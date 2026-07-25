बारिश के दिनों में बीमारियों का खतरा, फंगल इंफेक्शन से लेकर हेयर फॉल, जानिए बचाव का तरीका
बारिश के दिनों में फंगल इंफेक्शन के साथ कई तरह की शारीरिक समस्याएं आती हैं.इनसे कैसे बचें ये जाना संवाददाता रितेश तंबोली ने.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 1:13 PM IST
रायपुर : बारिश का मौसम खुशनुमा होता है.लेकिन ये मौसम सिर्फ हरियाली ही नहीं लाता बल्कि अपने साथ कई किस्म की मौसमी बीमारियां भी लाता है.दूसरे मौसमों की तुलना में बारिश के मौसम में गंदे पानी के कारण स्किन एलर्जी होती है.अक्सर लोगों को फंगल इंफेक्शन,एलर्जिक रिएक्शन और बाल झड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
बारिश के दिनों में क्यों होती है स्किन एलर्जी ?
बारिश के दिनों में पर्यावरण में नमी और उमस बनी रहती है. जिसके कारण दाद, खाद, खुजली, मुहासे और बाल झड़ने की समस्याएं होती है. बारिश के मौसम में पर्यावरण में नमी और उमस के साथ ही तेज धूप भी स्किन पर अपना असर डालते हैं. जिसके कारण बारिश में भी सनबर्न के केस भी देखने को मिलते हैं. बारिश के दिनों में स्किन पर पड़ने वाले प्रभाव से कैसे बचे. इसे लेकर ईटीवी भारत ने मेकाहारा के स्किन डिपार्टमेंट के HOD एमके सिंह से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या सलाह दी.
कीड़ों और मच्छरों से खतरा
मेकाहारा के स्किन डिपार्टमेंट के HOD एमके सिंह ने बताया कि बारिश के दिनों में स्किन की बात करें तो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं. जिसे सामान्य भाषा में दाद, खाज और खुजली बोला जाता है. बारिश के दिनों में मच्छर और कीड़ों की संख्या भी बढ़ जाती है. कीड़े और मच्छर के एलर्जिक रिएक्शंस वाले मरीज भी देखने को मिलते हैं. मौसम में नमी आने की वजह से मुंहासे भी बढ़ जाते हैं.
सनबर्न के भी केस
एमके सिंह के मुताबिक गर्मी की तरह बारिश के मौसम में भी सनबर्न के केसेस भी देखने को मिलते हैं. बारिश के दिनों में लोगों को लगता है कि धूप नहीं रहती है, लेकिन अचानक धूप निकल आती है. लोग अपने शरीर का प्रोटेक्शन करना कम कर देते हैं. लेकिन बारिश के दिनों में भी अचानक धूप और उमस की वजह से भी स्किन पर इसका विपरीत असर पड़ता है. बारिश के दिनों में बाल झड़ने की भी समस्या देखने को मिलती है.
बारिश के दिनों में हर जगह नमी उमस और चिपचिपापन रहता है. बारिश के दिनों में आप कहीं बाहर निकलते हैं उस समय तो बारिश नहीं हो रही होती है लेकिन अचानक से बरसात हो जाती है. उसमें लंबे समय तक गीले कपड़े में रहने की वजह से यह फंगस को बढ़ावा देता है - एमके सिंह, HOD,स्किन डिपार्टमेंट मेकाहारा
बालों के झड़ने की भी समस्या
बारिश के दिनों में हेयर फॉल की समस्या भी होती है. बालों में नमी और उमस बढ़ने के साथ ही हेयर में डैंड्रफ या फंगल वाले पार्ट्स बढ़ते हैं. कभी-कभी बारिश के दिनों में गिरने वाले पानी में एसिडिक वाटर होता है. इस वजह से भी बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है.
क्या हैं बचाव के तरीके ?
बारिश के दिनों में आखिर इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है. इस पर उन्होंने कहा कि फंगस की बात करें तो अपनी स्किन को नमी उमस और चिपचिपा पन से बचाना जरूरी है. इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप नहाकर निकलते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से सूखा लें या ड्राई कर लें. इसके बाद ही कपड़े पहने इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं. वह कॉटन बेस्ड होना चाहिए. बारिश के दिनों में सिंथेटिक लाइक्रा बेस्ड और टाइट कपड़े ना पहने. अगर आप फंगल इंफेक्शन से ग्रसित हो गए हैं तो किसी भी कपड़े को बिना धोए दोबारा उपयोग में ना लाएं. खासतौर पर बारिश के दिनों में जो भी कपड़े हो वह पूरी तरह से सूखे हुए होने चाहिए.
गीले कपड़े पहनने से बचे
एमके सिंह ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बारिश के दिनों में कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए नहीं रहते बावजूद इसके लोग इसे पहन लेते हैं. यह भी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है. कीड़े मकोड़े से होने वाले एलर्जी की बात है तो ऐसे में लोगों को रात में सोते समय नेट का इस्तेमाल करना चाहिए. शाम के समय फुल कपड़े पहने जो शरीर को पूरी तरह से ढक लें. शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनते हैं तो मच्छर और कीड़े से बचाव हो सकता है.
कैसे रोके झड़ते बाल ?
बारिश के दिनों में बाल झड़ने की जो समस्या होती है उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि बारिश के पानी में भीगने से बचे. इस दौरान बाल को पूरी तरह से सूखा रखने की कोशिश करें. इसके साथ ही बारिश के दिनों में डाइट का भी विशेष ध्यान दें. इस समय हेल्दी डाइट लें. बाल झड़ने की समस्या कभी भी हो सकती है. लेकिन बारिश के दिनों में नेचुरल बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. ठंड के दिनों में बाल झड़ने की समस्या बारिश की तुलना में कम होती है. क्योंकि बारिश के दिनों में उमस और पानी में बाल गीले हो जाते हैं. जिसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या होती है.
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