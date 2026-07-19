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टैटू बना जानलेवा; कानपुर की महिला संक्रमित सुई के कारण हुई HIV पॉजिटिव

कानपुर : टैटू का शौक एक महिला के लिए जीवन भर का दर्द दे गया. महिला ने दिल्ली के एक पार्लर में टैटू बनवाया था. उसी समय संक्रमित सुई के कारण वह एचआईवी की चपेट में आ गई. इस बीमारी के खुलासे के बाद से महिला का परिवार गहरे सदमे और अवसाद से गुजर रहा है. फिलहाल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसे अब जीवनभर दवाओं के सहारे ही रहना होगा.

चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक (Video Credit; ETV Bharat)

चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला को प्राइवेट पार्ट में गंभीर संक्रमण की शिकायत हुई. इलाज के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंची महिला की स्थिति को देखते हुए उन्होंने एचआईवी और हेपेटाइटिस-बी की जांच की. रिपोर्ट्स आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वह एचआईवी पॉजिटिव है. महिला से बातचीत में पता चला कि वह टैटू बनवाने के दौरान बरती गई लापरवाही और दूषित सुई का इस्तेमाल ही इस संक्रमण की जड़ है.