ALERT: कानपुर गंगा बैराज पर आया पानी का सैलाब, दो दिन में डूब सकते हैं कई गांव!
अपस्ट्रीम पर पिछले पांच दिनों से लगातार जलस्तर 113 मीटर पर, 30 गेट खोलने के बावजूद समुद्र जैसा गंगा का रूप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:59 PM IST
कानपुर: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण हरिद्वार और नरौरा से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कानपुर में गंगा नदी उफान पर है. हालांकि, गुरुवार को गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर 112.95 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन आने वाले दो दिनों में इसके चेतावनी बिंदु को पार करने की पूरी आशंका है. नदी में आए इस भारी सैलाब को देखते हुए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, दो दिनों बाद हरिद्वार और नरौरा से एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी आना है, जिसके चलते गंगा बैराज के समीप गांवों में बाढ़ आ सकती है. हालांकि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं. जलस्तर पर रोजाना नजर रखी जा रही है. शहर के परमट, अटल घाट, सरसैया घाट समेत अन्य घाटों पर पूरी तरह से आमजन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.
बैराज पर बने 30 गेटों को खोलने के बावजूद गंगा का रूप समुद्र जैसा है. गंगा बैराज वाली रोड पर चलते समय ही गंगा का पानी दूर से दिखाई दे रहा है. सिंचाई विभाग के कर्मियों का कहना है कि फिलहाल अभी सावन भर गंगा का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा रहेगा.
सुबह और शाम के समय पुलिस की गश्त तेज
गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए अब जल पुलिस और थाना पुलिस के कर्मियों ने गंगा घाटों पर सुबह और शाम के समय गश्त बढ़ा दी है. युवाओं पर खासतौर से नजर रखी जा रही है. गंगा में उतरने के लिए किसी को इजाजत नहीं है. नावों का संचालन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.
पिछले पांच दिनों में गंगा का जलस्तर
|तिथि
|अपस्ट्रीम
|डाउनस्ट्रीम
|डिस्चार्ज
|हरिद्वार से पानी आया
|नरौरा से आया
|शुक्लागंज पर
|26 जुलाई
|112.95 मी.
|112.11मी.
|64198 क्यूसेक
|66230 क्यूसेक
|67419 क्यूसेक
|110.80 मी.
|27 जुलाई
|113.04 मी.
|112.34 मी.
|106981 क्यूसेक
|66226 क्यूसेक
|53211 क्यूसेक
|110.99 मी.
|28 जुलाई
|112.75 मी.
|112.28 मी.
|124949 क्यूसेक
|60303 क्यूसेक
|46443 क्यूसेक
|111.02 मी.
|29 जुलाई
|113.02मी.
|112.17 मी.
|83813 क्यूसेक
|99680 क्यूसेक
|46445 क्यूसेक
|110.95 मी.
|30 जुलाई
|112.95 मी.
|112.12 मी.
|83039 क्यूसेक
|133080 क्यूसेक
|140452 क्यूसेक
|110.85 मी.
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