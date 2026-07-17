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सरिस्का में बाघों की आधी आबादी शावक: जंगल कम पड़ने से बढ़ा मानव-बाघ संघर्ष का खतरा

सरिस्का के कोर एरिया व आसपास के क्षेत्रों में करीब 29 गांव बसे हैं. अभी केवल 5 गांव पूरी तरह विस्थापित हो सके हैं.

Sariska Tiger Reserve Alwar
सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 3:19 PM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और इनमें आधी आबादी बाघों के शावकों की है. सरिस्का के 56 बाघों में करीब 27 शावक हैं. बाघों की बढ़ती संख्या सरिस्का के पर्यटन के लिए अच्छी है, लेकिन सरिस्का प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. ये सभी शावक आगामी एक डेढ़ साल में अपनी मां से अलग होकर नई टैरिटरी तलाशेंगे, लेकिन सरिस्का के कोर एवं बफर एरिया में पहले से ही बाघ अपनी सल्तनत जमा कर चुके हैं. ऐसे में नए बाघ पुराने बाघों को चुनौती दे सकते हैं और टैरिटोरियल फाइट की आशंका बढ़ गई है. साथ ही बाघों के आबादी क्षेत्रों तक पहुंचने से बाघ-मानव संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है. पहले भी कई शावक सरिस्का के जंगल से बाहर निकल चुके हैं और उनका मानव से संघर्ष हो चुका है.

सरिस्का के कोर एरिया व आसपास के क्षेत्रों में करीब 29 गांव बसे हैं. इनमें से अभी केवल 5 गांव पूरी तरह और कुछ गांव आंशिक रूप से विस्थापित हो सके हैं. ऐसे में सरिस्का के जंगल में मानवीय दखल ज्यादा है. इस वजह से नए बाघों को वहां टैरिटरी बना पाना मुश्किल होगा. इसी कारण शावकों के सरिस्का के जंगल से बाहर निकलने और आसपास के आबादी क्षेत्र में पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिससे बाघ-मानव संघर्ष भी संभव है. हाल ही में बाघिन एसटी-12 का नर शावक सरिस्का से बाहर निकलकर बहरोड़-कोटपूतली के आबादी क्षेत्र में पहुंच गया, जहां मानव संघर्ष में एक व्यक्ति घायल हो गया.

पढ़ें: सरिस्का से बाहर निकल रहे शावक, अब रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी, एनटीसीए से अनुमति का इंतजार

बाघों के बाहर निकलने की घटनाएं:

जनवरी 2025: युवा नर बाघ एसटी-2402 सरिस्का से निकलकर अलवर और दौसा के बांदीकुई क्षेत्र तक पहुंचा. महुआ खुर्द सहित कई गांवों में लोगों पर हमला कर 3 ग्रामीणों को घायल किया. बाद में वन विभाग ने उसे एक घर की रसोई से ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया.

दिसंबर 2024: बाघ एसटी-2303 जयपुर और हरियाणा सीमा के आसपास देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैली.

सितंबर 2024: बाघ एसटी-2303 बफर जोन से निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी तक पहुंचा. रिहायशी इलाके से ट्रेंकुलाइज कर उसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया.

अगस्त 2024: सरिस्का का एक बाघ अलवर के मुंडावर क्षेत्र और हरियाणा सीमा के गांवों तक पहुंचा. इस दौरान उसने करीब आधा दर्जन लोगों को घायल किया.

जनवरी 2024: बाघ एसटी-2303 ने भिवाड़ी के खुशखेड़ा में एक किसान को घायल किया और हरियाणा के रेवाड़ी की ओर निकल गया.

अक्टूबर 2022: बाघिन एसटी-19 का एक शावक भटककर अलवर के बाला किला और सिलीसेढ़ के बफर क्षेत्र तक पहुंच गया.

15 जुलाई 2026: बाघिन एसटी-12 का नर शावक बहरोड़-कोटपूतली क्षेत्र में पहुंचकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया. इसे तालवृक्ष रेंज के तुलसीवाला गांव से रेस्क्यू कर वापस सरिस्का लाया गया.

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डेढ़-दो साल की उम्र में सबसे ज्यादा खतरा: बाघों के शावक करीब 1.5 साल तक अपनी मां के साथ विचरण करते हैं. बाद में वे थोड़े-थोड़े समय के लिए मां से अलग होकर टैरिटरी की तलाश शुरू कर देते हैं. करीब 2 साल की उम्र के बाद शावक पूरी तरह अलग होकर अपनी टैरिटरी बनाते हैं. इसी दौरान शावकों के जंगल से बाहर निकलने और आबादी क्षेत्र में पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इस कारण युवा बाघ बनने के दौरान वनकर्मियों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 1.5 से 2 साल की उम्र में शावकों की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी होती है.

मॉनिटरिंग पर विशेष जोर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि शावकों व नए बाघों की मॉनिटरिंग पर विशेष जोर है. शावक कई बार एडल्ट होने पर टैरिटरी की तलाश में जंगल से बाहर का रुख कर लेते हैं. जैसे ही वनकर्मियों को बाघों के जंगल से बाहर निकलने की सूचना मिलती है, सरिस्का कर्मी मौके पर पहुंचकर बाघ को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित वापस सरिस्का लाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं.

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