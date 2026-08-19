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मुजफ्फरनगर में जलभराव से बढ़ा बीमारियों का खतरा; नगर पालिका के दावों पर उठे सवाल

बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, एंटी लार्वा छिड़कवाने और फॉगिंग का दावा.

मुजफ्फरनगर में जलभराव
मुजफ्फरनगर में जलभराव (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 2:39 PM IST

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मुजफ्फरनगर: बारिश के बाद शहर में जलभराव और गंदगी के बीच मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है. इस बीच डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग लगातार एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ इलाकों में इन दावों से अलग नजर आ रही है. कई स्थानों पर लोगों ने नालियों की सफाई और फॉगिंग नहीं होने की शिकायत की है. ऐसे में सवाल है कि मच्छर नियंत्रण को लेकर नगर निकाय की तैयारी कितनी पुख्ता है और बारिश के बाद पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.

एंटी लार्वा और फॉगिंग कराई गई: नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी डॉ. अनु चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक संचारी रोग अभियान के तहत वार्ड और मोहल्लावार रोस्टर के अनुसार एंटी लार्वा और फॉगिंग कराई गई. जलभराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी के साथ छिड़काव कराया गया. कांवड़ यात्रा के दौरान भी मार्गों पर मच्छर नियंत्रण की व्यवस्था की गई. बारिश के कारण जहां मशीनें नहीं पहुंच पातीं, वहां समयानुसार फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे कराया जाएगा. अभियान समाप्त होने के बाद नए रोस्टर के अनुसार अभियान जारी रखने की बात भी कही गई है.

जुलाई का चरण को 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था: जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह ने बताया कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है. संचारी रोग एवं दस्तक अभियान साल में तीन चरणों में चलाया जाता है. जुलाई का चरण मानसून को देखते हुए इस बार 10 अगस्त तक बढ़ाया गया था. जलभराव की रोकथाम के लिए नगर पालिका, नगर विकास और पंचायती राज विभाग को जिम्मेदारी दी गई है.

मुजफ्फरनगर में जलभराव से बढ़ा बीमारियों का खतरा (Video Credit; ETV Bharat)

अलका सिंह ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के घर-घर भ्रमण के दौरान बुखार के मरीजों को चिन्हित कर जांच कराई जा रही है. जिले में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की जांच की सुविधा उपलब्ध है. जिला अस्पताल में बुखार वार्ड और सीएचसी स्तर पर भी वार्ड बनाए गए हैं. 2024, 2025 और जुलाई 2026 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया का कोई मरीज चिन्हित नहीं हुआ, जबकि विदेश से लौटे एक व्यक्ति में मलेरिया पाया गया. सरकार का लक्ष्य 2027 तक मलेरिया को शून्य करना है.

तीन-चार महीने पहले फॉगिंग हुई थी: वहीं, जलभराव वाले इलाकों के लोगों का कहना है कि कई जगह नालियां साफ नहीं हैं और लंबे समय से फॉगिंग नहीं हुई. तीन-चार महीने पहले फॉगिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा छिड़काव नहीं कराया गया. वार्ड सदस्य भी नालियों की सफाई, एंटी लार्वा स्प्रे और नियमित फॉगिंग की जरूरत पर जोर दे रहे हैं.


ऐसे में बारिश के इस मौसम में चुनौती सिर्फ फॉगिंग कराने की नहीं, बल्कि जलभराव खत्म करने और मच्छरों के पनपने की जगहों को समय रहते खत्म करने की भी है. स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के दावों के बीच अब जमीनी स्तर पर अभियान की नियमितता और प्रभावशीलता पर नजर रखना जरूरी है.

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