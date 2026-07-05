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बिहार में मंडरा रहा भयंकर सूखे का खतरा! अब तक 52% कम बारिश, सरकार की क्या है तैयारी?

बिहार में बारिश का औसत रेशियो 52 फीसदी कम रह गया है, जिसके चलते सूखे की स्थिति साफ दिखाई दे रही है. पढ़ें खबर-

बिहार में सूखे का खतरा
बिहार में सूखे का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 8:41 PM IST

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पटना : बिहार में इस साल मानसून धोखा दे रहा है. बारिश न होने की वजह से अब तक राज्य में 52% कम बरसात हुई है और 4% के आसपास ही धान की रोपनी हो पाई है. मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब तक औसत बारिश 207.3 मिली मीटर होना चाहिए था, लेकिन मात्र 98.5 मिली मीटर ही बारिश हुई है.

बिहार में सूखे का खतरा : मानसून की बेरुखी से बिहार में सूखे का खतरा मंडरा रहा है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि- ''हम लोगों की नजर सूखे पर है हम लोग सभी जिलों से रिपोर्ट भी मंगवा रहे हैं. सरकार के तरफ से जो भी जरूरी कदम होगा उठाए जाएंगे.''

बिहार में अलनीनो का असर : जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि यह अलनीनो का असर है. जितनी बारिश अब तक होनी चाहिए थी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग हर तरह की तैयारी कर रहे हैं. वहीं कृषि विभाग वैकल्पिक फसलों पर काम शुरू कर दिया है. विशेषज्ञ की माने तो मानसून विलंब से आया तो धान के उत्पादन पर असर पड़ना तय है.

बिहार में सूखे का खतरा
बिहार में सूखे का खतरा (ETV Bharat)

20 जिलों में धान की रोपनी की शुरुआत भी नहीं : बिहार में मानसून की बेरुखी के कारण आधा दर्जन जिलों में बिचड़े भी नहीं गिरे हैं. 20 जिलों में धान की रोपनी की शुरुआत भी नहीं हुई है. करीब 4% ही धान की रोपनी हो सकी है. औसत से पूरे बिहार में 52% कम बारिश रिकार्ड की गई है.

इन जिलों में औसत से कम बारिश : गया में 81%, पटना में 80% , भागलपुर में 71%, भोजपुर में 72% तक औसत से कम बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 27 जिलों में 50% से 81% कम बारिश रिकार्ड की गई है. शेष 11 जिलों में 20% कम बारिश हुई है. कम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है. इसलिए कृषि विभाग की ओर से वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

''इस बार धान की रोपनी की शुरुआत नहीं हो पाई है, क्योंकि खेत सूखे हुये हैं. बारिश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं. मानसून की बारिश देर से आई तो उत्पादन पर काफी असर पड़ेगा. बारिश नहीं होने से खेत में दरार पड़ गया है.''- गौरीशंकर, किसान, समस्तीपुर

धान की खेती के लिए खेत तैयार लेकिन बारिश का इंतजार
धान की खेती के लिए खेत तैयार लेकिन बारिश का इंतजार (ETV Bharat)

कृषि विभाग की और से है वैकल्पिक तैयारी : कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की माने तो बारिश की स्थिति पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं. किसानों को मक्का, अरहर, राई सहित वैकल्पिक फसलों के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है.

''धान की सीधी बुवाई के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा . ऐसे हम लोगों को उम्मीद है कि मानसून आने वाले कुछ दिनों में अपना तेवर बदलेगा और किसानों को राहत मिलेगी.''- विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री, बिहार

आपदा प्रबंधन विभाग की क्या है तैयारी : आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा ''मानसून को लेकर हम लोग नजर बनाए हुए हैं. जिलों से लगातार रिपोर्ट भी ले रहे हैं. हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं. विभाग जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद के लिए तैयार है.''

विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन
विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन (ETV Bharat)

'जितनी बारिश होनी चाहिए थी अब तक नहीं हुई' : वहीं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा अल नीनो का असर दिख रहा है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से मौसम विभाग के तरफ से प्रेडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हुई. शुरू में कुछ जिलों में बारिश हुई लेकिन अब जितनी बारिश की जरूरत है, उतनी बारिश नहीं हो रही है.

''सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से भी निर्देश दिया गया है. सिंचाई के लिए नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो इसकी भी कोशिश हो रही है. इसके अलावा जो भी अन्य उपाय होंगे वह सब किए जाएंगे.''- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन

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