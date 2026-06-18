मानसून में रायपुर एयरपोर्ट पर बढ़ा बर्ड हिट का खतरा, जानिए बड़े हादसों से बचाने के लिए क्या हैं पर्याप्त इंतजाम
17 जून 2026 को दिल्ली से रायपुर आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-477 लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का शिकार हुई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 10:32 PM IST
रायपुर: मानसून जहां किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आता है, वहीं विमानन क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी खड़ा करता है. चुनौती है बर्ड हिट यानी पक्षियों और विमानों की टक्कर की. प्रदेश के सबसे व्यस्त स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में भी मानसून के साथ यह खतरा बढ़ गया है. 17 जून 2026 को दिल्ली से रायपुर आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-477 लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का शिकार हुई. हालांकि विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन विमान को करीब ढाई घंटे तक तकनीकी जांच के लिए एयरपोर्ट पर रोका गया. इस घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
रायपुर एयरपोर्ट पर बढ़ा बर्ड हिट का खतरा
आखिर बर्ड हिट क्या होता है? बरसात में इसका खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्या एक छोटा सा पक्षी भी सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में डाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रायपुर एयरपोर्ट इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है ? इन सारे सवालों को जानने और समझने की कोशिश ईटीवी भारत की टीम ने की.
आसमान का अदृश्य दुश्मन: बर्ड हिट
दुनिया भर में विमानन क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौतियों में से एक है बर्ड हिट. सामान्य तौर पर यह एक साधारण घटना लग सकती है, लेकिन कई बार यही छोटी सी टक्कर बड़े विमान हादसे का कारण भी बन सकती है. विमान जब उड़ान भरता है या उतरता है तो वह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होता है. यही वह क्षेत्र होता है जहां पक्षियों की गतिविधियां सबसे अधिक होती हैं. ऐसे में विमान और पक्षी के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि दुनिया में होने वाली लगभग 90 फीसदी बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान ही होती है.
बर्ड स्ट्राइक, बर्ड हिट और बर्ड इंजेशन में क्या है अंतर ?
- बर्ड स्ट्राइक: जब कोई पक्षी उड़ते हुए विमान के किसी भी हिस्से से टकराता है, तो उसे बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है. यह तकनीकी और आधिकारिक शब्द है.
- बर्ड हिट: बर्ड स्ट्राइक को ही सामान्य भाषा में बर्ड हिट कहा जाता है.
- बर्ड इंजेशन: जब कोई पक्षी सीधे विमान के इंजन में खिंच जाता है तो उसे बर्ड इंजेशन कहा जाता है. विमानन विशेषज्ञ इसे सबसे गंभीर स्थिति मानते हैं.
एक छोटा पक्षी कैसे बन जाता है बड़ा खतरा ?
सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि पक्षी का वजन बहुत कम होता है, इसलिए उससे विमान को क्या नुकसान हो सकता है. लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. कल्पना कीजिए कि एक विमान 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे की ओर बढ़ रहा हो. ऐसे में यदि एक किलो वजन का पक्षी भी विमान से टकराता है तो टक्कर का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. तेज गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा विमान के शीशे, पंख या इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. यही कारण है कि विमान निर्माण के दौरान इंजनों और कॉकपिट ग्लास की विशेष परीक्षण प्रक्रिया की जाती है.
जब बर्ड हिट ने दुनिया को हिला दिया
15 जनवरी 2009 को अमेरिका में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 के दोनों इंजन पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद बंद हो गए. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पायलट को विमान को न्यूयॉर्क की हडसन नदी में उतारना पड़ा था. इस घटना को विमानन इतिहास में "मिरेकल ऑन द हडसन" के नाम से बताया गया. इसने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि बर्ड हिट को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है.
बर्ड हिट से होने वाले प्रमुख खतरे
- इंजन फेल होने का खतरा: यदि पक्षी इंजन के भीतर चला जाए तो टरबाइन ब्लेड टूट सकते हैं, कई मामलों में इंजन बंद भी हो सकता है.
- कॉकपिट विंडशील्ड को नुकसान: तेज टक्कर से विमान का आगे का शीशा क्षतिग्रस्त हो सकता है, इससे पायलटों की सुरक्षा और दृश्यता प्रभावित होती है.
- विमान के पंखों को क्षति: टक्कर से पंख, रडर और अन्य नियंत्रण उपकरण प्रभावित हो सकते हैं.
- पायलट पर मानसिक दबाव: उड़ान और लैंडिंग के सबसे महत्वपूर्ण समय में अचानक हुई घटना पायलट की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है.
बरसात में क्यों बढ़ जाता है खतरा ?
मानसून के दौरान बर्ड हिट की घटनाओं में वृद्धि होना सामान्य माना जाता है. इसके कई कारण हैं.
- पहला कारण: कीट-पतंगों की बढ़ती संख्या बढ़ना मुख्य कारण है. बारिश के बाद जमीन पर बड़ी संख्या में कीड़े निकल आते हैं. इन कीड़ों को खाने के लिए पक्षी बड़ी संख्या में नीचे आते हैं.
- दूसरा कारण: जलभराव के चलते जगह-जगह पानी जमा होता है, वहां पक्षियों की आवाजाही बढ़ जाती है.
- तीसरा कारण: हरियाली बारिश के मौसम में बढ़ जाती है, घास और वनस्पतियां तेजी से फैलती हैं, जिससे पक्षियों को भोजन और आश्रय दोनों मिल जाता है.
- चौथा कारण: घोंसले बनाने का काम बारिश के मौसम में पक्षी करते हैं. कई पक्षी इसी मौसम में घोंसले बनाते हैं और भोजन की तलाश में लगातार उड़ान भरते रहते हैं.
रायपुर एयरपोर्ट के सामने क्या हैं चुनौतियां ?
रायपुर एयरपोर्ट के आसपास तेजी से शहरी विस्तार हो रहा है. कुछ इलाकों में जलभराव, खुले कचरा स्थल और हरियाली पक्षियों को आकर्षित कर सकती है. बरसात के मौसम में यह चुनौती और बढ़ जाती है. इसी कारण एयरपोर्ट प्रबंधन को लगातार निगरानी और नियंत्रण उपाए अपनाने पड़ते हैं.
बर्ड हिट रोकने के लिए क्या करता है एयरपोर्ट प्रशासन ?
- ध्वनि आधारित नियंत्रण: रनवे के आसपास तेज आवाज वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इनसे पक्षियों को खतरे का आभास होता है.
- पटाखे और गैस तोप: समय-समय पर तेज ध्वनि उत्पन्न कर पक्षियों को दूर भगाया जाता है.
- लेजर तकनीक: विशेष परिस्थितियों में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है.
- बर्ड मॉनिटरिंग: वन्यजीव नियंत्रण दल लगातार पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं.
- पर्यावरण प्रबंधन: कचरा हटाना, जलभराव रोकना और घास की ऊंचाई नियंत्रित रखना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में शामिल है.
क्या कहता है डीजीसीए ?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए देश में विमान सुरक्षा का सर्वोच्च नियामक निकाय है. डीजीसीए ने बर्ड हिट जैसी घटनाओं के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है. किसी भी बर्ड हिट की सूचना मिलने पर विमान की कंप्लीट जांच की जाती है. इंजन, पंख, नाक और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच के बाद ही विमान को दोबारा उड़ान की अनुमति मिलती है.
रायपुर एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रायपुर के सहायक महाप्रबंधक संदीप राठौर के अनुसार ''सामान्य दिनों में महीने में तीन से चार बर्ड हिट की घटनाएं होती हैं. बरसात के दौरान यह संख्या बढ़कर 8 से 1 तक पहुंच जाती है. अधिकांश घटनाएं मामूली होती हैं और इनमें किसी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं होता. फिर भी हर घटना के बाद डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी जांच की जाती है. यदि इंजन प्रभावित होने की आशंका हो तो विमान को तुरंत तकनीकी परीक्षण के लिए भेजा जाता है.''
सबसे बड़ा सवाल
रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रबंधन सक्रिय है. डीजीसीए के नियमों का पालन भी किया जा रहा है. लेकिन मानसून के दौरान बढ़ती पक्षी गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि बर्ड हिट का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन, स्थानीय निकायों और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
एक छोटा सा पक्षी और कई सौ यात्रियों को लेकर उड़ रहा एक विशाल विमान दोनों की ताकत में जमीन-आसमान का अंतर है, लेकिन जब टक्कर होती है तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं. रायपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मानसून के साथ बढ़ती पक्षी गतिविधियां लगातार सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रही है. क्योंकि विमानन सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी बड़े खतरे में बदल सकती है.