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देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मलेरिया का खतरा, दो पुलिसकर्मी पॉजिटिव

देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मलेरिया का खतरा बढ़ गया है.

Risk of malaria rises amidst crowd of pilgrims in Deoghar
देवघर में श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 12:16 AM IST

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देवघर: श्रावणी मेला के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

वहीं लगातार हो रही बारिश और जलजमाव के बीच अब ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मलेरिया का खतरा बढ़ गया है. क्योंकि यहां तैनात दो पुलिसकर्मी मलेरिया की चपेट हैं.

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

चाईबासा और सारंडा क्षेत्र से ड्यूटी पर पहुंचे कुछ पुलिसकर्मियों में मलेरिया के लक्षण पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है. जिन जवानों में मलेरिया के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें तत्काल अलग रखकर जांच कराई जा रही है.

दो पुलिसकर्मी मिले पॉजिटिव, 40 के सैंपल

जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. अभय कुमार यादव ने बताया कि अब तक दो पुलिसकर्मियों में मलेरिया की पुष्टि हुई है. इसके अलावा करीब 40 पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज शुरू कर दिया गया है और फिलहाल किसी अन्य पुलिसकर्मी की हालत गंभीर नहीं है.

पुलिसकर्मियों के बीच बांटी गई मच्छरदानी

मलेरिया के खतरे को देखते हुए ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मच्छरदानियों का वितरण भी किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में मलेरिया से बचाव को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और ड्यूटी में तैनात जवानों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है।

डॉ. अभय कुमार यादव ने बताया कि मलेरिया के संक्रमण के लक्षण सामने आने में कुछ समय लग सकता है. ऐसे में मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी और स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील

मलेरिया के खतरे को देखते हुए पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति में मलेरिया से जुड़े लक्षण दिखाई देते हैं तो वह लापरवाही न बरते और तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें.

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