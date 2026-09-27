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हरियाणा की औद्योगिक जमीन खिसकने का खतरा, पानीपत के उद्योगों पर यूपी की नजर, बेहतर सब्सिडी और सुविधाओं का ऑफर

राज्य सरकार के प्रति औद्योगपतियों की नाराजगी है. इसी बीच यूपी सरकार की लुभावनी औद्योगिक नीति राज्य के उद्योगपतियों को लुभा रही है.

HARYANA VS UP INDUSTRIAL POLICY
पानीपत के उद्योगों पर यूपी की नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2026 at 7:45 PM IST

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पानीपत: हरियाणा की औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन, एनसीआर से जुड़ी पाबंदियों और समय पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से पानीपत के उद्योगपतियों में असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पानीपत के उद्यमियों को यूपी में नए उद्योग स्थापित करने का न्योता दिए जाने से औद्योगिक क्षेत्र में नई चर्चा शुरू हो गई है.

पानीपत के उद्योगपतियों को लुभा रहे हैं यूपी के अधिकारीः नोएडा में आयोजित टेक्सटाइल फेयर के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से पानीपत समेत अन्य राज्यों के उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, वहां सिंगल विंडो व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, बिजली संबंधी रियायतें और अन्य औद्योगिक सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है.

हरियाणा की औद्योगिक जमीन खिसकने का खतरा (ETV Bharat)

अचानक नीति बदलने से उद्योग जगत में नाराजगीः हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पानीपत के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा कि "यूपी की नीतियां उद्योगपतियों को आकर्षित कर रही हैं. पानीपत में एनसीआर के कारण प्रदूषण और अन्य मामलों में कई तरह की पाबंदियां हैं. दूसरी ओर, यूपी के एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है." धमीजा ने मतलौडा क्षेत्र में फ्री जोन समाप्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया. कई उद्यमियों ने जमीन खरीदकर निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन नीतिगत बदलाव के बाद निर्माण रोकना पड़ा. यदि उद्यमियों को पहले से समय दिया जाता तो वे निर्माण और मशीनरी लगाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते थे. अचानक नीति बदलने से उद्योग जगत में नाराजगी पैदा हुई है.

उत्तर प्रदेश में क्यों है आकर्षण

  1. एनसीआर के बाहर उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त जगह
  2. प्रदूषण के कड़े मानकों से प्रतिबंध से मुक्ति
  3. कानून व्यवस्था की समस्या नहीं
  4. देश के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी
  5. प्लांट एवं मशीनरी पर 25% पूंजीगत सब्सिडी
  6. सरकारी एजेंसियों से खरीदी गई भूमि पर लागत सब्सिडी
  7. कई उद्योंकों 10 वर्ष तक बिजली ड्यूटी में छूट का प्रावधान
  8. पांच साल तक 2 रुपया प्रति यूनिट पावर टैरिफ सब्सिडी
  9. प्रति इकाई प्रतिवर्ष 60 लाख तक की बिजली सब्सिडी
  10. निजी टेक्सटाइल पार्क के परियोजना लागत का 50% सहायता
  11. यानि अधिकतम 50 करोड़ तक सहायता का प्रावधान

पानीपतः उद्योगों का क्यों हो रहा है मोहभंग

  1. पानीपत एनसीआर क्षेत्र में होने के कई समस्याएं
  2. पानीपत में प्रदूषण के कड़े मानकों का सामना
  3. कई सालों से फ्रेट सब्सिडी सरकार के पास लंबित
  4. एमडीए प्रतिपूर्ति (मेलों का खर्च) की राशि कई सालों से लंबित
  5. अचानक से सरकार की ओर से फ्री जोन समाप्त करना
  6. उद्योगों को मिलने वाली कई रियातें उपलब्ध नहीं
  7. उद्योग और राज्य सरकार के बीच समन्वय की समस्या
  8. उद्योगों की नई जरूरतों पर सरकार का ध्यान नहीं
  9. भूमि लागत सब्सिडी की है समस्या

नीतियों के कारण उद्योग दूसरे राज्यों की ओर जाने का खतराः उन्होंने कहा कि "पानीपत की इंडस्ट्री को यहां तक पहुंचने में करीब पांच दशक लगे हैं. यदि सुविधाओं और नीतियों के कारण उद्योग दूसरे राज्यों की ओर जाने लगते हैं तो इसका असर हरियाणा के औद्योगिक आधार पर पड़ सकता है." उन्होंने सरकार से उद्योगों के लिए सरल नीतियां बनाने और उद्यमियों की समस्याओं का समय पर समाधान करने की मांग की.

हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों का कारोबार(करोड़ में)
इंडस्ट्री2023-24 2024-25 (P)
1माइक्रो स्केल6747.34 37641.95
2स्मॉल स्केल2290.7616575.14
3मीडियम स्केल 1379.70 9890.37
4लार्ज स्केल -- --
Source-Statistical Abstract of Haryana

सब्सिडी और एमडीए के भुगतान में देरीः हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन राकेश जैन ने कहा कि "हरियाणा सरकार की ओर से उद्योगों के लिए कई योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन समस्या उनके समय पर लाभ मिलने की है. फ्रेट सब्सिडी और मेलों में भाग लेने पर मिलने वाली एमडीए जैसी प्रतिपूर्ति की राशि कई मामलों में तीन-चार साल से लंबित है." जैन के अनुसार, उद्योगपति ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां सुविधाएं अधिक और प्रक्रियागत परेशानियां कम हों. इसी वजह से यूपी की ओर से मिले प्रस्तावों में उद्यमियों की दिलचस्पी बढ़ी है.

हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों में निवेश (करोड़ में)
इंडस्ट्री2022-232023-24 2024-25 (P)
1माइक्रो स्केल 1071.06 1272.85 3437.06
2स्मॉल स्केल 347.35 304.46 1 1074.5
3मीडियम स्केल 181.74 409.42 1346.99
4लार्ज स्केल 1895.86 1322.22 13856.10
Source-Statistical Abstract of Haryana

मतलौडा के 50-55 प्लांट भी यूपी का रुख करने को तैयार: पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने कहा कि "नोएडा फेयर में यूपी के वरिष्ठ अधिकारी पानीपत और अन्य राज्यों के उद्योगपतियों से मुलाकात कर औद्योगिक योजनाओं की जानकारी देंगे. मतलौडा क्षेत्र में फ्री जोन समाप्त होने के बाद करीब 50-55 माइक्रो/मिंक ब्लैंकेट प्लांट लगाने की योजना प्रभावित हुई है और संबंधित उद्यमी अब यूपी में एनसीआर से बाहर विकल्प तलाश रहे हैं."

हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों की संख्या
इंडस्ट्री2022-232023-24 2024-25 (P)
1माइक्रो स्केल113675114851 291691
2स्मॉल स्केल347 277 986
3मीडियम स्केल23 30 88
4लार्ज स्केल060605
Source-Statistical Abstract of Haryana

भूमि लागत सब्सिडी की है समस्याः गोयल ने कहा कि "यूपी की टेक्सटाइल नीति में प्लांट एवं मशीनरी पर पूंजीगत सब्सिडी समेत कई प्रोत्साहन दिए गए हैं. आधिकारिक यूपी टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति में पात्र इकाइयों के लिए प्लांट-मशीनरी निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी, सरकारी एजेंसियों से खरीदी गई जमीन पर क्षेत्र के अनुसार भूमि लागत सब्सिडी और नई टेक्सटाइल इकाइयों को 10 वर्ष तक बिजली ड्यूटी में छूट का प्रावधान है."

उद्योगों के लिए कई प्रकार के छूट का प्रावधानः नीति के अनुसार, पीएम मित्रा पार्क में पात्र इकाइयों को 2 रुपया प्रति यूनिट पावर टैरिफ सब्सिडी पांच साल तक दी जा सकती है, जिसकी सीमा 60 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई है. निजी टेक्सटाइल पार्क के लिए भी परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम 50 करोड़ तक सहायता का प्रावधान है.

सुरक्षा और कारोबारी माहौल का आकर्षणःउद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यूपी में कानून-व्यवस्था में सुधार की धारणा और औद्योगिक नीतियों के कारण उद्यमियों का रुझान बढ़ा है. उनका कहना है कि पानीपत की इंडस्ट्री यमुना तक पहुंच चुकी है और यदि यमुना पार एनसीआर से बाहर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं तो वहां विस्तार के विकल्प तलाशना उद्यमियों के लिए आसान हो सकता है.

यूपी सरकार से कई प्रकार के लुभावने ऑफरः उद्योगपति अब नोएडा फेयर के दौरान यूपी सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर जमीन, सब्सिडी, बिजली, CETP और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करने की तैयारी में हैं. कुछ उद्यमियों की ओर से सामूहिक रूप से बड़े भूखंड लेकर टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित करने और उसमें CETP और कॉमन बॉयलर जैसी साझा सुविधाएं स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशने की बात कही गई है.

उद्योगों के पलायन की आशंकाः पानीपत की टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री दशकों से हरियाणा की औद्योगिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. अब उद्योगपतियों की शिकायतें नीतियों से ज्यादा उनके समय पर क्रियान्वयन और अचानक होने वाले नीतिगत बदलावों को लेकर हैं. यूपी की ओर से मिल रहे निवेश प्रस्तावों ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है. यदि हरियाणा सरकार उद्योगों की लंबित सब्सिडी, फ्री जोन से जुड़े विवाद और एनसीआर संबंधी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए नीतियों को सरल और समयबद्ध बनाती है, तो उद्योगों के पलायन की आशंकाओं पर रोक लगाने की दिशा में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- पानीपत की हैंडलूम मार्केट पर दिखा पीएम की अपील का असर, व्यपारियों ने दी 50 प्रतिशत की छूट

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