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देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मलेरिया का खतरा, दो पुलिसकर्मी पॉजिटिव

देवघर: श्रावणी मेला के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

वहीं लगातार हो रही बारिश और जलजमाव के बीच अब ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मलेरिया का खतरा बढ़ गया है. क्योंकि यहां तैनात दो पुलिसकर्मी मलेरिया की चपेट हैं.

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

चाईबासा और सारंडा क्षेत्र से ड्यूटी पर पहुंचे कुछ पुलिसकर्मियों में मलेरिया के लक्षण पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है. जिन जवानों में मलेरिया के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें तत्काल अलग रखकर जांच कराई जा रही है.

दो पुलिसकर्मी मिले पॉजिटिव, 40 के सैंपल

जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. अभय कुमार यादव ने बताया कि अब तक दो पुलिसकर्मियों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. इसके अलावा करीब 40 पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज शुरू कर दिया गया है और फिलहाल किसी अन्य पुलिसकर्मी की हालत गंभीर नहीं है.

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