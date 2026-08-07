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लक्सर के हस्तमोली में बाढ़ का खतरा, उफान पर सोलानी नदी, ग्रामीणों की उड़ी नींद

पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण मैदानी इलाकों में लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है. निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया.

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लक्सर के हस्तमोली में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 7:35 PM IST

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लक्सर: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. सोलानी नदी का उफनता पानी लक्सर तहसील के हस्तमोली गांव के तटबंध तक पहुंच गया है, जिससे गांव और सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर बाढ़ का खतरा गहरा गया है. नदी के तेज कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है.

वहीं खतरे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एसडीआरएफ, पुलिस, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और तटबंध का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजाम तेज कर दिए. संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

दूसरी ओर गांव के लोगों ने भी प्रशासन का साथ देते हुए तटबंध बचाने की मुहिम छेड़ दी. ग्रामीणों ने पेड़ों के तने और मिट्टी डालकर कटाव रोकने का प्रयास किया, ताकि उफनती सोलानी गांव की ओर रास्ता न बना सके. नदी किनारे दिनभर अफसरों और ग्रामीणों की भागदौड़ जारी रही.

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, नदी के किनारे न जाने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है. फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन सोलानी का बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है.

ग्रामीणों की सूचना पर हस्तमोली तटबंध पर पहुंचे थे. मौके पर पहुंचकर सिंचाई विभाग को अवगत कराया गया. सिंचाई विभाग के द्वारा तटबंध की मरम्मत का कार्य किया गया. ताकि बरसात में मजबूती बनी रहे.
-अनिल शुक्ला, लक्सर उप जिलाधिकारी-

बारिश से उफान पर आया पन्याली नाला: शुक्रवार को पहाड़ों पर हुई तेज बारिश का असर अल्मोड़ा जिले से सल्ट क्षेत्र में देखने को मिला. मोहान के पास स्थित पन्याली नाला अचानक उफान पर आ गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. नाले में तेज बहाव आने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा. पानी का स्तर कम होने के बाद ही प्रशासन की निगरानी में वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू कराई गई.

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बारिश से उफान पर आया पन्याली नाला (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी वीरेंद्र का कहना है कि बरसात के मौसम में पन्याली नाला हर वर्ष इसी तरह उफान पर आ जाता है. बारिश के दौरान यह नाला कई बार आवागमन बाधित कर देता है, जिससे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है. खासकर शाम और रात के समय स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है.

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पन्याली नाले पर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि बरसात के मौसम में बार-बार यातायात बाधित न हो. फिलहाल पानी का स्तर कम होने के बाद यातायात सुचारु हो गया है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और उफान वाले नालों को पार करते समय सतर्क रहने की अपील की जा रही है.

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