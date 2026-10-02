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बरसात बाद अब डेंगू का खतरा; एलाइजा टेस्ट ही पहचान का सही तरीका, ये गलती पड़ सकती है भारी

काशी में डेंगू के अब तक 40 केस सामने आए, पढ़िए संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...

बनारस में डेंगू से निपटने की क्या है तैयारी, जानिए
बनारस में डेंगू से निपटने की क्या है तैयारी, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:27 PM IST

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वाराणसी: इस साल बनारस को बारिश ने तर-बतर कर दिया. गंगा आबादी की ओर बढ़ चलीं तो शहर में सड़कें-गलियां लबालब हो गईं. अब बारिश थम चुकी है और गंगा तटों से पीछे हट रही हैं. ये राहत की बात तो जरूर है, लेकिन अब एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है. ये खतरा है डेंगू का. पानी उतरते ही बीमारियों का डर लोगों को सताने लगा है. इसका कारण भी है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में अब तक डेंगू के 40 मामले सामने चुके हैं. हालांकि, इसमें निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े शामिल नहीं है. डेंगू की रोकथाम और इलाज को लेकर क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, साफ-सफाई को लेकर नगर निगम ने क्या की है व्यवस्था, पढ़िए रिपोर्ट में...

बनारस में डेंगू से निपटने की क्या है तैयारी, जानिए (Video Credit; ETV Bharat)

सितंबर-अक्टूबर डेंगू का पीक

जब मानसूनी बारिश थमती है और नदियां लौटती हैं तो अपने पीछे बीमारियां छोड़कर जाती हैं. कुछ ऐसे ही हालत इन दिनों प्रदेश के हर हिस्से में देखने को मिल रहे हैं. मानसूनी बारिश के रुकने के बाद एक तरफ जहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है तो वहीं डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बनारस में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है.

सीएमओ डॉ एनपी सिंह ने बताया की केस बरसात के बाद ही निकलते हैं. सितंबर और अक्टूबर इस बीमारी का पीक है. अभी जो 40 केस हैं, वह ऑफिसियल हैं, जो सरकारी अस्पतालों में हुई जांच के आंकड़े हैं. जिले में नगरीय क्षेत्र में 17 वार्डों की 70 कॉलोनी हॉटस्पॉट हैं, जबकि 68 गांव संवेदनशील हॉटस्पॉट बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर साल 5 साल का रिकॉर्ड देखकर हॉटस्पॉट लिस्ट बनाता है.

खुद से न करने लगें इलाज

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण डेंगू के मामले में जांच होती है. नॉर्मली लोग प्राइवेट लैब से जांच करवाकर कार्ड टेस्ट के जरिए अपनी प्लेटलेट्स काउंट और अन्य चीज देखकर डेंगू की पुष्टि कर इलाज शुरू कर देते हैं और अस्पताल भी डराने लगते हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि अस्पताल और प्राइवेट लैब का यह टेस्ट डेंगू के लिए सही नहीं होता.

डेंगू के लक्षण
डेंगू के लक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)

इसका टेस्ट सरकारी अस्पतालों के साथ वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में और कुछ बड़े अस्पतालों में होता है. इसे एलाइजा टेस्ट कहते हैं. यह टेस्ट ही डेंगू की पहचान और बीमारी को समझने के लिए सबसे सही और सटीक होता है. जिसके जरिए डेंगू को सर्टिफाइड तरीके से गंभीर बीमारी के रूप में मानकर इलाज शुरू किया जाता है.

वसूली की करें शिकायत

मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इलाज के नाम पर और डेंगू के नाम पर डराकर यदि कोई अस्पताल या लैब परेशान करें या वसूली करें तो उसकी शिकायत तत्काल सीएमओ ऑफिस में कीजिए. ऐसी स्थिति में अस्पताल का भी लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और लैब को भी बंद करवाया जाएगा, क्योंकि डेंगू के नाम पर धन उगाही नहीं होने दी जाएगी.

डेंगू के हॉट स्पॉट इलाके

डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हॉट स्पॉट चिह्नित किए हैं. इसमें 18 इलाके शहर में और ग्रामीण में 57 गांव शामिल हैं. यहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. साथ ही लोगों को बीमारी से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

क्या हैं बचाव के तरीके?
क्या हैं बचाव के तरीके? (Photo Credit; ETV Bharat)

मलेरिया का भी खतरा

डेंगू के साथ मलेरिया का खतरा भी बढ़ चला है. बारिश के कारण शहर में जगह-जगह पानी भरा है और इसके कारण मच्छर पनप रहे हैं. मलेरिया मादा एनॉफिलीज मच्छर के काटने से होता है. इसमें लक्षणों में अचानक तेज बुखार और कंपकंपी के साथ ठंड लगती है. इसके अलावा बुखार कम होने के बाद भी काफी पसीना निकलना, सिर में लगातार तेज दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होना तथा जी मिचलाना, उल्टी होना या हल्की दस्त इसके लक्षण हैं.

बनारस में हॉट स्पॉट
बनारस में हॉट स्पॉट (Photo Credit; ETV Bharat)

नगर निगम की तैयारी

डेंगू-मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां अब विशेष समय नहीं, बल्कि पूरे साल परेशान कर रही हैं. इसके लिए नगर निगम वाराणसी 3 महीने पर विशेष अभियान चलाता है इस बारे में निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 100 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके लिए हर वार्ड में लगभग 100 से ज्यादा सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है. कुल 335 टीमें लगाई गईं हैं. सप्ताह में दो दिन शनिवार-रविवार विशेष तौर सफाई अभियान चलाते हुए हर वार्ड में हैंड फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव वाली मशीनों से तो काम किया ही जा रहा है, साथ ही 10 बड़ी मशीनें, जो गाड़ियों पर संचालित होती हैं, उनके जरिए पूरे शहर और कॉलोनी में भी फॉगिंग का काम तेजी से हो रहा है.

ये जानना जरूरी
ये जानना जरूरी (Photo Credit; ETV Bharat)

खाली प्लॉट पर विशेष निगरानी

बताया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाली प्लाटों की निगरानी. बनारस में लगभग दो दर्जन से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में खाली प्लॉट मौजूद हैं, उन पर विशेष निगरानी करने के साथ ही इन क्षेत्रों में एंटी लार्वा के छिड़काव की व्यवस्था ड्रोन के जरिए की गई है. यह ड्रोन हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, जो कोविड काल में लाए गए थे. इन ड्रोन के जरिए खेतों में भी दवाओं का छिड़काव होता है. इन्हीं के जरिए हम बड़ी कॉलोनी में और खुले जगह पर एंटी लार्वा का छिड़काव करवा रहे हैं, ताकि मच्छरों को खत्म किया जा सके.

ये है तैयारी
ये है तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके साथ ही जो नए क्षेत्र शहरी सीमा में शामिल हुए हैं, उनको विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है. जहां पर भी वॉटर लॉगिंग की शिकायत है या जहां खाली प्लॉट में पानी लगने की कंप्लेंट है, नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 1533 या फिर वाराणसी नगर निगम के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8601872601 पर संपर्क कर सकते हैं.

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