बारिश में बढ़ा मच्छरजनित बीमारियों का खतरा, जानिए बचाव के तरीके और इलाज
बारिश के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.इनसे किस तरह से बचा जाए.रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 12:49 PM IST
रायपुर : बारिश के दिनों में गंदा और ठहरा हुआ पानी बीमारियों को दावत देता है. ऐसी ही मच्छरजनित बीमारियां मलेरिया,डेंगू और चिकनगुनिया हैं.घर के आसपास जमा हुआ पानी में लार्वा पनपता है.यही आगे चलकर मच्छर के रुप में हमें बीमार करता है. मच्छर के काटने पर डेंगू मलेरिया समेत चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है.यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज की हालत चिंताजनक हो सकती है.कई मामलों में मरीज की मौत भी हो जाती है.
कैसे करें मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम ?
मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ वेणुगोपाल मार्गेकर ने बताया कि बारिश के मौसम में हमारे घर और आसपास के वातावरण में गड्ढे या फिर दूसरी जगह पर पानी जमा होता है. बारिश रुकने के बाद इन गड्ढों में पानी जमा रहता है.इन गड्ढों से सही समय पर पानी नहीं निकाला जाता. इसी जमा हुए पानी में मच्छर के लार्वा तेजी से पैदा होते हैं. बड़े होने के बाद ये मच्छर हमारी सोसाइटी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी लाते हैं.
कैसे होता है मच्छरजनित बीमारियों का इलाज ?
चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के मरीज अस्पताल में आते हैं तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि ये पता किया जाए कि मरीज कैसे बीमार हुआ. इस पूरी जानकारी मरीज से ली जाती है. मरीज से ये पूछा जाता है कि आपके घर के आसपास कहीं पानी का जमाव तो नहीं है. मरीज बताता है कि हमारे घर के आसपास गड्ढों में पानी भरा हुआ है. जिसमें मच्छर बड़ी संख्या में है.इसके बाद मरीज का इलाज किया जाता है. मुख्य रूप से इस तरह की बीमारी का इलाज दवाइयों से होता है. लेकिन इस इलाज के साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि भविष्य में मच्छरों को पनपने से रोकना है.
कैसे होगी मच्छरों से सुरक्षा ?
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि यदि आपके घर के आसपास पानी का जमाव हो रहा है उसे पानी को समय-समय पर साफ करते रहें. इसके कारण से मच्छर पनापना शुरू हो गए हैं तो तो हम अपने घरों में मॉस्किटो नेट का प्रयोग घर की खिड़कियों में किया जा सकता है. इसके साथ ही सोते समय घरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.
मच्छर से बचाव के लिए मॉस्किटो रोधी क्रीम या दूसरी तरह की क्रीम लगाई जा सकती है. बड़े लोग मच्छर को भगा सकते हैं लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मच्छर भागने की क्षमता नहीं होती. ऐसे में ऐसे बच्चों को कहीं घूमाने ले जा रहे हैं या फिर घर में है तो कोशिश करें कि बच्चों के शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढककर रखें. इस तरह के उपाय करके आप इन मच्छरों से अपने आप को बचा सकते हैं. मच्छरों से बचने के लिए आप अपने घरों में लिक्विड रेप्लिकेंट्स का इस्तेमाल करें- डॉ वेणुगोपाल मार्गेकर,एमडी मेडिसिन
क्या है मलेरिया के लक्षण ?
1-मलेरिया बीमारी में मरीज को तेज बुखार,कपकपी लेकर बुखार आना, ठंड लेकर बुखार आना इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं. इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर बिना किसी जांच के अनुमान लगाया जा सकता है कि मरीज को मलेरिया है.
2- डेंगू बीमारी में मरीज को अधिक तीव्रता वाला बुखार आता है. जिसे हाई ग्रेड फीवर कहा जाता है. बुखार में कपकपी हो भी सकती है और नहीं भी. डेंगू के मरीज में कई बार बुखार के साथ में सिरदर्द, आंखों के चारों तरफ दर्द के लक्षण दिखाई पड़ते हैं.
3-चिकनगुनिया बीमारी के मरीज चिकनगुनिया को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. शरीर के जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है. इसके साथ ही बुखार भी आता है. बुखार तीनों तरह की बीमारी में कॉमन है. चाहे वो चिकनगुनिया हो मलेरिया हो या फिर डेंगू.
सरगुजा में मलेरिया पीएफ का कहर, मुसरडांड में मिले 34 मरीज, कैंप और सघन जांच शुरू
मानसून में मलेरिया का खतरा बढ़ा, कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव सख्त
छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त प्रदेश के दावों पर सवाल, बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों से घिरा स्वास्थ्य विभाग