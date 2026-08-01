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बस्तर में सिकल सेल का खतरा, आदिवासी और कुर्मी इलाकों में बढ़ी चिंता

बस्तर CMHO डॉ. संजय बसाक ने बताया कि सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त संबंधी बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चों में पहुंचती है. इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बार-बार खून की कमी, तेज दर्द और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

जगदलपुर: बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समाज और कुर्मी समाज में सिकल सेल बीमारी आज भी हजारों परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है. यह ऐसी बीमारी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में पहुंचती है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की जिंदगी मुश्किल हो सकती है. अब जिले में सर्वे के बाद मिले आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने हर विकासखंड में विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है, ताकि लोगों की समय पर जांच हो सके और उन्हें बेहतर इलाज मिल सके.

बस्तर में सिकल सेल का खतरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉ. संजय बसाक ने बताया कि यह बीमारी जनजातियों और कुर्मी लोगों में बढ़ रही है. बस्तर के कई दूरस्थ गांवों में जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर मरीजों की पहचान देर से हो पाती है.

बस्तर में विशेष अभियान

सीएमएचओ ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में हुए सर्वे के दौरान सिकल सेल के मरीजों के साथ-साथ इस बीमारी के वाहकों की भी पहचान की गई. इसके बाद प्रशासन ने सभी विभागों के साथ मिलकर विशेष अभियान शुरू किया है. इसकी शुरुआत बकावंड विकासखंड से हुई, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन शिविर में पहुंचे.

शिविर लगाकर इलाज

सीएमएचओ ने बताया कि शिविर में डॉक्टर मरीजों को बीमारी, इलाज, खान-पान और नियमित दवा लेने की जानकारी दे रहे हैं. साथ ही जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी एक ही जगह उपलब्ध कराया जा रहा है. गंभीर मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयों के साथ आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा भी दी जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य बीमारी की जल्द पहचान करना, सही इलाज उपलब्ध कराना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है.