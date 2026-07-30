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यूपी में डायबिटीज का खतरा: शहर से गांव तक 'कार्बोहाइड्रेट' का जाल, दाल-चावल-रोटी की थाली बढ़ा रही डायबिटीज, ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा

रिसर्च में खुलासा: ICMR-INDIAB स्टडी के अनुसार, देशभर में डायबिटीज की कुल प्रसार दर करीब 11.4% है, जबकि यूपी में यह 4.8-4.9% के आसपास है. लेकिन प्रीडायबिटीज की संख्या चिंताजनक है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खतरनाक रूप से बढ़ रहा है.यूपी के पारंपरिक भोजन में सफेद चावल, गेहूं की अत्यधिक रोटियां और आलू की सब्जी प्रमुख हैं. इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% से अधिक है. ICMR और अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय थाली में 62% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, जबकि प्रोटीन मात्र 12% के आसपास. सिर्फ चीनी बंद करना पर्याप्त नहीं है.

चीनी छोड़ी पर शुगर नहीं हुई कम? जानिए थाली में छिपा असली विलेन (Video Credit: ETV Bharat)

लखनऊ: दाल, चावल, रोटी, सब्जी की उत्तर प्रदेश की पारंपरिक थाली मधुमेह रोगियों के लिए खतरा बन रही है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों की हालिया स्टडी उत्तर प्रदेश को एक गंभीर चेतावनी दे रही है. मना जा रहा है कि अगर खुराक में दाल, सब्जी की मात्रा कम और चावल, रोटी की मात्रा अधिक, जो कि उत्तर प्रदेश की परंपरा है रहेगी तो, डायबिटीज पर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. संवाददाता ऋषि मिश्र की खास रिपोर्ट.

उत्तर प्रदेश की थाली में 75% तक कार्बोहाइड्रेट है. यह डायबिटीज के लिए घातक है. ऐसे लोग अगर मिठाई और चीनी छोड़ भी देंगे तो कोई अंतर खास पड़ेगा नहीं. उनको अपनी थाली संतुलित करनी होगी इसके लिए चिकित्सक की सलाह आवश्यक है. हरी सब्जी और दाल की मात्रा को बढ़ाना होगा ताकि अधिक प्रोटीन मिल सके.- प्रोफेसर ऋतु करौली, मेडिसिन विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान

क्या है वजह?: ग्रामीण यूपी में बदलती आदतें खतरा बढ़ा रही हैं. खेतों में मेहनत कम हुई है, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है. जंक फूड, चीनीयुक्त पेय और कम शारीरिक गतिविधि ने डायबिटीज को गांवों तक पहुंचा दिया है. ICMR डेटा दिखाता है कि कई कम विकसित राज्यों में डायबिटीज से प्रीडायबिटीज का अनुपात 1:1 से कम है, यानी महामारी अभी बढ़ने वाली है.



करीब एक साल पहले उनको कमजोरी फील होती थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिसिन विभाग इलाज करवाया अब वे ठीक हैं और सरकारी केंद्र से उनको उचित दवा मिल जाती है.- सताक्षी सिंह, ग्रामीण क्षेत्र बक्शी का तालाब की रहने वाली लोक निर्माण विभाग की कर्मचारी

क्या करना चाहिए: पहले इसे 'शहरी अमीरों की बीमारी' माना जाता था, लेकिन अब बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर जैसे जिलों के गांवों में लाइफ स्टाइल और जागरूकता की कमी से लोग अनजाने में इसके शिकार हो रहे हैं. चिकित्सक भी इस संबंध में मरीजों को चेता रहे हैं. उपाय इतना ही है कि चावल की स्टार्च निकाल कर खाया जाए और रोटी मिलेट्स की खाई जाए.

शहर से गांव तक 'कार्बोहाइड्रेट' का जाल (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्बोहाइड्रेट घटाकर प्लांट-बेस्ड प्रोटीन (दालें, पनीर, दही) बढ़ाना जरूरी है. RMLIMS की ओपीडी में युवा (30-40 वर्ष) मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं लक्षण नियंत्रित करती हैं, लेकिन बिना डाइट बदलाव के शुगर कंट्रोल मुश्किल है.- प्रोफेसर ऋतु करौली, मेडिसिन विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान



क्या हैं डायबिटीज लक्षण?: ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, जांच सुविधाएं और डॉक्टरों की कमी बड़ी समस्या है. अगर आपको शरीर में ये लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

अचानक वजन घटना

बार-बार पेशाब

ज्यादा प्यास लगना

थकान और आलस्यपन







हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेट डायग्नोसिसयूपी में करीब 40% मरीजों को पता ही नहीं चलता कि वे प्रीडायबिटिक या डायबिटिक हैं. जब तक वे RMLIMS या बड़े अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक किडनी, आंखें या पैर प्रभावित हो चुके होते हैं- प्रोफेसर ऋतु करौली, मेडिसिन विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान

समाधान की राह: सबसे पहले अपने खान-पान, आचार-व्यवहार में बदलाव लाएं. कार्बोहाइड्रेट में 5% कमी और प्लांट/डेयरी प्रोटीन में 5% बढ़ोतरी से जोखिम कम हो सकता है. सरकारी स्तर पर गांवों में स्क्रीनिंग कैंप, सब्जी-दाल आधारित आहार प्रचार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है. यूपी की बड़ी आबादी को देखते हुए डायबिटीज का यह साइलेंट स्प्रेड आर्थिक और स्वास्थ्य बोझ बढ़ा सकता है.

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