ETV Bharat / state

सावधान ! हार्मोन असंतुलन से बढ़ रहा कैंसर का खतरा, इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें महिलाएं

पीरियड्स की अनियमितता और अनचाहे बाल हैं PMOS के संकेत, जानिए क्यों खुशहाल माहौल में रहना है महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी

Photo Credit; ETV Bharat
सावधान! हार्मोन असंतुलन से बढ़ रहा कैंसर का खतरा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: अगर किसी महिला को माहवारी की अनियमितता है और उसके शरीर व चेहरे पर अत्यधिक बाल उग रहे हैं, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. यह हार्मोनल असंतुलन के संकेत हो सकते हैं, जिससे भविष्य में गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

सावधान! हार्मोन असंतुलन से बढ़ रहा कैंसर का खतरा (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कानपुर के एलएलआर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जब कुछ ऐसी महिला मरीज पहुंचीं, जिनमें पुुरुष हार्मोंस की अधिकता हो गई थी. चिकित्सकों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत महिलाओं का इलाज शुरू किया.

वरिष्ठ चिकित्सक सीमा द्विवेदी ने बताया कि हार्मोन असंतुलन के कई कारण हैं. पहले इस बीमारी को हम पीसीओएस के नाम से जानते थे, जिसे अब पीएमओएस यानी पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जा रहा है. यह महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है. इस बीमारी में महिलाओं के शरीर के मुख्य हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है.

इसका सीधा असर ओवरी में बनने वाले अंडों पर पड़ता है, जिससे वे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते और महिलाओं को गर्भधारण करने में समस्या आती है. इसके कारण माहवारी की अनियमितता शुरू हो जाती है. डॉक्टरों के अनुसार इसमें केवल एस्ट्रोजन ही नहीं, बल्कि एण्ड्रोजन (पुरुष हार्मोन) और इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे शरीर में कई बीमारियां पैदा होने लगती हैं.

तनाव, प्रदूषण, केमिकल युक्त खानपान बड़ी वजह

प्रो. सीमा द्विवेदी के अनुसार महिलाओं में PMOS तीन मुख्य कारणों से हो रहा है. अत्यधिक मानसिक तनाव, बढ़ता प्रदूषण और केमिकल युक्त खानपान शामिल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बीमारी में जब हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है, तो यह शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और महिलाएं डायबिटीज का शिकार हो जाती हैं.

प्रो. सीमा ने सचेत किया कि यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो कम उम्र में ही गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे जितना हो सके तनाव मुक्त और खुशहाल वातावरण में रहें.

ये भी पढ़ें- लखनऊ में लगातार बिजली कटौती से नाराज लोगों का दूसरी रात भी फूटा गुस्सा, फैजुल्लागंज उपकेंद्र में पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, उतरेटिया ऑफिस में घुसे 5 सौ प्रदर्शनकारी

TAGGED:

HORMONAL IMBALANCE
HORMONAL IMBALANCE CASE
MENSTRUAL IRREGULARITIES
CAUSE OF CANCER
RISK OF CANCER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.