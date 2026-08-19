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मुजफ्फरनगर में जलभराव से बढ़ा बीमारियों का खतरा; नगर पालिका के दावों पर उठे सवाल

मुजफ्फरनगर: बारिश के बाद शहर में जलभराव और गंदगी के बीच मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है. इस बीच डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग लगातार एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इलाकों में इन दावों से अलग नजर आ रही है. कई स्थानों पर लोगों ने नालियों की सफाई और फॉगिंग नहीं होने की शिकायत की है. ऐसे में सवाल है कि मच्छर नियंत्रण को लेकर नगर निकाय की तैयारी कितनी पुख्ता है और बारिश के बाद पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.

एंटी लार्वा और फॉगिंग कराई गई: नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डॉ. अनु चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक संचारी रोग अभियान के तहत वार्ड और मोहल्लावार रोस्टर के अनुसार एंटी लार्वा और फॉगिंग कराई गई. जलभराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी के साथ छिड़काव कराया गया. कांवड़ यात्रा के दौरान भी मार्गों पर मच्छर नियंत्रण की व्यवस्था की गई. बारिश के कारण जहां मशीनें नहीं पहुंच पातीं, वहां समयानुसार फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे कराया जाएगा. अभियान समाप्त होने के बाद नए रोस्टर के अनुसार अभियान जारी रखने की बात भी कही गई है.

जुलाई का चरण को 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था: जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने बताया कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है. संचारी रोग एवं दस्तक अभियान साल में तीन चरणों में चलाया जाता है. जुलाई का चरण मानसून को देखते हुए इस बार 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था. जलभराव की रोकथाम के लिए नगर पालिका, नगर विकास और पंचायती राज विभाग को जिम्मेदारी दी गई है.