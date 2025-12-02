ETV Bharat / state

युवाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो रहा हार्ट अटैक, ये टिप्स अपनाकर बच सकती है जान

दोनों ही मामलों में युवकों की उम्र 27 से 34 साल के बीच है. इंदौर में हार्ट अटैक से एक के बाद एक दो मौतें होने से लोग दहशत में हैं. इंदौर में इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि दोनों ही मामलों में परिजनों की आशंका के चलते पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

वहीं हीरा नगर थाना क्षेत्र में एक युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए आया था. बारात में नाचने के दौरान अचानक से उसे घबराहट होने लगी, उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई. तबीयत खराब होने पर दोस्त उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

इंदौर: इंदौर के परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में अपनी पंचर गाड़ी को ठीक करवाने जा रहा युवक अचानक गश खाकर सड़क पर गिर पड़ा. यह देख वहां से गुजर रहे वाहन चालक तुरंत मौके पर पहुंचे और शख्स को उठाकर नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बता दें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ जाते हैं. दरअसल सर्दियों में हमारी ब्लड वेसल्स यानी नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिससे से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसकी वजह हृदय को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उस पर लोड बढ़ जाता है. जिन लोगों को ब्लड प्रेसर या पहले से हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए तो खतरा और अधिक बढ़ जाता है.

इंदौर में पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार हार्ट अटैक की वजह से युवाओं की मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है. इसको लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत पांडे का कहना है "युवाओं में लाइफस्टाइल और करियर को लेकर टेंशन की वजह से यह स्थिति निर्मित हो रही है. युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा. समय पर खाना और एक्सरसाइज को प्राथमिकता देनी होगी."

युवाओं में हार्ट अटैक से मौत का प्रतिशत ज्यादा

भोपाल में नेशनल हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉ. विवेक राजौरिया बताते हैं " यंगस्टर्स में होने वाले हार्ट अटैक बुजुर्ग में होने वाले अटैक में बुनियादी फर्क है. बुजुर्गों में ह्रदय के पास कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं. मेजर अटैक आता भी है तो बुजुर्गों को समय मिल जाता है."

"यंग हार्ट में ब्लड वेसल्स कोलेस्ट्रॉल उस तरह बन नहीं पाता और एकदम से जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो सीधे हार्ट अरेस्ट होता है. जिसमें संभलने का मौका नहीं मिलता. दूसरे क्लॉटिंग खून का गाढ़ा होना असर करता है. उनकी मेटाबोलिक प्रोफाइल क्या है? पानी का इंटेक कितना और कैसा है? बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं."

इन लक्षणों से मिलता है दिल की बीमारी का संकेत

युवाओं में हार्ट अटैक से पहले ये लक्षण दिख सकते हैं.

कमर में तेज दर्द होना. इतना तेज की जैसे चाकू से किसी ने वार किया हो. जबड़े में दर्द और अकड़न होना. कान में पीछे की तरफ दर्द का होना. कई बार आराम करते वक्त दर्द नहीं लेकिन चलने फिरने में दर्द होना. इन लक्षणों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है.

हार्ट अटैक के खतरे को कैसे करें कम?

हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिकल जांच से हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया सकता है. इसके लिए आपको अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट डाइट में शामिल करना है. इसके अलावा, रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्का व्यायाम मसलन टहलना या योग को अपनी रुटीन में सामिल करें. हरसंभव स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करें. इससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है.

ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं. समय पर जांच कराने से डॉक्टरों को शुरुआती दौर में ही इलाज मिल जाता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या जिनके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास रहा है, उन्हें नियमित रूप से कुछ हेल्थ चेकअप करवानी चाहिए.