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बारिश में बढ़ा मच्छरजनित बीमारियों का खतरा, जानिए बचाव के तरीके और इलाज

रायपुर : बारिश के दिनों में गंदा और ठहरा हुआ पानी बीमारियों को दावत देता है. ऐसी ही मच्छरजनित बीमारियां मलेरिया,डेंगू और चिकनगुनिया हैं.घर के आसपास जमा हुआ पानी में लार्वा पनपता है.यही आगे चलकर मच्छर के रुप में हमें बीमार करता है. मच्छर के काटने पर डेंगू मलेरिया समेत चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है.यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज की हालत चिंताजनक हो सकती है.कई मामलों में मरीज की मौत भी हो जाती है.



कैसे करें मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम ?

मेकाहारा के एमडी मेडिसिन डॉ वेणुगोपाल मार्गेकर ने बताया कि बारिश के मौसम में हमारे घर और आसपास के वातावरण में गड्ढे या फिर दूसरी जगह पर पानी जमा होता है. बारिश रुकने के बाद इन गड्ढों में पानी जमा रहता है.इन गड्ढों से सही समय पर पानी नहीं निकाला जाता. इसी जमा हुए पानी में मच्छर के लार्वा तेजी से पैदा होते हैं. बड़े होने के बाद ये मच्छर हमारी सोसाइटी में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी लाते हैं.

बारिश में बढ़ा मच्छरजनित बीमारियों का खतरा (ETV Bharat Chhattisgarh)





कैसे होता है मच्छरजनित बीमारियों का इलाज ?

चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के मरीज अस्पताल में आते हैं तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि ये पता किया जाए कि मरीज कैसे बीमार हुआ. इस पूरी जानकारी मरीज से ली जाती है. मरीज से ये पूछा जाता है कि आपके घर के आसपास कहीं पानी का जमाव तो नहीं है. मरीज बताता है कि हमारे घर के आसपास गड्ढों में पानी भरा हुआ है. जिसमें मच्छर बड़ी संख्या में है.इसके बाद मरीज का इलाज किया जाता है. मुख्य रूप से इस तरह की बीमारी का इलाज दवाइयों से होता है. लेकिन इस इलाज के साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि भविष्य में मच्छरों को पनपने से रोकना है.