉक्टरों का मानना है कि नियंत्रित लाइफ स्टाइल से ही इससे बचा जा सकता है.

किन बातों का रखें ख्याल

डॉक्टरों का मानना है कि ब्लड प्रेशर की जांच सप्ताह में एक बार जरूर करानी चाहिए. नमक का सेवन कम करने के साथ ही रिफाइंड तेल से बचना चाहिए. अगर आपकी आंखों में लालिमा आ गई है तो इसे नजरअंदाज न करें. डॉक्टर से संपर्क कर अपनी समस्या बताएं. इसके अलावा अगर दो चीजें दिखने लगे, रेटिना पर रूई जैसे सफेद धब्बा दिखे, अंधेरा छाए या धुंधला दिखे तो डॉक्टर से मिलने में देर न करें.

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