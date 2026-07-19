टैटू बना जानलेवा; कानपुर की महिला संक्रमित सुई के कारण हुई HIV पॉजिटिव
दिल्ली के पार्लर में बनवाया था टैटू, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:05 PM IST
कानपुर : टैटू का शौक एक महिला के लिए जीवन भर का दर्द दे गया. महिला ने दिल्ली के एक पार्लर में टैटू बनवाया था. उसी समय संक्रमित सुई के कारण वह एचआईवी की चपेट में आ गई. इस बीमारी के खुलासे के बाद से महिला का परिवार गहरे सदमे और अवसाद से गुजर रहा है. फिलहाल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसे अब जीवनभर दवाओं के सहारे ही रहना होगा.
चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला को प्राइवेट पार्ट में गंभीर संक्रमण की शिकायत हुई. इलाज के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंची महिला की स्थिति को देखते हुए उन्होंने एचआईवी और हेपेटाइटिस-बी की जांच की. रिपोर्ट्स आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वह एचआईवी पॉजिटिव है. महिला से बातचीत में पता चला कि वह टैटू बनवाने के दौरान बरती गई लापरवाही और दूषित सुई का इस्तेमाल ही इस संक्रमण की जड़ है.
डॉक्टरों का मानना है कि टैटू का क्रेज सिर्फ एचआईवी ही नहीं, बल्कि त्वचा संबंधी अन्य जटिलताओं को भी न्योता दे रहा है. डॉ. श्वेतांक ने चेतावनी दी है कि टैटू में इस्तेमाल होने वाली लाल और हरी स्याही से ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन का खतरा अधिक होता है, जिससे त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते और संक्रमण हो सकता है.
इस घटना ने टैटू प्रेमियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. डॉक्टर्स का मानना है कि टैटू बनवाने से पहले स्वच्छता की पूरी जांच करें. हमेशा प्रमाणित पार्लर का ही चयन करें और इस बात पर जोर दें कि आर्टिस्ट आपकी आंखों के सामने सील-पैक और नई सुई का ही इस्तेमाल करे. एक छोटी सी असावधानी स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है.
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