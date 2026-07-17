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सरिस्का में बाघों की आधी आबादी शावक: जंगल कम पड़ने से बढ़ा मानव-बाघ संघर्ष का खतरा

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और इनमें आधी आबादी बाघों के शावकों की है. सरिस्का के 56 बाघों में करीब 27 शावक हैं. बाघों की बढ़ती संख्या सरिस्का के पर्यटन के लिए अच्छी है, लेकिन सरिस्का प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. ये सभी शावक आगामी एक डेढ़ साल में अपनी मां से अलग होकर नई टैरिटरी तलाशेंगे, लेकिन सरिस्का के कोर एवं बफर एरिया में पहले से ही बाघ अपनी सल्तनत जमा कर चुके हैं. ऐसे में नए बाघ पुराने बाघों को चुनौती दे सकते हैं और टैरिटोरियल फाइट की आशंका बढ़ गई है. साथ ही बाघों के आबादी क्षेत्रों तक पहुंचने से बाघ-मानव संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है. पहले भी कई शावक सरिस्का के जंगल से बाहर निकल चुके हैं और उनका मानव से संघर्ष हो चुका है.

सरिस्का के कोर एरिया व आसपास के क्षेत्रों में करीब 29 गांव बसे हैं. इनमें से अभी केवल 5 गांव पूरी तरह और कुछ गांव आंशिक रूप से विस्थापित हो सके हैं. ऐसे में सरिस्का के जंगल में मानवीय दखल ज्यादा है. इस वजह से नए बाघों को वहां टैरिटरी बना पाना मुश्किल होगा. इसी कारण शावकों के सरिस्का के जंगल से बाहर निकलने और आसपास के आबादी क्षेत्र में पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिससे बाघ-मानव संघर्ष भी संभव है. हाल ही में बाघिन एसटी-12 का नर शावक सरिस्का से बाहर निकलकर बहरोड़-कोटपूतली के आबादी क्षेत्र में पहुंच गया, जहां मानव संघर्ष में एक व्यक्ति घायल हो गया.

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बाघों के बाहर निकलने की घटनाएं:

जनवरी 2025: युवा नर बाघ एसटी-2402 सरिस्का से निकलकर अलवर और दौसा के बांदीकुई क्षेत्र तक पहुंचा. महुआ खुर्द सहित कई गांवों में लोगों पर हमला कर 3 ग्रामीणों को घायल किया. बाद में वन विभाग ने उसे एक घर की रसोई से ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया.

दिसंबर 2024: बाघ एसटी-2303 जयपुर और हरियाणा सीमा के आसपास देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली.

सितंबर 2024: बाघ एसटी-2303 बफर जोन से निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी तक पहुंचा. रिहायशी इलाके से ट्रेंकुलाइज कर उसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया.