मधेपुरा में बाढ़ का कहर! सुरसर नदी के पानी से घिरा शिवनगर, जमुआहा और कोरलाही

मधेपुरा में सुरसर नदी के बढ़ते जलस्तर से शिवनगर और कोरलाही गांव प्रभावित है. 500 से ज्यादा लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पढ़ें-

flood in Madhepura
मधेपुरा में सुरसर नदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 5:47 PM IST

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत शिवनगर जमुआहा भित्ता टोला मुसहरी और बिशनपुर पंचायत के कोरलाही गांव में सुरसर नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. सुरसर और हीया धार नदी के संगम स्थल दोमुहान घाट पर पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण दोनों नदियों का पानी गांवों में प्रवेश कर गया है. इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 500 से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

घरों में कैद हुए ग्रामीण: गांवों में चारों ओर पानी भर जाने से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं. बाहर निकलने का एकमात्र साधन नाव है, जो हर समय उपलब्ध नहीं हो पाता. पीड़ित ग्रामीण रूबी देवी ने बताया कि पानी से घिरे होने के कारण खाना बनाने में भारी कठिनाई हो रही है. दो दिन में मुश्किल से एक बार भोजन नसीब हो पाता है. मवेशियों के लिए चारा की भी भारी कमी हो गई है, जिससे पशुपालकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

मधेपुरा में सुरसर नदी (ETV Bharat)

"चारों ओर पानी से घिरे हैं, खाना बनाना मुश्किल, दो दिन में एक बार भोजन मिलता है. सांसद-विधायक ध्यान नहीं देते, वोट देने कैसे जाएं?"-रूबी देवी, पीड़ित ग्रामीण

प्रशासन पर नाराजगी: ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरी नाराजगी जताई है. रूबी देवी ने कहा कि सांसद और विधायक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों में पानी भरा होने के कारण वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. "पानी में डूबकर वोट देने तो जा नहीं सकते," उन्होंने तल्ख लहजे में कहा.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर संकट: बाढ़ ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी गहरा असर डाला है. पीड़ित ग्रामीण सुलोचना सादा ने बताया कि किसी के बीमार पड़ने पर उसे डॉक्टर तक ले जाने का कोई साधन नहीं है. रात के समय नाव से आवागमन जोखिम भरा होता है, जिससे गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

"बच्चे पिछले एक महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है."- सुलोचना सादा, पीड़ित ग्रामीण

रोजगार पर भी मार: बाढ़ के कारण लोगों का रोजगार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, और मजदूरी करने वाले लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं. गांवों में पानी का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों का जीवन, रोजगार और शिक्षा तीनों संकट में हैं. ग्रामीण अब सरकारी मदद और स्थायी समाधान की आस लगाए बैठे हैं.

हाईडैम निर्माण की मांग: स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि राजकिशोर उर्फ बेबी ने बताया कि रौता से बलुआहा तक हाईडैम निर्माण की मांग पिछले चार साल से की जा रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते हाईडैम का निर्माण हो जाता, तो शायद इस साल बाढ़ का इतना कहर नहीं झेलना पड़ता. अब लोग सरकार से तत्काल राहत और दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं.

