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ALERT: कानपुर गंगा बैराज पर आया पानी का सैलाब, दो दिन में डूब सकते हैं कई गांव!

कानपुर: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण हरिद्वार और नरौरा से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कानपुर में गंगा नदी उफान पर है. हालांकि, गुरुवार को गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर 112.95 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन आने वाले दो दिनों में इसके चेतावनी बिंदु को पार करने की पूरी आशंका है. नदी में आए इस भारी सैलाब को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

कानपुर गंगा बैराज पर आया पानी का सैलाब (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, दो दिनों बाद हरिद्वार और नरौरा से एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी आना है, जिसके चलते गंगा बैराज के समीप गांवों में बाढ़ आ सकती है. हालांकि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं. जलस्तर पर रोजाना नजर रखी जा रही है. शहर के परमट, अटल घाट, सरसैया घाट समेत अन्य घाटों पर पूरी तरह से आमजन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

बैराज पर बने 30 गेटों को खोलने के बावजूद गंगा का रूप समुद्र जैसा है. गंगा बैराज वाली रोड पर चलते समय ही गंगा का पानी दूर से दिखाई दे रहा है. सिंचाई विभाग के कर्मियों का कहना है कि फिलहाल अभी सावन भर गंगा का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा रहेगा.